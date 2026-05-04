Hyvä ruoka, hyvä minä – ravitsemushanke tukee nuoria Oma Hämeen lastensuojelulaitoksissa
4.5.2026 16:42:25 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Hämeen lastensuojelulaitoksissa on toteutettu Hyvä ruoka, hyvä minä -ravitsemushanketta, joka vahvistaa nuorten arjen ruokataitoja, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeeseen ovat osallistuneet Mäkikujan perhetukikeskus Riihimäellä ja Pollentien nuorisokoti Hämeenlinnassa.
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta toteuttavat Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Maa- ja kotitalousnaiset MKN Etelä-Suomi. Tavoitteena on lisätä nuorten valmiuksia tehdä terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja sekä kehittää heidän taitojaan valmistaa ravitsevaa ja edullista ruokaa. Samalla tuetaan myönteistä suhtautumista omaan kehoon ja syömiseen sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Hanke lisää myös ammattilaisten osaamista ruokakasvatuksessa. Oma Häme on ollut mukana hankkeessa vuosina 2024–2026.
Lastensuojelulaitoksissa kohdataan nuoria hyvin erilaisista taustoista. Syömiseen liittyvät haasteet, kuten syömishäiriöt ja erilaiset erityisruokavaliot, ovat yleistyneet. Siksi terveellisiin elämäntapoihin ja ruokailutottumuksiin ohjaaminen on keskeinen osa arkea. Ruuanlaittotaitojen merkitys korostuu erityisesti nuorten itsenäistymisen vaiheessa.
Yhteinen ruuanlaitto lisää osallisuutta
Hankkeen ryhmät kokoontuivat Mäkikujalla ja Pollentiellä keväällä ja syksyllä 2024 sekä uudelleen keväällä 2026. Toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan vielä syksyllä 2026.
Nuorten kokemukset yhteisestä ruuanlaitosta ovat olleet myönteisiä. Toiminta on lisännyt yhteisöllisyyden tunnetta ja tarjonnut mahdollisuuksia osallistua matalalla kynnyksellä.
Pollentien nuorisokodin lähijohtaja Essi Valtanen kertoo, että osa nuorista odotti ryhmiä innolla ja osallistui aktiivisesti ruuanlaittoon ja keskusteluun. Myös ne nuoret, jotka eivät osallistuneet kokkailuun, pääsivät maistamaan valmistettuja ruokia.
Koulutus vahvisti ammattilaisten osaamista
Huhtikuussa 2026 osa Oma Hämeen lastensuojelulaitosten ohjaajista osallistui hankkeen koulutuspäivään (yllä kuvassa). Päivä tarjosi ajankohtaista tietoa ravitsemuksesta, syömishäiriöistä ja niiden tunnistamisesta sekä antoi käytännön työkaluja ruokakasvatukseen.
Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa riittävää ja terveellistä syömistä, ammattilaisten roolia esimerkkinä sekä omaa suhdetta ruokaan. Harjoitteissa keskityttiin pitkälti omiin ruokailuun liittyviin vahvuuksiin, ammattilaisten omaan ruokasuhteeseen sekä syömiseen ja ruokailuun liittyviin ”sääntöihin” ja niiden hyödyllisyyteen.
Vahvan osaamisensa päivään toi Syömishäiriöliiton aluekoordinaattori Elisa Vettenranta, joka puhui syömisen pulmatilanteista ja syömishäiriöiden tunnistamisesta sekä niiden hoidosta.
Uusia makuja ja tukea arkeen
Mäkikujan perhetukikeskuksen vastaava ohjaaja Satu Nevajärvi kertoo, että hanke on tukenut yksikön tavoitteita vahvistaa nuorten yhteisöllisyyttä ja itsenäistymisvalmiuksia.
– On tärkeää, että nuoret saavat kokemuksia myös muiden aikuisten kanssa toimimisesta, Nevajärvi toteaa.
Vaikka toiminta herätti ajoittain myös vastustusta, suurin osa nuorista osallistui siihen. Nuoret pääsivät tutustumaan uusiin makuihin ja harjoittelemaan monipuolisen ja ravitsevan ruoan valmistamista.
Yhteinen ruoanlaitto on osa yksiköiden arkea, mutta hanke toi siihen uutta näkökulmaa ja lisäresursseja. Toiminnassa huomioitiin myös nuorten yksilölliset tarpeet, kuten mahdollinen ahdistus yhteisiä ruokailutilanteita kohtaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija Luodessijais- ja jälkihuollon päällikköPuh:040 587 3278eija.luodes@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelu aloittaa toimintansa 6. toukokuuta4.5.2026 09:39:39 EEST | Uutinen
Erikoissairaanhoidon keskitetty asiakaspalvelu aloittaa toimintansa keskiviikkona 6. toukokuuta. Uusi palvelu sujuvoittaa asiakkaiden asiointia ja tukee erikoissairaanhoidon yksiköitä keskittämällä asiakasyhteydenottoja yhteen palvelukanavaan. Ensivaiheessa muutos koskee kuvantamista, tutkimusyksikköjä ja erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa (pois lukien lapsettomuuspoliklinikka, Sydänsairaala, psykiatria, kuntoutus). Uuden asiakaspalvelun tehtävänä on hoitaa muun muassa ajanvarauksiin ja lähetteisiin liittyviä yhteydenottoja. Tavoitteenamme on, että hoidamme yhteydenotot saman päivän aikana. Aiemmin asiakkaalle on soitettu seuraavalla vapaalla soittoajalla, joka voi olla vasta seuraavien päivien aikana. – Keskitetty asiakaspalvelu tuo selkeyttä ja nopeutta asiointiin. Tarjoamme laajennetut aukioloajat, sekä uutena ominaisuutena erikoissairaanhoidon chatin. Jahka saamme polkaistua toiminnan hyvin alkuun, muutoksen pitäisi tuoda positiivisia vaikutuksia niin asiakkaille kuin ammat
Tervakosken terveysaseman toiminta palautuu normaaliksi syksyllä – lääkärivastaanotto laajenee 1.9. alkaen30.4.2026 09:58:08 EEST | Tiedote
Toiminta on ollut supistettua elokuusta 2025 lähtien lääkäritilanteen vuoksi.
Noin tuhat ikäihmisten omaishoidon ja vammaispalvelujen asiakasta kutsutaan pilottiin kevääseen 2027 mennessä29.4.2026 16:20:13 EEST | Tiedote
Oma Häme alkaa kutsua asiakkaita pilottiin toukokuussa. Pilotissa testataan uudenlaista tapaa kerätä asiakkailta ennakkotietoa ennen palvelu- tai sosiaaliohjaajan tapaamista.
Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven – vinkkejä kesän tilanteisiin ja vastauksia kysymyksiin29.4.2026 06:34:34 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven maanantaina 11.5.2026 klo 18–19. Livessä ovat mukana ensihoitopäällikkö Antti Rinta-Valkama, ensihoitajat Laura Lahti ja Laura Lappalainen sekä tilannekeskuspäivystäjä Karoliina Kallioportti. Lähetyksessä tarjotaan käytännönläheisiä vinkkejä kesän tyypillisiin ensihoitoa vaativiin tilanteisiin ja vastataan yleisön kysymyksiin.
Aluehallitus käsitteli talousasioita ja ikäihmisten palvelusääntökirjoja28.4.2026 14:50:47 EEST | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi muutostalousarvion sekä alijäämien kattamisaikataulun muutoksen valmistelutilanteen. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialueiden tulee kattaa vuosina 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät tämän vuoden loppuun mennessä. Parhaillaan on kuitenkin valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaisi kattamisajan pidentämisen enintään vuoteen 2029. Oma Häme on valmistellut hakemustaan aikataulun pidentämiseksi. Esityksen mukaan hyvinvointialue ei saisi automaattisesti määräajan pidennystä sitä hakiessaan, vaan arvion uudesta määräajasta tekisi valtiovarainministeriö. Lakimuutoksen mahdollisen voimaantulon lisäksi epäselvää on vielä valtion ensi vuoden rahoitus. Valtiovarainministeriö julkaisee vuoden 2027 ennakollisen rahoituslaskelman ja rahoituksen painelaskelman vuosille 2028–2030 vasta 30.4.2026. Tämä on haastanut talouden suunnittelun valmistelua merkittävästi. Talouden saattaminen tasapainoon edellyttää Oma Hämeeltä joka tapauksess
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme