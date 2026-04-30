Hyvinvointialuejohtajan haussa kolme jatkaa seuraavalle haastattelukierrokselle

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajaksi haastateltiin ensimmäisellä haastattelukierroksella kuusi hakijaa. Heistä neljä eteni haastattelun perusteella soveltuvuusarviointeihin, jotka toteutettiin ennen vappua. Seuraavalle haastattelukierrokselle valmistelu- ja arviointiryhmä kutsuu kolme hakijaa.

Seuraavalle haastattelukierrokselle kutsutaan

Hakari Kari , vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori

, vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori Kariniemi-Örmälä Kristiina , palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori

, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori Salonen Anu, toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri.

Hyvinvointialuejohtajan valinta tehdään kesäkuussa aluevaltuuston kokouksessa. Ennen valintaa on vielä valtuustoryhmillä mahdollisuus tavata ja haastatella hakijoita.