Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat edistävät yhteistyössä asukkaiden hyvinvointia ja sujuvampaa arkea

Neuvotteluissa tunnistettiin, että yhteistyötä tarvitaan erityisesti seuraavilla toiminta-alueilla:

lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen vahvistaminen, terveellisten elämäntapojen tukeminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy

työikäisten työkyvyn vahvistaminen ja terveellisten elämäntapojen tukeminen

ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy, itsenäisen asumisen tukeminen ja osallisuuden edistäminen

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä. Säännölliset neuvottelut ovat tärkeä osa kuntien ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Neuvottelujen tarkoituksena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa, selkeyttää toimijoiden rooleja sekä sopia yhteistyön suuntaviivoista.

Neuvotteluihin osallistuivat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien keskeiset viranhaltijat. Kesän jälkeen hyvinvointialue jatkaa keskustelua järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Syksyllä hyvinvointialueen aluehallituksessa käsitellään neuvottelujen keskeiset tulokset ja ne huomioidaan vuosien 2026–2029 alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa.

Tee arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa näkyväksi vastaamalla kyselyyn

Keski-Suomen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tiivistetty luonnos on nähtävillä Otakantaa.fi-palvelussa 10.5.2026 saakka. Kyselyyn vastaamalla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, miten asukkaiden ja yhteisöjen oma hyvinvointia tukeva toiminta tulee näkyväksi virallisessa hyvinvointisuunnitelmassa. Palveluun annetut vastaukset näkyvät nimettöminä kaikille ilman kirjautumista.

