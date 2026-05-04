Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat edistävät yhteistyössä asukkaiden hyvinvointia ja sujuvampaa arkea
5.5.2026 09:07:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteiset vuosittaiset neuvottelut toteutettiin maalis–huhtikuussa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön ja tunnistettiin keskeisiä toiminta-alueita, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin.
Neuvotteluissa tunnistettiin, että yhteistyötä tarvitaan erityisesti seuraavilla toiminta-alueilla:
- lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen vahvistaminen, terveellisten elämäntapojen tukeminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy
- työikäisten työkyvyn vahvistaminen ja terveellisten elämäntapojen tukeminen
- ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy, itsenäisen asumisen tukeminen ja osallisuuden edistäminen
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä. Säännölliset neuvottelut ovat tärkeä osa kuntien ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Neuvottelujen tarkoituksena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa, selkeyttää toimijoiden rooleja sekä sopia yhteistyön suuntaviivoista.
Neuvotteluihin osallistuivat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien keskeiset viranhaltijat. Kesän jälkeen hyvinvointialue jatkaa keskustelua järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Syksyllä hyvinvointialueen aluehallituksessa käsitellään neuvottelujen keskeiset tulokset ja ne huomioidaan vuosien 2026–2029 alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa.
Tee arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa näkyväksi vastaamalla kyselyyn
Keski-Suomen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tiivistetty luonnos on nähtävillä Otakantaa.fi-palvelussa 10.5.2026 saakka. Kyselyyn vastaamalla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, miten asukkaiden ja yhteisöjen oma hyvinvointia tukeva toiminta tulee näkyväksi virallisessa hyvinvointisuunnitelmassa. Palveluun annetut vastaukset näkyvät nimettöminä kaikille ilman kirjautumista.
Jaa omat ajatuksesi Otakantaa.fi-palvelun kyselyssä: Keski-Suomen hyvinvointialueen Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2029
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Liisa Heiskala, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, anna-liisa.heiskala(at)hyvaks.fi, p. 050 312 5276
Susanna Mutanen, hyvinvointipäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, susanna.mutanen(at)hyvaks.fi, p. 050 316 3441
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia vammaisten henkilöiden perhehoitajia – tule infoon kuulemaan lisää perhehoidosta ja perhehoitajuudesta4.5.2026 12:45:05 EEST | Tiedote
Kiinnostaisiko sinua tai perhettäsi toimia perhehoitajana vammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle? Etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa kerrotaan perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta.
Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman palvelut 1.9. alkaen Palokassa ja Kyllössä4.5.2026 12:27:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Huhtasuon sosiaali- ja terveysasema sulkeutuu 31.8. Asemaa käyttäneet asukkaat siirtyvät Palokan ja Kyllön sosiaali- ja terveysasemien asiakkaiksi. Suun terveydenhuollon sekä neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut palvelevat Huhtasuolla ainakin tämän vuoden loppuun saakka.
Kouluterveyskysely: Monet nuoret jättävät aamiaisen tai kouluruokailun väliin4.5.2026 09:48:06 EEST | Tiedote
Kouluterveyskyselyn 2025 tulokset ovat osoittaneet tarpeen herätellä nuoria perheineen huomaamaan säännöllisen ateriarytmin merkityksen nuoren hyvinvoinnille ja terveydelle sekä haastavat tekemään niitä edistäviä valintoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.5.2026 18:19:20 EEST | Tiedote
Maastopalo Muuramessa Lundintiellä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.5.2026 01:45:36 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.5.2026 Rakennuspalo, Suuri, Kellankoskentie, Konnevesi Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Kellankoskentielle. Kohteessa havaittiin käryä ja pientä savunmuodostusta. Varsinaista tulipaloa kohteesta ei löytynyt. Pelastuslaitos selvittää kohteessa tilannetta toiminnanharjoittajan kanssa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme