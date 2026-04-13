Tavara-aseman kesässä kymmeniä artisteja – Tampereelle saapuvat Michael Monroe, pehmoaino ja monet muut tähdet
5.5.2026 10:02:00 EEST | Tampereen Kulttuurikamari Oy | Tiedote
Tapahtumatalossa konsertoivat esimerkiksi paluun tehnyt Risto, kulttiyhtye Guitar Wolf (JPN), internet-estetiikasta inspiroituva louna0nline, energinen Pete Parkkonen sekä Virve Rostin ja Freemanin luotsaama Menneisyyden vangit. Luvassa on myös yökerhoja aikuiseen makuun.
Tavara-aseman kesää tähdittävät raskaan musiikin konkarit, harvinaiset ulkomaiset vieraat ja genrerajoja rikkovat artistit. Tapahtumatalo pyörittää Tampereen asemanseudun keikkatarjontaa viimeistä kertaa itsenäisesti ilman sisarustalo Tullikamaria.
– Tavara-aseman kapasiteetti on käytössä kesälläkin, ja luvassa on kymmeniä mielenkiintoisia tapahtumia Suomirock-bileistä erikoiskonsertteihin! Uskon, että ihmiset löytävät paitsi keikoillemme myös sisäpihan terassille. Juuri päättyneellä vappuviikolla talossa vieraili ennätyksellisesti tuhansia asiakkaita, kertoo Tavara-aseman ohjelmapäällikkö Janne Laurila.
Kauden kohokohtiin kuuluvat talon oma Juhannusrieha, nelipäiväinen Tammerfest ja tunnelmalliset Uusi Tampere -illat. Niiden lisäksi luvassa on runsaasti yksittäisiä keikkoja.
– Kesän erikoisuuksiin lukeutuu esimerkiksi pehmoainon kolmipäiväinen konserttisarja, joka nähdään Suomessa vain kolmessa kaupungissa. Artisti esiintyy poikkeuksellisesti salissa yleisön keskellä, joten luvassa on erittäin intiimi ja hieno livekokemus, Laurila vinkkaa.
Kolme kovaa keikkailtaa eri genrejen ystäville
Omaehtoisten artistien faneja hemmottelee Uusi Tampere, joka starttaa rockilla 12. kesäkuuta. Tavara-aseman lavalle astelevat näyttävän paluun Onneksi kaikki oli vain unta -albumilla tehnyt Risto, lyömättömänä live-yhtyeenä tunnettu Räjäyttäjät ja melodisen voimapopin sanansaattaja Teini-Pää.
3. heinäkuuta vuorossa ovat genrerajoja rikkovat artistit. louna0nline inspiroituu sumuisesta internet-estetiikasta ja yhdistelee vaikutteita rapista, popista ja witch housesta. Efka Crushin soundi taas rakentuu tanssittavan EDM:n ja hyperpopin ympärille. Alkuillan tunnelmasta vastaa taitavana tekstittäjänä tunnettu D1 DANI.
Kesän viimeinen Uusi Tampere 24. heinäkuuta maalailee tummanpuhuvia tunnelmia. Kansainväliseksi vieraaksi saapuu post punk -yhtye She Past Away (TUR). Illan täydentävät synapop-duo Modem ja ensimmäistä kertaa soolomateriaaliaan esittävä Waldemar Blom.
– Tahdomme varmistaa, että elävä kulttuuri on nuorille saavutettavaa. Siksi esimerkiksi Uusi Tampereeseen ja muihin konsertteihin on tarjolla opiskelijalippuja. Heinäkuussa järjestämme K-pop-teemaiset bileet, joihin on myynnissä myös ikärajattomia lippuja, Laurila kertoo.
Keskikesän huumaa historiallisessa korttelissa
Yöttömän yön sähköistää Tavara-aseman Juhannusrieha, joka tarjoilee täyslaidallisen kotimaista rockia. Aattona talon valloittavat rap-metallin kärkinimi Lähiöbotox, pitkältä tauolta palannut 51koodia ja kokoonpanonsa uudistanut Mara Balls. Juhannuspäivänä vuorossa on Tullikamarin Valtteri-festivaaliltakin tuttu stand up -kimara.
Talon viihtyisä terassi ja PSTA-ravintola palvelevat asiakkaita läpi kesän.
– Tavara-aseman korttelista rakentuu kaupunkilaisten oma olohuone, jonne voi tulla nauttimaan kulttuurin lisäksi ruokaelämyksistä, Laurila toteaa.
Heinäkuuta rytmittää nelipäiväinen Tavara-aseman Tammerfest. Sen käynnistää Johanna Kurkelan, Tuomas Holopaisen ja Troy Donockleyn luotsaama Auri-yhtye, joka johdattaa elokuvallisiin tunnelmiin. Lauteille nousevat myös 20-vuotiasta Mobile Babylon -albumiaan juhlistava Jolly Jumpers, isolohkometallin pioneeri Diablo ja uljas Von Hertzen Brothers.
