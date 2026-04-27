Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen yksityistieavustukset vuonna 2026
5.5.2026 09:02:56 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus käsittelee yksityisteiden perusparantamishakemuksia Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Tiekunnat voivat hakea harkinnanvaraista valtionavustusta yksityisteiden parantamiseen sekä erityiskohteiden, kuten lossien ja talviteiden, ylläpitoon ja kunnostamiseen.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksityistie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Tämä edellyttää, että tielle on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa sekä yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).
Avustusprosentit muuttuvat vuonna 2026
Vuoden 2023 alussa yksityistieavustusten avustusprosentteja korotettiin valtioneuvoston asetuksella väliaikaisesti vuosille 2023–2025. Korotukset päättyivät vuoden 2025 lopussa, ja vuoden 2026 alusta avustusprosentit ovat seuraavat:
- Tavanomaiset tien parantamiskohteet: 70 % → 50 %
- Merkittävimmät siltakohteet: 85 % → 75 %
- Luonnonolosuhteista aiheutuneet yllättävät korjauskohteet: 85 % → 75 %
- Lauttapaikat ja vuosittain purettavat sillat: 85 % → 80 %
- Talvitiet: 70 % → 65 %
Rahoitustaso pysyy matalana
Liikenne 12 ‑selonteon mukaan valtakunnallinen yksityisteiden valtionavustusten määräraha on vuosina 2026–2029 keskimäärin 6,7 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että määrärahatilanne pysyy alhaisella tasolla vuoteen 2029 saakka myös Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen vuotuisista määrärahoista avustetaan ensisijaisesti kahta alueella toimivaa yksityistien lossia. Tämän jälkeen jäljelle jäävä määräraha voidaan kohdentaa yksityisteiden perusparantamishankkeisiin.
Perusparantamisavustukset suunnataan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa liikenne yksityistiellä on vaurion vuoksi estynyt tai sen estyminen on välittömästi uhkaamassa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi siltojen ja suurten rumpujen uusiminen tai vaurioiden korjaaminen sekä äkillisten tulvavahinkojen korjaaminen.
Mikäli tiekunnalla on tarve edellä mainitun kaltaisille perusparantamistoimenpiteille, suositellaan olemaan hyvissä ajoin yhteydessä alueen elinvoimakeskukseen. Erityisesti siltahankkeissa vuoropuhelu kannattaa käynnistää jo ennen mahdollisten suunnittelukustannusten syntymistä.
Yhteyshenkilöt
- Liikenneturvallisuusasiantuntija Jani Juvankoski, p. 0295 029 057, jani.juvankoski@elinvoimakeskus.fi
- Liikenteeen hallinnan asiantuntija Jukka Tamminen, p. 0295 029 213, jukka.tamminen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut27.4.2026 14:06:58 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on tänään 27.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 32 henkilötyövuodella.
Vt 12 Lahden kehätiellä Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 4.-7. toukokuuta kolmeksi yöksi kello 18.00–06.00 – käyttöön otetaan varareitti23.4.2026 08:59:25 EEST | Tiedote
Lahden kehätiellä sijaitsevat Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan kolmeksi yöksi tunneleiden määräaikaistarkastusta varten.
Nuorten työttömyys kasvanut kokonaistyöttömyyttä enemmän22.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli maaliskuun lopussa 32 918 työtöntä työnhakijaa. Maakunnittain työttömänä oli Etelä-Karjalassa 7 895 henkilöä, Kymenlaaksossa 10 508 ja Päijät-Hämeessä 14 515 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuna Etelä-Karjalassa 741, Kymenlaaksossa 911 ja Päijät-Hämeen maakunnassa 1 137 henkilöä. Työttömyysaste Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella oli 15 %. Etelä-Karjalassa työttömyysaste oli 14,2 %, Kymenlaaksossa 14,9 % ja Päijät-Hämeessä 15,6 %. Uusia avoimia työpaikkoja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella ilmoitettiin maaliskuun aikana 1 876 kappaletta. Nuorten työttömyys kasvoi suhteellisesti enemmän kuin kokonaistyöttömyys kaikissa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueen maakunnissa.
AI-tunnistusta ja vesistöjen kunnostusta - Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen lähes 1,8 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta21.4.2026 15:21:07 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 tammi-maaliskuussa 35 eri yritystä ja 28 kehittämishanketta sai EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Leader-ryhmien kautta. Yritysten investointeihin ja kehittämistoimiin suunnattiin yhteensä yli 560 000 euroa ja kehittämishankkeisiin 1,2 miljoonaa euroa.
Siltaremontteja alkamassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa17.4.2026 09:41:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus korjaa siltoja Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Parikkalassa ja Taipalsaarella. Sopimukset kahdesta siltaurakasta allekirjoitettiin viikolla 16.
