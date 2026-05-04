Hartela nimittää Jarkko Ilkan liiketoimintajohtajaksi

Liiketoimintajohtajana Jarkko Ilkka raportoi toimitusjohtajalle ja vastaa valtakunnallisesti kiinteistökehitys- ja sijoittajapalvelut toimialasta ja sen kehittämisestä. Operatiivisesti hän vastaa Hartelan Etelä-Suomen toiminnasta.

Ilkalla on vahva ja monipuolinen kokemus toimitila‑, teollisuus‑ ja energiarakentamisesta. Hänen uransa on rakentunut käytännön tekemisestä työmaalta vaativiin suurhankkeisiin, hankekehitykseen ja laajoihin liiketoimintavastuisiin. Hän siirtyy Hartelaan Destialta, jossa hän on vastannut Teollisuus- ja uusiutuva energiarakentaminen liiketoiminnasta yksikön johtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa YIT:llä johtajana toimitilojen kiinteistö- ja hankekehityksessä sekä Varte Oy:n varatoimitusjohtajana.

”Jarkolla on pitkä ja monipuolinen kokemus rakennusalasta, hankekehityksestä sekä uuden liiketoiminnan kasvattamisesta. Hän tuo Hartelaan erinomaista osaamista monipuolisesti toimitila-, teollisuus- ja energiarakentamisesta ja on tottunut toimimaan niin työmailla, hankekehityksessä kuin vaativassa yhteistyössä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Jarkko on erinomainen vahvistus Hartelan johtoryhmään ja keskeinen tekijä strategiamme toimeenpanossa sekä yhtiön uudistumisessa”, sanoo Hartelan toimitusjohtaja Jani Nieminen.

”Odotan innolla siirtymistä Hartelaan. Keskustelut ja kokemukset Hartelasta ovat vahvistaneet päätöstäni siirtyä hyvämaineisen ja kehittyvän rakennusliikkeen palvelukseen. Näen Hartelassa paljon potentiaalia: vahvaa osaamista, hyvää tekemisen meininkiä sekä kykyä uudistua. Tämä on ympäristö, jossa uskon osaamiseni parhaiten tukevan liiketoiminnan kehittämistä. On innostavaa tuoda oma kokemus uuteen ympäristöön ja lähteä rakentamaan yhdessä uutta”, sanoo Jarkko Ilkka.

Nykyisen liiketoimintajohtaja Matti Ahon aloitteesta on sovittu, että hän siirtyy pois yhtiön palveluksesta. Toimitusjohtaja Jani Nieminen kiittää Ahoa hänen erinomaisesta ja pitkäaikaisesta panoksestaan Hartelalle sekä tuen antamisesta uudelle liiketoimintajohtajalle.