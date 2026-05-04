Finlandia-ajo ilmaiseksi Ruutu-palvelussa - TotoTV:n studiolähetyksessä viikonloppuna Lähdekorpi, Pylkkänen ja Törmänen
4.5.2026 16:52:43 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tulevana viikonloppuna Vermon raviradalla kilpaillaan kansainvälinen huippuraviurheilutapahtuma Finlandia-ajo. Veikkauksen TotoTV:n studiolähetys tehdään sekä lauantaina 9.5. että sunnuntaina 10.5. paikan päältä. Studiolähetyksessä nähdään TotoTV:n lähetyksiin asiantuntijaksi palaava suosikkikasvo Kari Lähdekorpi sekä pidetyt Antti Pylkkänen ja Jere Törmänen.
Vermon Finlandia-viikonloppu on katsottavissa suorana asiantuntijalähetyksenä Veikkauksen TotoTV:stä molempina päivinä.
Suorana Vermosta tuotettavan studiolähetyksen kasvoina nähdään Kari Lähdekorpi, Antti Pylkkänen ja Jere Törmänen. Lähdekorpi on raviyleisön suosikkiasiantuntija, joka palaa TotoTV:n lähetyksiin Vermon Finlandia-viikonloppuna.
- Vermon Finlandia-ajosta on helppo ja hyvä aloittaa! Viikonloppuna nähdään radalla paljon hyviä hevosia, joita tulee aina seurattua. Varsinkin näin keväisin, Lähdekorpi myhäilee.
Vermon Finlandia-ravien TotoTV:n studiolähetys alkaa lauantaina klo 13 ja sunnuntaina klo 14.
TotoTV löytyy Ruutu-palvelusta asiakkaille ilmaisena katsottavaksi juuri Vermon Finlandia-raveista 9.5. alkaen. Lähetystä voi katsoa Ruutu-palvelussa isoille tv-näytöille sopivana suuriresoluutioisena lähetyksenä. TotoTV on katsottavissa Ruudussa kanavasivun Live-TV-osiossa 9.5. alkaen 24/7. Lisäksi se on avattavissa urheilusivulla raviurheilun alla. Katsominen edellyttää kirjautumista Ruutuun – maksuton Sanoma-tili riittää.
TotoTV-kanava löytyy verkosta osoitteesta: www.veikkaus.fi/toto. Lähetystä voi katsoa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksella sisäänkirjautuneena asiakkaana ilmaiseksi.
Veikkauksen TotoTV on myös kaapeli- ja IPTV-operaattorien tarjonnassa.
Veikkauksen TotoTV välittää suorina lähetyksinä kotikatsomoihin vuodessa noin 380 suomalaista raviurheilutapahtumaa sekä tämän päälle kansainvälistä hevosurheilua. TotoTV:n lähetyksiä tulee noin 12 tuntia päivässä suorina lähetyksinä katsojille.
TotoTV:ssä nähdään keskiviikkoisin ja lauantaisin suorana paikan päältä suomalaisilta raviradoilta tehtyjä studiolähetyksiä Suomen parhaista ravitapahtumista. Lisäksi muina iltoina Suomen ravitapahtumia ja mielenkiintoisimpia ulkomaisia tapahtumia seurataan asiantuntijalähetyksinä. TotoTV:ssä ovat katsottavissa suorina lähetyksinä kaikki suomalaiset Toto-ravit sekä kattavasti ulkomaista hevosurheilua.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
