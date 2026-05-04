Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat edistävät yhteistyössä asukkaiden hyvinvointia ja sujuvampaa arkea

5.5.2026 09:07:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteiset vuosittaiset neuvottelut toteutettiin maalis–huhtikuussa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön ja tunnistettiin keskeisiä toiminta-alueita, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin.

Neuvotteluissa tunnistettiin, että yhteistyötä tarvitaan erityisesti seuraavilla toiminta-alueilla:

  • lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen vahvistaminen, terveellisten elämäntapojen tukeminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy
  • työikäisten työkyvyn vahvistaminen ja terveellisten elämäntapojen tukeminen
  • ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy, itsenäisen asumisen tukeminen ja osallisuuden edistäminen

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä. Säännölliset neuvottelut ovat tärkeä osa kuntien ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Neuvottelujen tarkoituksena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa, selkeyttää toimijoiden rooleja sekä sopia yhteistyön suuntaviivoista.

Neuvotteluihin osallistuivat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien keskeiset viranhaltijat. Kesän jälkeen hyvinvointialue jatkaa keskustelua järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Syksyllä hyvinvointialueen aluehallituksessa käsitellään neuvottelujen keskeiset tulokset ja ne huomioidaan vuosien 2026–2029 alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa.   

Tee arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa näkyväksi vastaamalla kyselyyn

Keski-Suomen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tiivistetty luonnos on nähtävillä Otakantaa.fi-palvelussa 10.5.2026 saakka. Kyselyyn vastaamalla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, miten asukkaiden ja yhteisöjen oma hyvinvointia tukeva toiminta tulee näkyväksi virallisessa hyvinvointisuunnitelmassa. Palveluun annetut vastaukset näkyvät nimettöminä kaikille ilman kirjautumista.

Jaa omat ajatuksesi Otakantaa.fi-palvelun kyselyssä: Keski-Suomen hyvinvointialueen Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2029

Yhteyshenkilöt

Anna-Liisa Heiskala, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, anna-liisa.heiskala(at)hyvaks.fi, p. 050 312 5276

Susanna Mutanen, hyvinvointipäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, susanna.mutanen(at)hyvaks.fi, p. 050 316 3441

Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

