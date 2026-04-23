Kulosaaren ja Naurissalmen metrosillat remonttiin samaan aikaan kuin Junatien metrosilta
4.5.2026 18:15:05 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 4. toukokuuta ja päätti esittää valtuustolle Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen remonttihankkeiden hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan myös Pukinmäen kaavaratkaisusta ja hyväksyi kaupungin liittymisen Voxit-yhteisöön.
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen korjausten hankesuunnitelmien hyväksymistä.
Naurissalmen metrosillan uusiminen on välttämätöntä sillan rakenteellisen kunnon ja metron liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Nykyinen silta on huonokuntoinen ja sen kantavuus on puutteellinen. Silta uusitaan kiireellisesti, jotta vältetään riskit metroliikenteen ennakoimattomista katkoksista.
Kulosaaren metrosillan peruskorjaaminen ja tukeminen on myös välttämätöntä sillan rakenteellisen kunnon ja metron liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Silta on tyydyttävässä kunnossa ja se on tuettu Kulosaaren katusiltaan. Sillan tukeutuminen viereiseen katusiltaan poistuu, kun katusilta uusitaan arviolta vuonna 2028. Silta peruskorjataan ja tuennat uusitaan, jotta käyttöikää saadaan pidennettyä ja mahdollistetaan Kulosaaren katusillan uusiminen.
Hankkeet toteutetaan Junatien metrosillan uusimisen aiheuttaman liikennekatkon aikana. Keskittämällä useampaan siltaan kohdistuvat hankkeet samalle liikennekatkolle pystytään vähentämään matkustajille aiheutuvia haittoja.
Pukinmäenrannan kaavaratkaisu tuo alueelle uusia asukkaita
Kaupunginhallitus päätti esittää Pukinmäenrannan asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaavaehdotuksessa on osoitettu merkittävä määrä uutta asuinrakentamista Pukinmäen länsiosaan vetovoimaiseen sijaintiin Vantaanjoen varrelle. Uusia asukkaita alueelle on tulossa noin 2 900.
Kehä I:n kupeeseen on myös suunniteltu uutta toimitilaa. Lisäksi Vantaanjoen yli on tulossa kaksi uutta kävelyn ja pyöräilyn siltaa.
Kaavaratkaisu etenee kaupunginvaltuustoon.
Helsingin kaupunki liittyy Voxit-yhteisöön
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Voxit-yhteisön jäseneksi. Voxit on digitaalinen osallistumisalusta, jonka välityksellä suuret joukot pystyvät käymään rakentavaa keskustelua. Voxit täydentää kaupungin muita menetelmiä ja digitaalisia alustoja, joilla kuntalaiset pääsevät osallistumaan palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoprosesseihin. Avoimeen lähdekoodiin perustuva alusta sopii erityisesti päätöksentekoprosessin alkuvaiheeseen, kun halutaan saada kattava tilannekuva päätöksenteon tueksi.
Voxit-yhteisö kokoaa yhteen osallistumisalustaa käyttävät julkishallinnon toimijat kuten kunnat, hyvinvointialueet ja ministeriöt, kolmannen sektorin toimijat sekä Voxit-alustan teknologia- ja palveluntarjoajat.
Useita lausuntoja ympäristöministeriölle
Kaupunginhallitus päätti antaa useita lausuntoja ympäristöministeriölle lakihankkeisiin. Lausunnot koskevat muun muassa energiatodistuksia, rakennusten varustamista sähköajoneuvojen latauspisteillä, rakennusten energiatehokkuutta, asumisoikeusasuntoja, yhdyskuntarakentamista sekä yhteistyötä merialueen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa.
Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon Uudenmaan liitolle VISIO-vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.
Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto.
