Kreate ja GRK allekirjoittivat Vantaan ratikan itäosan toisen osatilauksen – Kreaten osuus noin 79 miljoonaa euroa

Vantaan ratikan rakentaminen alkoi vuonna 2025 ja liikennöinti voidaan aloittaa arviolta vuoden 2029 lopulla. Marraskuussa 2025 allekirjoitettiin hankkeen ensimmäinen osatilaus. Nyt solmittu toinen osasopimus kattaa loput Vantaalle rakennettavasta raitiotieosuudesta sekä Vantaalla toteutettavat katu-, kunnallistekniset ja vesihuoltotyöt.

Itäosan allianssin toisen osatilauksen arvo on noin 182 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on noin 157 miljoonaa euroa. Kreaten osuus toisesta osatilauksesta on noin 79 miljoonaa euroa ja yhtiö kirjaa sen toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.

– Vantaan ratikka on paitsi Vantaan kaupungille myös Kreatelle merkittävä hanke. Sen sujuva eteneminen lujittaa entisestään luottamusta yhteistyöhön tilaajan ja allianssikumppaneidemme kanssa. Olemme onnistuneet yhdistämään kaikkien osapuolten osaamisen, mikä varmistaa ennustettavan ja turvallisen toteutuksen, mikä on erityisen tärkeää näin vaativassa raideliikennehankkeessa, summaa Kreaten Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Itäosan allianssi rakentaa ratikan Kuninkaalasta Mellunmäkeen

Vantaan ratikan rakentaminen toteutetaan kahdessa allianssissa. Itäosan allianssissa rakentajina toimivat Kreate Oy ja GRK Suomi Oy sekä suunnittelijoina AFRY Finland Oy, Sweco Finland Oy ja WSP Finland Oy. Itäosan allianssin projektipäällikkönä toimii Jonna Tuomiranta GRK:lta ja apulaisprojektipäällikkönä Sami Kari Kreatelta.

– Molemmilla yhtiöillä on pitkäaikaista osaamista suurista raide- ja infrainvestoinneista sekä allianssihankkeista. Olemme pystyneet yhdistämään osaamisemme Vantaan ratikassa, mikä on näkynyt suunnitelmallisena etenemisenä ja toteutusratkaisujen kehittämisenä tässä vaativassa kohteessa, sanoo Tuomiranta.

Itäallianssi rakentaa noin 8,5 kilometriä pitkän raitiotieosuuden Kuninkaalasta Vantaalta Mellunmäen metroasemalle Helsinkiin. Raitiotiejärjestelmän lisäksi hankkeeseen sisältyvät pysäkit, ajokaistat, pyörätiet, jalkakäytävät sekä maanalainen infra, kuten vesihuoltolinjat ja pohjanvahvistukset. Lisäksi itäosalla rakennetaan uudet sillat Kehä III:n ja Porvoonväylän yli sekä Lahdentien yli.

Työt laajenevat toisen osatilauksen myötä Vantaalla

Vantaan ratikan itäosan rakentaminen alkoi joulukuussa 2025 ja työt ovat edenneet hyvässä tahdissa.

– Töiden yhteensovittaminen on onnistunut eri alueiden kanssa hyvin. Erityisen tyytyväinen olen Fazerilan alueen suunnittelun ja Hakunilan pään ylikulkusiltojen purkutöiden sovittamiseen. Valmistelevat rakennustyöt ovat laajenneet lähes koko itäallianssin alueelle. Ainoastaan Fazerilan alueella emme ole vielä aloittaneet töitä, Kari kertoo.

Kevään aikana työmaat laajenevat merkittävästi erityisesti Hakunilantiellä ja Länsimäentiellä. Kyytitiellä katutyöt käynnistyvät koko tieosuuden pituudella Heidehofin liikenneympyrästä Kyytitien ja Hakunilantien risteykseen saakka. Raitiotiehen kuuluvien kiskojen asentaminen alkaa loppukesällä.

– Rakentamisen tahti kiihtyy kesää kohti. Siksi pidämme myös huolta turvallisuudesta niin rakentamisessa kun työmaa-alueiden lähellä. Järjestämme säännöllisesti alueen asukkaiden kanssa tilaisuuksia ja keräämme aktiivisesti palautteita. Ennakoivalla vuorovaikutuksella varmistamme alueella asuvien ja liikkuvien turvallisuuden ja hälvennämme huolia, Kari toteaa.

Tulossa kolmas toteutus Helsingin puolella ja Vaaralan varikon erillishanke

Itäosan allianssin tehtäviin kuuluu myös raitiotien rakentaminen Helsingin puolella Mellunmäen alueella. Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan asemakaavamuutosta Mellunmäen keskustan alueelle, minkä vuoksi Helsingin osuuden rakentaminen tilataan vasta hankkeen kolmannessa osatoteutusvaiheessa. Tilauksen tavoiteaikataulu on vuodenvaihde 2026–2027.

Kreate ja GRK toimivat rakentajaosapuolina myös Vaaralan varikon ratapiha-allianssissa. Allianssin vastuulla ovat Vaaralaan rakennettavan raitiovaunuvarikon maanrakennus- ja ratainfratyöt sekä sähkörata- ja järjestelmätyöt. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen tilaama hanke on nyt kehitysvaiheessa. Toteutusvaiheeseen siirtymisen arvioidaan tapahtuvan kesällä 2026. Vaaralan varikko mahdollistaa Vantaan ratikan liikennöinnin aloittamisen aikataulun mukaisesti vuonna 2029.