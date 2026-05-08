Inbjudan och meddelande: Konstnärerna funderar över världstillståndet i utställningen Apocalypse No/w - presskonferens fre 15.5.2026 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst

INBJUDAN TILL MEDIERNA

Välkommen på presskonferens för utställningen Marcus Lerviks & Florian Tuercke: Apocalypse No/w fredag 15.5.2026 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst, adr. Inre hamnen, 65100 Vasa.

På plats på pressträffen är konstnärerna Marcus Lerviks och Florian Tuercke, utställningschef Maaria Salo samt amanuens Noora Lehtovuori från Vasa museer.

Välkommen på utställningens vernissage fredag 15.5 kl. 18–20 på Kuntsi museum för modern konst.

Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasa museer, tfn +358 40 3537377. maaria.salo@vasa.fi, amanuens Noora Lehtovuori, Vasa museer, tfn +358 40 5877363, noora.lehtovuori@vasa.fi

Det går att komma överens om intervjuer efter presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/55zCxLDEJNKZ1d3r



MEDDELANDE

Konstnärerna funderar över världstillståndet i utställningen Apocalypse No/w på Kuntsi museum för modern konst

Kuntsi museum för modern konst visar sommaren 2026 de två samtida konstnärerna Marcus Lerviks och Florian Tuerckes tematiska gemensamma utställning Apocalypse No/w, där vår tids dagsaktuella globala brytningsskede granskas genom ljud- och videoverk och stora installationer.

I Vasabon Marcus Lerviks (f. 1969) och tyska Florian Tuerckes (f. 1977) samutställning öppnas en kritisk, poetisk och flerdimensionell vy över verkligheten, där en människocentrerad livsåskådning, teknologisk utveckling och globala kriser flätas in i varandra.

Samtidskonstens betydelse framhävs i dess förmåga att gestalta och visualisera den omgivande världens tillstånd. Politisk instabilitet, socioekonomiska spänningar och klimatkris formar vår världsbild. I de mest dystopiska tolkningarna har världens undergång redan börjat: överkonsumtion av naturresurser och belastningen på miljön har lett till ett globalt alarmtillstånd. Apocalypse No/w frågar vad som håller på att hända och hurdana alternativa framtider det ännu är möjligt att föreställa sig.

Utställningens kärna är ljud- och videoverk samt stora installationer, där mänsklighetens kontinuerliga strävan efter att kontrollera och manipulera sin omgivning utforskas. Konstnärerna granskar också hur artificiell intelligens, digitala verkligheter och falska nyheter inverkar på vår världsbild. Konst som skapats post-internet sammankopplas med hotbilder om en försvinnande natur och en ökad teknologisk makt. Samtidigt bjuder verken in betraktaren till att fundera över individuellt och samhälleligt ansvar mitt i klimat- och miljökrisen.

Audiovisuell naturupplevelse

Museets första våning har tillägnats Marcus Lerviks platsspecifika audiovisuella installationer, och de ger en helhetsbetonad sinnesupplevelse av orörd natur. I verken möter teknologi och natur varandra som korsande och överlappande element. Samtidigt lyfter Lerviks fram de digitala diskussionsmiljöernas framtid i en postfaktisk mediemiljö som formats av bottar.

Lerviks är känd för sitt mediekritiska, men milt ironiska och ställvis humoristiska grepp. Han har planerat en ny helhet i utställningen, vilken han har skapat under sin 5-årsstipendieperiod. De ljudlandskap som hörts vid sidan om videokonsten har fått en mer självständig och större roll än tidigare, eftersom konstnären också har producerat musik till utställningen. Lerviks, som bor och arbetar i Vasa, hör till en nationellt och internationellt aktiv generation av samtidskonstnärer, och hans verk har visats omfattande i Norden och Europa.

Ljudet som rum och tankeverktyg

I andra våningen av Kuntsi museum för modern konst visas Florian Tuerckes rumsliga ljudlandskap som består av ljudskulpturer och -installationer. De unika, rumsliga stränginstrumenten och skulpturerna som konstnären skapat växelverkar med museets akustik och arkitektur och fördjupar den kroppsliga upplevelsen av det omgivande rummet. Tyska Tuercke arbetar på gränsytan mellan skulpturkonst, performativ konst och ljudkonst och fokuserar på att undersöka och omforma offentliga lokalers akustik. Hans hantverksmässiga, estetiska ljudskulpturer utnyttjar modern teknologi och kommenterar aktuella världspolitiska fenomen med beaktande av deras mångfasetterade bakgrund.

Utställningens koreografi leder besökaren till att fundera över de spår som en människocentrerad värld lämnar efter sig och de framtider som teknologin möjliggör: vad händer när valarna sjunger en själamässa till oljeåldern eller när ett liveframträdande upplevs via internet? Tuerckes verk är ofta interaktiva, och publiken deltar i upplevelsen av dem och formandet av betydelsen. Tuercke bor och arbetar i Polen och Tyskland, och hans prisbelönta verk har visats omfattande i Europa, Asien och Amerika.

Utställningen och konstnärerna har fått stöd från Museiverket, Aue-stiftelsen, Bröderna Gröndahls stiftelse, Amos Andersons Fond, Vaasa Hacklab, Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande och Svensk-Österbottniska Samfundet.

Utställningen visas 16.5–29.8.2026 i Kuntsi museum för modern konst.

Kompletterande program med konsert av konstnärerna

Vid den konstnärsträff som ordnas under öppningsveckoslutet lördag 16.5 kl. 13 presenterar Marcus Lerviks och Florian Tuercke utställningen och berättar om sina verk som en gemensam dialog. Evenemanget är engelskspråkigt.

Som kompletterande program till utställningen ordnas tisdag 19.5 kl.19 en konsert, där de utställande konstnärerna uppträder. Musiken under konserten skapas med olika stränginstrument; Florian Tuerckes Longboardharp är ett unikt stränginstrument byggt av konstnären och Marcus Lerviks spelar likaså stränginstrument såsom gitarr och basgitarr. Kuntsis dörrar kommer att stängas under konserten, så kom i tid. Biljettpriset är 15 euro.