Pirha yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä – mahdollistajana mittavat järjestelmäuudistukset
4.5.2026 14:56:30 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä koko alueella. Mahdollistajana ovat kaksi uutta tietojärjestelmää: kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saga, jotka otettiin käyttöön 4. toukokuuta. Uudistukset sujuvoittavat tiedonkulkua ja selkeyttävät asiakastietojen hallintaa, ja ne voivat myös näkyä kotihoidon asiakkaille muutoksina asiakaskäynneissä.
Saga Sosiaalihuolto on Mediconsult Oy:n toimittama sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä, jonne kirjataan asiakastiedot, palvelupäätökset ja asiakassuunnitelmat. Muissa sosiaalihuollon palveluissa se otettiin käyttöön helmikuussa 2026. Ikäihmisten palveluissa käyttöönotto on tapahtunut vaiheittain: Osa yksiköistä siirtyi järjestelmään jo helmikuussa, loput toukokuussa.
Hilkka on myneva Finland Oy:n toimittama kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, jolla suunnitellaan kotikäynnit ja kirjataan käynteihin liittyvät tiedot mobiilisti paikan päällä. Järjestelmät on otettu käyttöön Pirhan omassa palvelutuotannossa ja Mäntänvuoren Terveydessä.
Pirkanmaan hyvinvointialueella on ollut käytössä kymmeniä eri asiakastietojärjestelmiä, perua ajalta ennen hyvinvointialuetta, jolloin kukin kunta rakensi järjestelmänsä oman toimintansa mukaan. Yhteen järjestelmään siirtyminen mahdollisti toimintatapojen yhtenäistämisen koko alueella. Samalla palvelujen ohjaus ja seuranta paranevat, kun tiedot tallentuvat yhteisiin järjestelmiin rakenteisessa ja vertailukelpoisessa muodossa. Pitkällä aikavälillä uudistus tuo myös kustannussäästöjä järjestelmien ylläpitokuluissa.
Kotihoidon asiakkaille muutokset voivat näkyä muun muassa niin, että käynnin aikaikkuna saattaa muuttua. Esimerkiksi suihkukäynti voi siirtyä eri ajankohtaan kuin ennen. Myös omahoitaja voi vaihtua. Lainsäädäntö myös edellyttää entistä tarkempaa kirjaamista. Hoitaja kirjaa käyntiin liittyvät tiedot puhelimella paikan päällä. Asiakkaalle tämä voi näyttäytyä siten, että hoitaja käyttää puhelinta aiempaa enemmän käynnin aikana.
– Vaikka aikaikkuna tai omahoitaja vaihtuisi, asiakas saa kaikki palvelusuunnitelmansa mukaiset palvelut. Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä, kun ammattilaisemme opettelevat uusia järjestelmiä ja uusia kirjaamistapoja, vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela sanoo.
Kotihoidon päivittäiset käyntikirjaukset alkavat näkyä asiakkaille OmaKannassa loppuvuodesta 2026. Muut asiakastiedot, kuten päätökset ja hakemukset näkyvät OmaKannassa heti, kun ne on kirjattu uuteen asiakastietojärjestelmään. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.
Sosiaalihuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntö
Lainsäädännön mukaan sosiaalipalvelun antajan tulee kirjata asiakkaan palvelun järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot.
Kirjaamista ohjaavat muun muassa:
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) – asiakastietolaki, voimaan 1.1.2024.
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista – asiakaslaki (812/2000)
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista – potilaslaki (785/1992)
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja tietosuojalaki (1050/2018)
- THL:n määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoihin pääsee käsiksi vain vahvalla tunnistautumisella, ja jokaisesta tietojenkäsittelytapahtumasta jää lokitieto. Asiakas voi pyytää tietoja siitä, kuka hänen tietojaan on käsitellyt. Ohjeet tähän löytyvät Pirhan verkkosivuilta osoitteesta: https://www.pirha.fi/tietoa-meista/tietosuoja/lokitiedot
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuusela MinnaVastaava sosiaalihuollon johtajaPuh:050 359 4001minna.kuusela@pirha.fi
Miettinen Sirkkupalvelujohtaja, kotona asumista tukevat palvelutPuh:050 553 8683sirkku.miettinen@pirha.fi
Nurmi RamiICT-palvelujohtajaPuh:050 671 48rami.nurmi@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hoitotarvikepalvelun puhelinnumero on muuttunut – uusi numero palvelee koko Pirkanmaata4.5.2026 14:38:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hoitotarvikepalvelun puhelinnumero on vaihtunut. Uusi numero on 03 311 68310. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–12, ja se toimii takaisinsoittoperiaatteella.
Pihlajalinnan muutosneuvottelut päätökseen - Pohjois-Pirkanmaan palvelut turvataan30.4.2026 15:38:56 EEST | Tiedote
Pihlajalinnan Pohjois-Pirkanmaata koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen tuloksena yhteensä arviolta 139 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 180 sijaan. Muutoksessa syntyy myös arviolta 61 uutta tehtävää. Henkilöstövähennyksistä huolimatta Virtain, Ruoveden, Kihniön ja Parkanon sekä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimipisteet ja asioimisen kanavat säilyvät ennallaan.
Farmaseutti Kaisa Hallinen palvelee asiakkaita Tammelakeskuksen sote-asemalla – myös etäkonsultaatiot onnistuvat!30.4.2026 11:01:33 EEST | Tiedote
Digifarmaseutti-hanke on tuonut lääkealan ammattilaisten palvelut osaksi sosiaali- ja terveysasemien arkea. Farmaseutti Kaisa Hallinen ottaa potilaita vastaan Tampereen Tammelakeskuksen sote-asemalla ja toimii lääkäreiden ja hoitajien tukena lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Tipotien sote-aseman asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi toukokuun alussa30.4.2026 09:59:31 EEST | Tiedote
Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tarkoitetut pysäköintipaikat muuttuvat toukokuun alusta lähtien maksullisiksi.
Aluevaltuusto valitsi tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen ja hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman27.4.2026 21:45:52 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi maanantain kokouksessaan tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen. Valtuusto hyväksyi sekä omavalvontaohjelman että alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029 ja keskusteli ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme