Hyvä ruoka, hyvä minä – ravitsemushanke tukee nuoria Oma Hämeen lastensuojelulaitoksissa

​Oma Hämeen lastensuojelulaitoksissa on toteutettu Hyvä ruoka, hyvä minä -ravitsemushanketta, joka vahvistaa nuorten arjen ruokataitoja, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeeseen ovat osallistuneet Mäkikujan perhetukikeskus Riihimäellä ja Pollentien nuorisokoti Hämeenlinnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta toteuttavat Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Maa- ja kotitalousnaiset MKN Etelä-Suomi. Tavoitteena on lisätä nuorten valmiuksia tehdä terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja sekä kehittää heidän taitojaan valmistaa ravitsevaa ja edullista ruokaa. Samalla tuetaan myönteistä suhtautumista omaan kehoon ja syömiseen sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Hanke lisää myös ammattilaisten osaamista ruokakasvatuksessa. Oma Häme on ollut mukana hankkeessa vuosina 2024–2026.

Lastensuojelulaitoksissa kohdataan nuoria hyvin erilaisista taustoista. Syömiseen liittyvät haasteet, kuten syömishäiriöt ja erilaiset erityisruokavaliot, ovat yleistyneet. Siksi terveellisiin elämäntapoihin ja ruokailutottumuksiin ohjaaminen on keskeinen osa arkea. Ruuanlaittotaitojen merkitys korostuu erityisesti nuorten itsenäistymisen vaiheessa.

Yhteinen ruuanlaitto lisää osallisuutta

​Hankkeen ryhmät kokoontuivat Mäkikujalla ja Pollentiellä keväällä ja syksyllä 2024 sekä uudelleen keväällä 2026. Toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan vielä syksyllä 2026.

Nuorten kokemukset yhteisestä ruuanlaitosta ovat olleet myönteisiä. Toiminta on lisännyt yhteisöllisyyden tunnetta ja tarjonnut mahdollisuuksia osallistua matalalla kynnyksellä.

Pollentien nuorisokodin lähijohtaja Essi Valtanen kertoo, että osa nuorista odotti ryhmiä innolla ja osallistui aktiivisesti ruuanlaittoon ja keskusteluun. Myös ne nuoret, jotka eivät osallistuneet kokkailuun, pääsivät maistamaan valmistettuja ruokia.

Koulutus vahvisti ammattilaisten osaamista

Huhtikuussa 2026 osa Oma Hämeen lastensuojelulaitosten ohjaajista osallistui hankkeen koulutuspäivään (yllä kuvassa). Päivä tarjosi ajankohtaista tietoa ravitsemuksesta, syömishäiriöistä ja niiden tunnistamisesta sekä antoi käytännön työkaluja ruokakasvatukseen.

Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa riittävää ja terveellistä syömistä, ammattilaisten roolia esimerkkinä sekä omaa suhdetta ruokaan. Harjoitteissa keskityttiin pitkälti omiin ruokailuun liittyviin vahvuuksiin, ammattilaisten omaan ruokasuhteeseen sekä syömiseen ja ruokailuun liittyviin ”sääntöihin” ja niiden hyödyllisyyteen.

Vahvan osaamisensa päivään toi Syömishäiriöliiton aluekoordinaattori Elisa Vettenranta, joka puhui syömisen pulmatilanteista ja syömishäiriöiden tunnistamisesta sekä niiden hoidosta.

Uusia makuja ja tukea arkeen

Mäkikujan perhetukikeskuksen vastaava ohjaaja Satu Nevajärvi kertoo, että hanke on tukenut yksikön tavoitteita vahvistaa nuorten yhteisöllisyyttä ja itsenäistymisvalmiuksia.

– On tärkeää, että nuoret saavat kokemuksia myös muiden aikuisten kanssa toimimisesta, Nevajärvi toteaa.

Vaikka toiminta herätti ajoittain myös vastustusta, suurin osa nuorista osallistui siihen. Nuoret pääsivät tutustumaan uusiin makuihin ja harjoittelemaan monipuolisen ja ravitsevan ruoan valmistamista.

Yhteinen ruoanlaitto on osa yksiköiden arkea, mutta hanke toi siihen uutta näkökulmaa ja lisäresursseja. Toiminnassa huomioitiin myös nuorten yksilölliset tarpeet, kuten mahdollinen ahdistus yhteisiä ruokailutilanteita kohtaan.