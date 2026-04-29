HONOR julkistaa uuden 600-sarjan – asettaa uuden standardin ylempään keskihintaluokkaan

HONOR julkisti tänään uuden 600-sarjan, joka ylittää odotukset keskihintaluokassa. Sarjassa yhdistyvät alan ainoa tekoälypohjainen AI Kuvasta videoksi 2.0 -ominaisuus, lippulaivatason 200 megapikselin yökamera, luokkansa johtava 6 400 mAh:n akku, tehokkaat Snapdragon-suorittimet ja huippukirkas 8 000 nitin näyttö. Kaikki tämä on paketoitu sarjan tähän mennessä hienostuneimpaan muotoiluun.

Uutta luovuutta tekoälyllä

Sarjan luovuuden ytimessä on AI Kuvasta Videoksi 2.0, joka luo 3–8 sekunnin videoita yhdistämällä kuvia ja tekstikehotteita. Käyttäjä voi hallita tarinaa määrittämällä videon alku- ja loppukehykset ja hyödyntää laajaa elokuvamaisten tyylien kirjastoa, jotka ovat käytettävissä yhdellä napautuksella.

Luokkansa tehokkain yökamerajärjestelmä

HONOR 600 -sarja vastaa yökuvauksen haasteeseen 200 megapikselin kameralla, jossa on luokkansa suurin 1/1,4 tuuman kenno. Se kerää tehokkaasti valoa ja tuottaa yksityiskohtaisia kuvia hämärässä. Pro-mallin 50 megapikselin periskooppitelekamera yltää jopa 120-kertaiseen zoomiin. HONORin oma AI-kuvausalgoritmien ja OIS-vakautuksen yhdistelmä takaa terävät kuvat, ja AI Color Engine -värienkäsittely tuottaa eloisat ja luonnolliset sävyt.

Ensiluokkainen muotoilu, akunkesto ja kestävyys

HONOR 600 -sarja kumoaa kompromissin ohuen muotoilun ja suuren akun välillä. Laitteessa on satiiniviimeistelty metallirunko, ja sen sisällä on sarjan historian suurin 6 400 mAh:n akku, joka kestää vaativassakin käytössä kaksi päivää. Puhelin tukee nopeaa langallista ja langatonta latausta (langattoman latauksen tuki löytyy vain HONOR 600 Pro -mallissa) sekä käänteistä latausta muille laitteille, kuten iPhonelle.

Huippukirkas 6,57 tuuman ja 8 000 nitin näyttö tarjoaa selkeän kuvan myös auringonvalossa ja on samalla silmille hellävarainen. Kestävyyden takaavat markkinoiden johtavat IP68/69/69K-luokitukset veden- ja pölynkestävyydelle sekä SGS:n viiden tähden pudotussuojaussertifikaatti.

Lippulaivatason suorituskyky ja saumaton Apple-integraatio

HONOR 600 -mallissa on Snapdragon 7 Gen 4 -suoritin, ja 600 Pro -mallissa on lippulaivaluokan Snapdragon 8 Elite -suoritin, jotka takaavat sulavan suorituskyvyn. Sarja toimii myös täydellisenä kumppanina Applen ekosysteemille. Päivitetty OneHop mahdollistaa ilmoitusten synkronoinnin ja helpon tiedostojen jakamisen HONOR-laitteiden ja Applen tuotteiden, kuten iPhonen ja Macin, välillä.

Hinta ja saatavuus

HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulevat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).

HONOR 600

Hinta ja muisti : 699 euroa (8+256 Gt)

: 699 euroa (8+256 Gt) Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)

HONOR 600 Pro

Hinta ja muisti : 1 099 euroa (12+512 Gt)

: 1 099 euroa (12+512 Gt) Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)

Lanseerausedut

Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:

Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro) : HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta.

: HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta. HONOR Care+ -näyttöturva : Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.[i]

: Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.[i] Google AI Pro -kokeilu : Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.[ii]

: Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.[ii] HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi luoda videoita tekoälyn avulla.[iii]

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

[i] Etu aktivoituu automaattisesti liitettäessä laite verkkoon. Tutustu Care+ -palveluun ja ehtoihin täällä: https://www.honor.com/fi/support/screen-protection/

[ii] Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla: https://www.honor.com/fi/phones/honor-600/.

[iii] Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla: https://www.honor.com/fi/phones/honor-600/.