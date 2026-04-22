Apollolle Travelife-sertifikaatti jo neljännen kerran

Travelife on yksi matkailualan arvostetuimmista kansainvälisistä sertifioinneista. Se kattaa laajasti muun muassa ympäristövaikutukset, työolosuhteet, ihmisoikeudet, yhteistyön kumppanien kanssa sekä asiakasviestinnän. Sertifikaatin saaminen ja säilyttäminen edellyttää, että yritys täyttää yli 200 yksityiskohtaista kriteeriä, jotka ovat linjassa ISO 26000 -standardin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

– Se, että saamme sertifioinnin nyt neljännen kerran, on tärkeä tunnustus pitkäjänteiselle työllemme kestävän matkailun hyväksi. Kestävä kehitys on olennainen osa toimintaamme – aina toimistojemme arjesta matkatuotteiden kehittämiseen ja kumppanuuksiin asti, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.

Sertifioinnin uusiminen perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin, jossa todettiin Apollon toiminnan edelleen täyttävän korkeat vaatimukset sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuun osalta.

Pohjoismaiden ensimmäinen

Travelife on kolmivaiheinen sertifiointiohjelma matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille. Tasot ovat Engaged, Partner ja Certified. Apollo on saavuttanut korkeimman, Travelife Certified -statuksen, joka edellyttää järjestelmän tiukimpien vaatimusten täyttämistä.

– On hienoa nähdä, miten kestävän matkailun työ kehittyy matkailualalla. Se, että DERTOUR Nordic AB uusii Travelife Certified -sertifikaattinsa, osoittaa edelläkävijyyttä ja toimii esimerkkinä muille toimijoille, sanoo Travelifen matkanjärjestäjistä vastaava Naut Kusters.

Travelife-yhteisöön kuuluu nykyisin yli 35 kansallista matkailualan organisaatiota, joista 20 toimii Euroopassa. Vuodesta 2012 lähtien yli 1 500 matkanjärjestäjää on koulutettu kestävään toimintaan ja yli 500 on sertifioitu.

Apollo oli ensimmäinen pohjoismainen matkanjärjestäjä, joka sai Travelife-sertifikaatin. Uusittu sertifikaatti vahvistaa yhtiön tavoitetta kehittää entistä vastuullisempia matkailuelämyksiä ja edistää koko alan kestävämpää tulevaisuutta.