URB 26 -festivaalin ohjelmisto on julkistettu

Tänä vuonna festivaali suuntaa katseensa nousevaan tekijäsukupolveen – taiteilijoihin, jotka muovaavat esitystaiteen tulevaisuutta omilla kielillään ja ehdoillaan!

URB 26 kokoaa yhteen sosiaalista koreografiaa, tanssa ja kokeellista musiikkia. Kiasma-teatterissa nähdään koreografi ja tanssija Ama Kyein Walk with Me, joka johdattaa yleisön kohti salaista puutarhaa poikkitaiteellisen työskentelyn keinoin. Koreografi Biret Haarla Pieskin Päähenkilö puolestaan tarkastelee katsottavana olemista julkisessa tilassa, tässä tapauksessa Sinne-galleriassa Iso Roobertinkadulla.

Festivaalin kansainvälinen vierailuesitys on belgialaisten Tibau Beinaertin ja Laurens Anecan Zero Feet Away, joka pureutuu deittisovellusten maailmaan muodonmuuttaja-hahmon kautta. Näyttämöteoksesta nähdään vain yksi esitys Kiasma-teatterissa.

Kiasman ja Stoan pihoilla koetaan Ritni Ráste Pieskin ja Sophia Wekesan yhteisöllinen koreografia osana Sonya Lindforsin luotsaamaa common moves revisited -projektia. Teos pohtii kyseenalaistaa käsityksiä siitä, mitä pidämme yhteisenä.

Stoan pihalla järjestettävä World Canvas esittää -ilta nostaa esiin kokeellisen musiikin tekijöitä Jussi Hertzin kuratoimassa kokonaisuudessa. Alsa Ojalan pitkäkestoinen projekti Heat from fire pureutuu ihmisäänen ja elektronisen musiikin fiktiivisiin kerroksiin. Illassa kuullaan myös Helena Pulkkisen uusi teos sekä Pekka Airaxinin tuoretta materiaalia.

URB on Kiasma-teatterin tuottama, jo vuodesta 2000 lähtien järjestetty vuosittainen festivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Tämän vuoden ohjelmiston on kuratoinut Yilin Ma.