Kiinteistömaailman ja Chaoksen selvitys Suomen TOP 20 kaupungeista: Täällä kodin saa maksettua omaksi nopeimmin;  täällä lainanmaksuvuodet ovat vähentyneet eniten

Kiinteistömaailman ja Chaoksen analyysissa laskettiin, kuinka kauan mediaanituloisella kotitaloudella menee omassa kotikaupungissaan keskihintaisen asunnon maksamiseen, kun laskelma tehdään olettaen, että asunto ostetaan lainarahalla ja lainan lyhennyksiin käytetään tasalyhenteisessä lainassa 25 % vuosituloista. Laskelmat tehtiin sekä vuoden 2025 kaupunkikohtaisilla mediaanituloilla ja asuntojen keskihinnoilla että hintahuippuvuoden 2021 vastaavilla tiedoilla.

”Paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria. Mutta kuka lopulta on viime vuosien kehityskulun voittaja – sen voi perustella hyvinkin eri tavoin”, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Nopeimmin kodin saa velattomaksi Kouvolassa, Porissa ja Salossa

Lyhyimmässä ajassa asunto tulee maksetuksi vuoden 2025 luvuilla Kouvolassa, jossa asuvalla mediaanituloisella (eli hiukan alle 38 000 euron vuosituloisella) kotitaloudella laina lyhenee tasalyhenteisenä nolliin hiukan yli 9 vuodessa. Takaisinmaksuaika on lähes 2 vuotta lyhyempi, kuin se on vuoden 2021 asuntojen hinta- ja kotitalouksien vuositulotiedoilla. Salossa keskihintaisen kodin takaisinmaksuun menee vuoden 2025 tiedoilla mediaanituloisella perheellä 10,5 vuotta ja vuoden 2021 tiedoilla reilut 12,5 vuotta. Porissa vastaavat luvut ovat vuoden 2025 tiedoilla hiukan alle 11 vuotta ja vuoden 2021 tiedoilla 13,5 vuotta.

”Kaikilla näillä paikkakunnilla kotitalouksien mediaanivuositulot ovat nousseet vuosien 2021 ja 2025 välillä ja asuntojen hinnat laskeneet, mikä nappaa pari vuotta pois asuntojen takaisinmaksuajasta”, Laurikainen sanoo.

Hinnanlasku leikannut eniten lainan takaisinmaksuvuosia Helsingissä, mutta reilusti myös esim. Lappeenrannassa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa



Taulukon toista ääripäätä edustavassa Helsingissä mediaanituloisella kotitaloudella menee keskihintaisen asunnon takaisin maksuun vuoden 2025 tiedoilla 33 vuotta. Aika on lyhentynyt todella merkittävästi vuoden 2021 luvuista: silloin aikaa olisi kulunut lähes 40 vuotta. Käytännössä keskituloisen kotitalouden olisi pitänyt silloin käyttää lainanlyhennyksiin enemmän kuin neljännes tuloistaan, jotta lainanmaksu ylipäätään olisi ollut mahdollista annettujen laina-aikojen puitteissa. Espoossa laina-aika jää vuoden 2025 luvuilla reiluun 25 vuoteen, kun vuoden 2021 tiedoilla se on 29 vuotta. Tampereella luvut ovat 24,5 vuotta (v. 2025) ja 27,5 vuotta (v. 2021)

”Hinnanlaskun isoja hyötyjiä ovat tästä näkökulmasta erityisesti mediaanituloiset helsinkiläiset, mutta myös esimerkiksi lappeenrantalaiset, lahtelaiset ja hämeenlinnalaiset. Kaikissa niissä laina-aika on lyhentynyt kolmisen vuotta, kun tulojen nousu ja asuntojen hintojen lasku summataan yhteen”, Laurikainen lisää.

