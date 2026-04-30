Hyvinvointialuejohtajan haussa kolme jatkaa seuraavalle haastattelukierrokselle

4.5.2026 14:04:25 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajaksi haastateltiin ensimmäisellä haastattelukierroksella kuusi hakijaa. Heistä neljä eteni haastattelun perusteella soveltuvuusarviointeihin, jotka toteutettiin ennen vappua. Seuraavalle haastattelukierrokselle valmistelu- ja arviointiryhmä kutsuu kolme hakijaa.

Seuraavalle haastattelukierrokselle kutsutaan

  • Hakari Kari, vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori
  • Kariniemi-Örmälä Kristiina, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori
  • Salonen Anu, toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri.

Hyvinvointialuejohtajan valinta tehdään kesäkuussa aluevaltuuston kokouksessa. Ennen valintaa on vielä valtuustoryhmillä mahdollisuus tavata ja haastatella hakijoita. 

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

