Kutsu ja tiedote: Nykytaiteilijat pohtivat maailmantilaa näyttelyssä Apocalypse No/w - tiedotustilaisuus pe 15.5.2026 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa näyttelyn Marcus Lerviks & Florian Tuercke: Apocalypse No/w-tiedotustilaisuuteen perjantaina 15.5.2026 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla taiteilijat Marcus Lerviks ja Florian Tuercke, näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Noora Lehtovuori Vaasan museoista.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin perjantaina 15.5. klo 18–20 Kuntsin modernin taiteen museossa.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi, amanuenssi Noora Lehtovuori, Vaasan museot, p. +358 40 5877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/55zCxLDEJNKZ1d3r



TIEDOTE

Nykytaiteilijat pohtivat maailmantilaa näyttelyssä Apocalypse No/w Kuntsin modernin taiteen museossa

Kuntsin modernin taiteen museo esittelee kesällä 2026 kahden nykytaiteilijan, Marcus Lerviksin ja Florian Tuercken temaattisen yhteisnäyttelyn Apocalypse No/w, jossa tarkastellaan ääni- ja videoteosten sekä laajojen installaatioiden kautta aikamme päivänpolttavaa globaalia murrosvaihetta.

Vaasalaisen Marcus Lerviksin (s. 1969) ja saksalaisen Florian Tuercken (s. 1977) näyttely avaa kriittisen, poeettisen ja moniulotteisen näkymän todellisuuteen, jossa ihmiskeskeinen elämäntapa, teknologinen kehitys ja globaalit kriisit kietoutuvat toisiinsa.

Nykytaiteen merkitys korostuu sen kyvyssä hahmottaa ja visualisoida ympäröivän maailman tilaa. Poliittinen epävakaus, sosioekonomiset jännitteet ja ilmastokriisi muovaavat maailmankuvaamme. Dystooppisimmissa tulkinnoissa maailmanloppu on jo alkanut: luonnonvarojen ylikulutus ja ympäristön kuormittaminen ovat johtaneet globaaliin hälytystilaan. Apocalypse No/w kysyy, mitä on tapahtumassa ja millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on vielä mahdollista kuvitella.

Näyttelyn ytimessä ovat ääni- ja videoteokset sekä laaja-alaiset installaatiot, jotka tutkivat ihmiskunnan jatkuvaa pyrkimystä hallita ja manipuloida ympäristöään. Taiteilijat tarkastelevat myös tekoälyn, digitaalisten todellisuuksien ja valeuutisten vaikutusta maailmankuvaamme. Postinternetin jälkeinen taide yhdistyy uhkakuviin luonnon katoamisesta ja teknologian vallan kasvusta. Samalla teokset kutsuvat katsojaa pohtimaan yksilöllistä ja yhteiskunnallista vastuuta ilmasto- ja ympäristökriisin keskellä.

Audiovisuaalinen luontokokemus

Museon ensimmäinen kerros on omistettu Marcus Lerviksin paikkasidonnaisille audiovisuaalisille installaatioille, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen aistikokemuksen koskemattomasta luonnosta. Teoksissa teknologia ja luonto kohtaavat toisiaan risteävinä ja limittäisinä elementteinä. Samalla Lerviks nostaa esiin digitaalisten keskusteluympäristöjen tulevaisuuden totuudenjälkeisessä, bottien muovaamassa mediaympäristössä.

Lerviks on tunnettu mediakriittisestä, mutta lempeän ironisesta ja paikoin humoristisesta otteestaan. Hän on suunnitellut näyttelyyn uuden kokonaisuuden, jota hän on valmistellut 5-vuotisapurahakaudellaan. Videotaiteen ohessa kuullut äänimaisemat ovat saaneet aiempaa itsenäisemmän ja suuremman rooliin, sillä taiteilija on tuottanut näyttelyyn myös musiikkia. Vaasassa asuva ja työskentelevä Lerviks kuuluu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti aktiiviseen nykytaiteilijasukupolveen, ja hänen teoksiaan on esitetty laajasti Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Ääni tilana ja ajattelun välineenä

Kuntsin modernin taiteen museon toisessa kerroksessa on esillä Florian Tuercken ääniveistoksista ja- installaatioista koostuva tilallinen äänimaisema. Taiteilijan rakentamat uniikit, tilalliset kielisoittimet ja veistokset ovat vuorovaikutuksessa museon akustiikkaan ja arkkitehtuuriin syventäen kehollista kokemusta ympäröivästä tilasta. Saksalainen Tuercke työskentelee kuvanveiston, esitys- ja äänitaiteen rajapinnassa keskittyen julkisten tilojen akustiikan tutkimiseen ja muokkaamiseen. Hänen käsityömäiset, esteettiset ääniveistoksensa hyödyntävät nykyteknologiaa ja kommentoivat ajankohtaisia maailmanpoliittisia ilmiöitä niiden monisyiset taustat huomioiden.

Näyttelyn koreografia johdattaa kävijän pohtimaan ihmiskeskeisen maailman jättämiä jälkiä ja teknologian mahdollistamia tulevaisuuksia: mitä tapahtuu, kun valaat laulavat sielunmessua öljykaudelle tai kun elävä esitys koetaan internetin välityksellä? Tuercken teokset ovat usein vuorovaikutteisia, ja yleisö osallistuu niiden kokemiseen sekä merkityksen muodostumiseen. Tuercke asuu ja työskentelee Puolassa ja Saksassa, ja hänen palkittuja teoksiaan on esitetty laajasti Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Näyttelyä ja taiteilijoita ovat tukeneet Museovirasto, Aue-säätiö, Veljekset Gröndahlin säätiö, Amos Andersons Fond, Vaasa Hacklab, Svenska Kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus ja Svensk-Österbottniska Samfundet.

Näyttely on esillä 16.5.–29.8.2026 Kuntsin modernin taiteen museossa.

Oheisohjelmassa taiteilijoiden konsertti

Avajaisviikonloppuna, lauantaina 16.5. klo 13 järjestettävässä taiteilijatapaamisessa Marcus Lerviks ja Florian Tuercke esittelevät näyttelyä ja kertovat teoksistaan yhteisenä vuoropuheluna. Tilaisuus on englanninkielinen.

Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään tiistaina 19.5. klo 19 alkava konsertti, jossa esiintyjinä ovat näyttelyn taiteilijat. Konsertin musiikki syntyy erilaisin kielisoittimin; Florian Tuercken Longboardharp on ainutlaatuinen, taiteilijan rakentama kielisoitin ja Marcus Lerviks soittaa niin ikään kielisoittimia, kuten kitaraa ja bassokitaraa. Kuntsin ovet sulkeutuvat konsertin ajaksi, joten olethan ajoissa. Lipun hinta on 15 euroa.