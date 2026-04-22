Apollolle Travelife-sertifikaatti jo neljännen kerran
4.5.2026 15:41:43 EEST | Apollomatkat | Uutinen
Apollo on saanut Travelife-sertifioinnin jo neljännen kerran. Tunnustus kertoo Apollon täyttävän matkailualan korkeat sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset ja jatkavan määrätietoista työtään kestävämmän matkailun puolesta.
Travelife on yksi matkailualan arvostetuimmista kansainvälisistä sertifioinneista. Se kattaa laajasti muun muassa ympäristövaikutukset, työolosuhteet, ihmisoikeudet, yhteistyön kumppanien kanssa sekä asiakasviestinnän. Sertifikaatin saaminen ja säilyttäminen edellyttää, että yritys täyttää yli 200 yksityiskohtaista kriteeriä, jotka ovat linjassa ISO 26000 -standardin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.
– Se, että saamme sertifioinnin nyt neljännen kerran, on tärkeä tunnustus pitkäjänteiselle työllemme kestävän matkailun hyväksi. Kestävä kehitys on olennainen osa toimintaamme – aina toimistojemme arjesta matkatuotteiden kehittämiseen ja kumppanuuksiin asti, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Sertifioinnin uusiminen perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin, jossa todettiin Apollon toiminnan edelleen täyttävän korkeat vaatimukset sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuun osalta.
Pohjoismaiden ensimmäinen
Travelife on kolmivaiheinen sertifiointiohjelma matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille. Tasot ovat Engaged, Partner ja Certified. Apollo on saavuttanut korkeimman, Travelife Certified -statuksen, joka edellyttää järjestelmän tiukimpien vaatimusten täyttämistä.
– On hienoa nähdä, miten kestävän matkailun työ kehittyy matkailualalla. Se, että DERTOUR Nordic AB uusii Travelife Certified -sertifikaattinsa, osoittaa edelläkävijyyttä ja toimii esimerkkinä muille toimijoille, sanoo Travelifen matkanjärjestäjistä vastaava Naut Kusters.
Travelife-yhteisöön kuuluu nykyisin yli 35 kansallista matkailualan organisaatiota, joista 20 toimii Euroopassa. Vuodesta 2012 lähtien yli 1 500 matkanjärjestäjää on koulutettu kestävään toimintaan ja yli 500 on sertifioitu.
Apollo oli ensimmäinen pohjoismainen matkanjärjestäjä, joka sai Travelife-sertifikaatin. Uusittu sertifikaatti vahvistaa yhtiön tavoitetta kehittää entistä vastuullisempia matkailuelämyksiä ja edistää koko alan kestävämpää tulevaisuutta.
Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
