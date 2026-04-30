Hyvinvointialuejohtajan haussa kolme jatkaa seuraavalle haastattelukierrokselle
4.5.2026 14:04:25 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajaksi haastateltiin ensimmäisellä haastattelukierroksella kuusi hakijaa.
Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajaksi haastateltiin ensimmäisellä haastattelukierroksella kuusi hakijaa. Heistä neljä eteni haastattelun perusteella soveltuvuusarviointeihin, jotka toteutettiin ennen vappua. Seuraavalle haastattelukierrokselle valmistelu- ja arviointiryhmä kutsuu kolme hakijaa.
Seuraavalle haastattelukierrokselle kutsutaan
- Hakari Kari, vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori
- Kariniemi-Örmälä Kristiina, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori
- Salonen Anu, toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri.
Hyvinvointialuejohtajan valinta tehdään kesäkuussa aluevaltuuston kokouksessa. Ennen valintaa on vielä valtuustoryhmillä mahdollisuus tavata ja haastatella hakijoita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialueen tekstiviestiperuutusten ja kuulovammaisten tekstiviestilinjojen puhelinnumeroihin muutoksia30.4.2026 10:24:33 EEST | Tiedote
Uudet tekstiviestinumerot koskevat muun muassa terveysasemia ja suun terveydenhuoltoa. Numerot vaihtuvat kahdessa erässä 5.–6.5.2026.
Vastatulitekniikoista uutta osaamista maastopalojen hallintaan: pilottikoulutus toukokuussa24.4.2026 09:23:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitos on mukana kehittämässä Suomeen uutta osaamisaluetta: maastopalojen vastatulitekniikoita. Vuosille 2025-2026 ajoittuva koulutushanke vastaa kasvavaan tarpeeseen kehittää tehokkaita ja turvallisia menetelmiä yleistyvien maastopalojen hallintaan.
Omalääkärimallin kokeilu käynnistyy Kymenlaaksossa syksyllä22.4.2026 08:45:39 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue tavoittelee omalääkärimalliin siirtymistä perusterveydenhuollossa. Omalääkärimallin valmistelua varten hyvinvointialue on hakenut valtakunnallista kehittämisrahoitusta.
Aluevaltuustossa 21.4.2026 tuottavuusohjelman keston lyhentäminen20.4.2026 09:01:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 21.4.2026 kello 17. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Keltakankaan neuvola ja lasten kuntoutus muuttavat toukokuussa15.4.2026 11:26:12 EEST | Tiedote
Palvelut muuttavat Keltakankaan terveysaseman yhteyteen ja aloittavat uusissa tiloissa 15.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme