Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Tullissa – Tulli lomauttaa noin sata henkilöä itärajalta
4.5.2026 16:00:10 EEST | Tulli | Tiedote
Tulli on saanut päätökseen itärajan henkilöstön lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Lomautus tehdään toistaiseksi ja se koskee enintään 102 työntekijää. Lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaan tullissa, 41 Imatran tullissa ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla.
Tulli on pitänyt yllä valmiutta käynnistää tullitehtävät nopeasti kaikilla itärajan rajanylityspaikoilla. Valmiutta on pidetty yllä komennuksilla Etelä- ja Länsi-Suomen tullitoimipaikoille. Tulli joutuu turvautumaan lomautuksiin, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina eikä näkymää niiden avautumiseksi ole.
Samalla Tulli on muuttanut varautumistaan. Jatkossa Tulli varautuu siihen, että vain Vaalimaan ylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.
Lomautuksien vaihtoehdoksi henkilöstölle annettiin mahdollisuus hakeutua muihin tehtäviin Tullissa. Tarjottuja paikkoja oli yhteensä 67. Uusiin tehtäviin sijoitettiin 43 henkilöä ja heistä 41 otti vastaan tarjotun tehtävän. Henkilöiden uudet tehtävät sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, Etelä- ja Länsi-Suomen satamiin sekä Ruotsin ja Norjan rajalle pääasiassa tullivalvonnan ja tullirikostutkinnan tehtäviin.
Tulli huolehtii lomautuksista huolimatta itärajalla tarvittavista tullitoimenpiteistä, joita on tällä hetkellä ainoastaan Vainikkalan ja Niiralan rautatieliikenteessä. Lomautuksen kohteeksi joutuvat tullilaiset varaudutaan kutsumaan tarvittaessa takaisin töihin nopealla aikataululla.
Ylijohtaja Stefan Aniszewski
Talousjohtaja Pekka Pylkkänen
Johtaja Mikko Grönberg
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
