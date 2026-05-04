Lappiin lumi- ja räntäsateita – kova tuuli voi aiheuttaa vahinkoa maan keskivaiheilla
4.5.2026 13:45:52 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Matalapaine tuo Lappiin tiistaina paikoin yli 10 senttimetriä lunta. Loppuviikoksi sää on ennusteen mukaan selkenemässä ja lämpenemässä koko maassa.
Ilmatieteen laitoksen 4. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan lännestä saapuu Suomeen tiistaina matalapaine, joka syvenee maan pohjoisosan yllä. Matalapaine tuo Lappiin sateita vaihtelevassa olomuodossa; enimmäkseen sade on lunta.
"Lumi- ja räntäsade heikentävät ajokeliä ja onnettomuusriski on kohonnut. Lunta sataa yleisesti 5–10 senttimetriä, paikoin enemmänkin. Lumisade jatkuu keskiviikon puolelle, mutta suurimmat kertymät ajoittuvat tiistaille", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eevi Silvennoinen. Jos satava lumi on märkää, lumikertymä voi jäädä pienemmäksi, ja lumi myös sulaa nopeasti pois lämpimiltä tienpinnoilta.
Maan pohjoisosan yllä olevan matalapaineen eteläpuolella lännenpuoleinen tuuli saattaa voimistua tiistaina päivällä paikoin vahinkorajalle. Kovimmat puuskat osuvat tämänhetkisen ennusteen mukaan maan keskivaiheille Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Tuuli voi yltää puuskissa 15–18 metriin sekunnissa ja kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Muuallakin maassa tuuli on yleisesti kohtalaista tai navakkaa, lähinnä Lapissa matalapaineen keskuksessa heikkoa.
Maan etelä- ja keskiosassa sää on tiistaina poutainen, keskiviikkona yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Loppuviikkoa kohden sää poutaantuu myös maan pohjoisosassa.
"Tämän hetken ennusteen mukaan viikon loppupuolesta on tulossa koko maassa poutainen ja lämmin", Silvennoinen sanoo.
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
