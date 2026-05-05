Tutustu Turun yliopiston uusiin professoreihin – tervetuloa kuuntelemaan professoriluentoja 12.5.

5.5.2026 09:30:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Turun yliopiston uudet professorit esittäytyvät ja kertovat tutkimusaiheistaan yleistajuisesti professoriluennoilla, jotka pidetään tiistaina 12. toukokuuta klo 17.15 Yliopistonmäellä Turun yliopiston päärakennuksessa ja Naturassa.

Turun yliopiston päärakennus ja aukion suihkulähteessä palava tuli.
Kuva: Suvi Harvisalo / Turun yliopisto

Turun yliopiston uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleistajuisella juhlaluennolla.

Professoriluennot ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luentoja järjestetään kahdessa eri tilaisuudessa samaan aikaan.

Uudet professorit ja luentojen aiheet:

  • Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen sekä kestävyystutkimuksen professori Nora Fagerholm: Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus paikkalähtöisesti tarkasteltuna
  • Materiaalifysiikan professori Pekka Laukkanen: Puolijohteiden aikakauden haasteita atomien mittakaavassa
  • Taloustieteen professori Ville Korpela: Markkinoista mekanisminsuunnitteluun – kannustimien arkkitehdit
  • Sosiologian professori Elina Kilpi-Jakonen: Liikkuvuudesta liikkuvuuteen: maahanmuuttajien ja ylisukupolvisen eriarvoisuuden tutkimus
  • Kardiologian professori Tuomas Kiviniemi: Sydänsairaudet syy–seurausilmiönä – mekanismeista hoitopäätöksiin
  • Terveyspedagogiikan professori Heli Virtanen: Terveysosaaminen – oivallusta ja iloa
  • Aineenvaihduntatutkimuksen professori Kirsi Virtanen: Monimuotoinen rasvakudos kuvantamistutkimuksen kohteena

Sepelvaltimotautikuolleisuus on laskenut Suomessa tasaisesti vuosikymmeniä, mutta diabeteksen nopea yleistyminen uhkaa kääntää tämän myönteisen kehityssuunnan. Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että diabetesta sairastavilla potilailla sydänriski on koholla myös silloin, kun verenkierron kuvantaminen näyttää normaalin tuloksen. Plakin kuvantaminen tuo ratkaisevan lisän riskin arviointiin.