Rockin konkareita ja uusia teemayökerhoja
Erikoistapahtumien lisäksi Tavara-asemalla nähdään laaja valikoima muita keikkoja. Pop-kansaa hemmottelevat pehmoainon lisäksi UMK-voittaja Pete Parkkonen ja Leavings-Orkesteri solistinaan Timo Rautiainen.
Punkkareita villitsevät Guitar Wolf (JPN) ja harvoin esiintyvän kulttiduo Pikakassa. Syksyn taitteessa Tavara-asemalla nähdään legendaarisen Wastedin 30-vuotisjuhlashow – ja hevimusiikin fanien kannattaa jo merkitä kalenteriin loppukesän Speed Metal Party.
Myös rock’n’rollin ja rootsin ystävillä on mistä valita: Tavara-asemalla konsertoivat muun muassa chicken pickin’ -tekniikan taituri Albert Lee (UK), ikoninen Michael Monroe, suomirockin konkari Juliet Jonesin Sydän sekä amerikkalaisesta perinnemusiikista ammentavat Tuure Kilpeläinen & Knucklebone Oscar.
– Lisäksi järjestämme useita aikuiseen makuun sopivia yökerhoja. Esimerkiksi elokuinen Menneisyyden vangit -yhtyeen keikka huipentuu uuteen purkkaa ja jytää yhdistelevään Diskoteekkiin, Laurila kertoo.
Tavara-asema pyörittävä Tampereen Kulttuurikamari Oy täytti huhtikuussa 25 vuotta. Syksyllä yritys jatkaa tapahtumien järjestämistä jälleen myös naapurissa sijaitsevalla Tullikamarilla, kun talon perusparannus valmistuu.
TAVARA-ASEMAN KESÄ 2026
Keikat
4.6. Albert Lee (UK)
6.6. Michael Monroe
11.6. Guitar Wolf (JPN), The Hard-Ons with Jerry A (AUS/USA), Poison Church
12.6. Uusi Tampere: Risto, Räjäyttäjät, Teini-Pää
19.6. Juhannusrieha: Lähiöbotox, 51koodia, Mara Balls
20.6. Juhannusriehan stand up: Joel Makengo, Miika Linna, Amir Amokrane, Sarri Nironen, Olli Siiki, Minna Tuominen, Aino Saarinen, Miksu Pellikka
26.6. Pete Parkkonen
27.6. Pikakassa, Kivesveto Go Go, Kovaa Rasvaa, Kortto
3.7. Uusi Tampere: louna0nline, Efka Crush, D1 DANI
4.7. Juliet Jonesin Sydän
10.7. Leavings-orkesteri solistinaan Timo Rautiainen
15.7. Tavara-aseman Tammerfest: Auri, Pelkkä Poutanen
16.7. Tavara-aseman Tammerfest: Jolly Jumpers – Mobile Babylon 20 vuotta, tba
17.7. Tavara-aseman Tammerfest: Diablo, Mørket
18.7. Tavara-aseman Tammerfest: Von Hertzen Brothers, Sweatmaster
24.7. Uusi Tampere: She Past Away (TUR), Modem, Waldemar Blom
28.–30.7. pehmoainon 360
7.8. Tuure Kilpeläinen & Knucklebone Oscar
14.8. Popedan Ajajat, Horsepower
15.8. Absoluuttinen Nollapiste, Brian
22.8. Virve Rosti, Freeman ja Menneisyyden vangit
29.8. Speed Metal Party: mm. Prestige, Catalepsy
5.9. Wasted 30-vuotisjuhlakeikka, Juggling Jugulars, Abduktio, Puhelinseksi
Yökerhot
5.6. Bassoasema
13.6. K40-disco
19.6. Juhannusriehan Rataklubi: DJ Sara-Maaria
4.7. K40-disco
17.7. Tammerfest-jatkot: Rataklubi – DJ Sara-Maaria
18.7. Tammerfest-jatkot: Sokka irti – DJ Antti H
25.7. K-Pop Takeover
1.8. Suomirock-disko: DJ:t Juissi & Jykke
8.8. K40-disco
22.8. Diskoteekki purkkaa ja jytää: DJ:t Altti & Juissi
Janne LaurilaOhjelmapäällikköTampereen Kulttuurikamari OyPuh:040 727 6134janne@kulttuurikamari.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampereen Kulttuurikamari Oy hallinnoi legendaarisen Tullikamarin ja tammikuussa 2023 avautuneen Tavara-aseman toimintaa. Tullikamarin punatiiliset tapahtuma- ja konserttisalit Pakkahuone ja Klubi ovat perinteisesti tarjonneet estradin vuosittain noin 600 artistin keikoille aivan Tampereen rautatieaseman kupeessa. Nyt talo on ollut perusparannuksessa ja avautuu entistä ehompana syksyllä 2026. Tullikamarin jugend-tyylinen sisarus Tavara-asema täydentää Tampereen asemanseudun kulttuuritarjontaa omalla, raikkaalla kattauksellaan. Tunnelmallinen talo on valittu kahdesti Vuoden tapahtumapaikaksi.