Olennaista on myös se, että eri kaupungeissa vuosina 2021 ja 2025 myyty keskihintainen asunto on hyvinkin erikokoinen (kts. taulukko lopusta). Asuinpaikan valinnalla on siten iso vaikutus monesta eri näkökulmasta: ei vain sen osalta, kuinka kauan keskihintaisen kodin takaisinmaksuun menee, mutta myös siitä näkökulmasta, kuinka monta neliötä paikkakunnan keskihinnalla saa.

Lähikuntien asukkailla suosiollinen tilanne Tampereen ja Oulun työssäkäyntialueilla

Miltä tilanne näyttää isoimpien maakuntakaupunkien työssäkäyntialueilla? Esimerkiksi Tampereen lähikunnista kotitalouksien mediaanitulo on selvästi Tamperetta korkeampi niin Nokialla, Lempäälässä, Ylöjärvellä kuin Pirkkalassakin. Niissä kaikissa vuoden 2025 mediaanitulo- ja asuntojen keskineliöhintatiedoilla lainan takaisinmaksuajaksi muodostuu 15,5-18,5 vuotta, eli selvästi Tampereen 24,5 vuotta vähemmän. Vuodesta 2021 aika on lyhentynyt tyypillisesti 1,5-2 vuotta.

Sama ilmiö näkyy myös Oulun lähikunnissa. Myös niissä tyypillisesti kotitalouksien mediaanitulo on hiukan Oulua korkeampi. Oulussa asunto tulee edellä mainituilla määrityksillä maksetuksi vuoden 2025 tiedoilla 15,5 vuodessa; aika on noin vuoden lyhyempi kuin vuoden 2021 luvuilla. Limingassa, Muhoksella, Kempeleessä ja Iissä lainanmaksuaika jää v. 2025 tiedoilla 12,5 -14,5 vuoteen ja Tyrnävällä jopa vain 11,5 vuoteen. Paikkakunnasta riippuen aika on lyhentynyt vuodesta 2021 muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen – paikoin asuntojen hinnat ovat pitäneet niin hyvin pintansa, ettei lyhenemistä ole siksi isosti tullut.

”Suomalainen asuntomarkkina näyttää hyvin erilaiselta riippuen siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkastelee ja mikä on juuri omalle kotitaloudelle kaikista olennaisinta. Asunnon osto on yksi elämän suurimpia päätöksiä ja on tärkeää, että jokaiselle meistä on mahdollisuus arvioida tätä päätöstä itselle tärkeimmistä lähtökodista. Ajantasainen markkinatieto, kuten viimeisimmät myyntihinnat ja lainakorkojen vaihtelut vaikuttavat valtavasti asumisen kohtuuhintaisuuteen,” sanoo Chaoksen perustaja ja data-analyytikko Valeri Tsatsishvili.

”Suomalaisille on perinteisesti ollut tärkeää maksaa lainat pois, ja siksi oli erityisen kiinnostavaa tarkastella suurten kaupunkien kehitystä tästä näkökulmasta ja verrata vuoteen 2021, jolloin markkinatilanne näytti hyvin erilaiselta. Chaoksen tavoite on tuoda yhteen monipuolista kiinteistödataa ja uskommekin, että entistä parempi pääsy ajantasaiseen tietoon tukee päätöksentekoa ja toisi kaivattua vauhtia koko toimialalle, ” Tsatsishvili lisää.



Taustatiedot tutkimuksesta

Kotitalouksien paikkakuntakohtaiset mediaanitulot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään saatavilla olevaan aineistoon. Toteutuneet asuntokauppahinnat pohjautuvat Kiinteistövälitysalan Keskusliiton (KVKL) keräämään paikkakuntakohtaiseen myyntihintadataan.

Arvioitu velan takaisinmaksuaika, mikäli kotitalouden tuloista 25 % käytetään lainan lyhentämiseen, on laskennallinen mittari, jota käytetään kuvaamaan asumisen kohtuuhintaisuutta. Laskelmat eivät sisällä yhtiövastikkeita tai lainanhoitoon liittyviä muita kustannuksia.





Lisätiedot:



Taina Mustamo, viestintäjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045

Laura Franck, kaupallinen johtaja, CHAOS Architects Oy, puh. 0443794980

