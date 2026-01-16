PowerPark on Suomen hyvämaineisin huvipuisto

PowerParkin mainetta mitattiin nyt neljättä kertaa osana Reputation and Trust Analyticsin huvipuistojen Luottamus & Maine -tutkimusta. PowerParkin maine on kehittynyt parempaan suuntaan jokaisena mittausvuonna. Tutkimuksessa mainetta mitataan kahdeksalla osa-alueella: tuotteet & palvelut, työpaikka hallinto, vastuullisuus, vuorovaikutus, talous, johto ja innovaatiot. PowerPark sijoittui ensimmäiseksi näistä seitsemässä. Vastuullisuudessa puisto oli alansa toinen.

– Olemme erittäin iloisia näin positiivisista tuloksista. On hienoa huomata, että työmme suomalaisten vapaa-ajan parissa näkyy myös asiakkaidemme arviossa, sanoo PowerParkin liiketoimintajohtaja Antti Saarikoski.

Siisteys ja työnantajamielikuva alan parasta

Tutkimuksessa selvitettiin myös huvipuistoalan erityispiirteitä: siisteyttä ja viihtyisyyttä sekä asiakaskohtaamisten iloisuutta. Siisteydessä ja viihtyisyydessä PowerPark oli alansa ykkönen ja asiakaskohtaamisten iloisuudessa toinen.

Edellisvuoteen verrattuna kokonaismaineen kehitys oli maltillista. Eniten kehittyi työpaikkamielikuva, jossa PowerPark yltää nyt lähelle erinomaisia lukemia. Muilta osin muutokset edellisvuoteen nähden ovat pysyneet virhemarginaalien tuntumassa.

– Palkkaamme vuosittain yli 400 kesätyöntekijää, jotka ovat koko tekemisemme selkäranka. Monet nuoret aloittavat työuransa meillä ja koemme, että meillä on tärkeä rooli tarjota nuorille luotettava ja mukava ensimmäinen työpaikka. Olemme panostaneet työntekijöidemme hyvinvointiin ja koulutukseen viime vuosina entisestään, ja on hienoa, että se näkyy työntekijöidemme lisäksi myös laajemmin suomalaisten keskuudessa, kertoo Saarikoski.

Käyneiden keskuudessa maine yli erinomaisen rajan

Tutkimuksessa nousi esiin myös se, että kesällä 2025 PowerParkissa vierailleiden vastaajien keskuudessa maine oli vielä muita vastaajia korkeammalla tasolla – yli erinomaisen rajan kokonaisarvosanan ollessa 4,12.

– Käyneiden asiakkaiden antamat tulokset kertovat, että olemme onnistuneet päivittäisessä tekemisessä ja ihmiset todella viihtyvät meillä. Haluamme jatkossakin kehittää toimintaamme, jotta voimme tarjota perheille ikimuistoisen päivän myös tulevina vuosina, Saarikoski sanoo.

PowerParkin huvikausi alkaa tänä vuonna tulevana lauantaina 9.5.