Hoitotarvikepalvelun puhelinnumero on muuttunut – uusi numero palvelee koko Pirkanmaata
4.5.2026 14:38:46 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hoitotarvikepalvelun puhelinnumero on vaihtunut. Uusi numero on 03 311 68310. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–12, ja se toimii takaisinsoittoperiaatteella.
Uusi numero palvelee kaikkia Pirkanmaan hoitotarvikepalvelun asiakkaita. Myös Pohjois-Pirkanmaa eli Juupajoki, Kihniö, Mänttä‑Vilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat ovat siirtyneet Pirkanmaan yhteiseen hoitotarvikepalvelun toimintamalliin ja ottaneet yhteisen puhelinnumeron käyttöön.
Maksutta jaettavat hoitotarvikkeet tilataan edelleen ensisijaisesti digitaalisella lomakkeella, joka löytyy osoitteesta pirha.fi/hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeet toimitetaan asiakkaalle Postin noutopisteeseen tai pakettiautomaattiin.
Hoitotarvikepalvelun numeromuutos on osa uuden puhelinjärjestelmän käyttöönottoa: Puhelinpalvelumme uudistuu
Yhteyshenkilöt
Hakala, KaisaOsastonhoitaja, hoitotarvikepalveluPuh:040 801 6217kaisa.hakala@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirha yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä – mahdollistajana mittavat järjestelmäuudistukset4.5.2026 14:56:30 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä koko alueella. Mahdollistajana ovat kaksi uutta tietojärjestelmää: kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saga, jotka otettiin käyttöön 4. toukokuuta. Uudistukset sujuvoittavat tiedonkulkua ja selkeyttävät asiakastietojen hallintaa, ja ne voivat myös näkyä kotihoidon asiakkaille muutoksina asiakaskäynneissä.
Pihlajalinnan muutosneuvottelut päätökseen - Pohjois-Pirkanmaan palvelut turvataan30.4.2026 15:38:56 EEST | Tiedote
Pihlajalinnan Pohjois-Pirkanmaata koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen tuloksena yhteensä arviolta 139 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 180 sijaan. Muutoksessa syntyy myös arviolta 61 uutta tehtävää. Henkilöstövähennyksistä huolimatta Virtain, Ruoveden, Kihniön ja Parkanon sekä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimipisteet ja asioimisen kanavat säilyvät ennallaan.
Farmaseutti Kaisa Hallinen palvelee asiakkaita Tammelakeskuksen sote-asemalla – myös etäkonsultaatiot onnistuvat!30.4.2026 11:01:33 EEST | Tiedote
Digifarmaseutti-hanke on tuonut lääkealan ammattilaisten palvelut osaksi sosiaali- ja terveysasemien arkea. Farmaseutti Kaisa Hallinen ottaa potilaita vastaan Tampereen Tammelakeskuksen sote-asemalla ja toimii lääkäreiden ja hoitajien tukena lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Tipotien sote-aseman asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi toukokuun alussa30.4.2026 09:59:31 EEST | Tiedote
Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tarkoitetut pysäköintipaikat muuttuvat toukokuun alusta lähtien maksullisiksi.
Aluevaltuusto valitsi tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen ja hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman27.4.2026 21:45:52 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi maanantain kokouksessaan tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen. Valtuusto hyväksyi sekä omavalvontaohjelman että alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029 ja keskusteli ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme