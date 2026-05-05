Neljä omakustannealbumia tänä keväänä julkaissut taiteilija Maija Kaunismaa tuo tuoreen näkökulman suomalaiseen musiikkikenttään

Kaunismaan tuotantoja yhdistää vahva tekijälähtöisyys: kaikki albumit on julkaistu omakustanteisesti, joten niiden taiteellinen kontrolli on pysynyt tekijällä itsellään. Kokonaisuus rakentaa kuvaa itsenäisestä artistista, joka toimii määrätietoisesti oman visionsa pohjalta – genrerajoja rikkoen, sisältö edellä ja saa näin aikaan taiteellisesti korkeatasoista jälkeä.

Neljä albumia – neljä näkökulmaa

Kanteletar-duologi Kanteletar ja The Kanteletar (2026) muodostavat kaksikielisen albumikokonaisuuden. Kantelettaren runoihin sävelletyt teokset yhdistävät akustisen ja elektronisen ilmaisun. The Kanteletar-levyn runojen englanninkieliset käännökset ovat taiteen tohtori Mikko Ijäksen itsenäisiä, runollisia tulkintoja. Kanteletar-duologin soinnin muodostavat Kaunismaan lisäksi muusikot Aki Sihvonen (kitarat, basso, äänitys, miksaus), Mikko Ijäs (rummut, ohjelmointi), Zipora Ogola (kantele) ja Ida Elina (kantele, taustalaulu). Sovitukset ovat syntyneet Kaunismaan, Ijäksen ja Sihvosen yhteistyönä ja ne ovat äänitetty Finnvoxin H-ja B-studioissa. Levyn masteroinnista vastaa Pauli Saastamoinen(Finnvox Studiot).



Albumi Tässä ajassa (2026) on yhteistyöalbumi edesmenneen sanoittajalegendan Chrisse Johanssonin kanssa. Albumi rakentuu Johanssonin aiemmin julkaisemattomille, uusille teksteille ja käsittelee ihmisenä olemista muutoksen keskellä: rakkautta, ympäristöä ja ajankuvaa. Musiikillisesti levy liikkuu bluesin, popin, rockin ja folkin rajapinnoilla. Levyltä on julkaistu myös kaksi musiikkivideota Musta aamu ja Jostain molekyyliarvosta. Levyllä soittavat Kaunismaan lisäksi muusikot Aki Sihvonen (kitarat, basso, äänitys, miksaus), Mikko Ijäs (rummut, ohjelmointi), Tommi Asplund (viulu) ja Henna Nieminen (taustalaulu). Levy on nauhoitettu Finnvoxin H-ja B-studioissa. Levyn masteroinnista vastaa Pauli Saastamoinen (Finnvox Studiot).



Coverlevy Every Woman’s Songbook (2026) on intiimi piano–laulu-albumi, jolla Kaunismaa tulkitsee naislauluntekijöiden klassikkokappaleita yhdessä pianisti Milla Viljamaan kanssa. Pelkistetty ilmaisu tuo esiin kappaleiden ytimen: tarinat, tulkinnan ja äänen. Albumi toimii kunnianosoituksena naisille musiikin tekijöinä ja esittäjinä ja sen ohjelmisto ulottuu 1960-luvulta nykypäivään. Levy on äänitetty Porvoon Magnusborgin studioilla ja sen on äänittänyt Tuomas Aukio. Miksauksesta ja masteroinnista vastaa Aki Sihvonen (Finnvox Studiot).

Näkyvyyttä ja mediahuomiota

Erityisesti Kanteletar-albumikokonaisuus on saavuttanut laajaa mediahuomiota Suomessa. Julkaisu on kerännyt runsaasti mediaosumia, soittolistanostoja sekä radiosoittoa ja se on noteerattu kiinnostavana ja ajankohtaisena avauksena suomalaisen perinteen ja nykyilmaisun yhdistämisessä. Myös muut julkaisut ovat herättäneet kiinnostusta monipuolisuutensa ja vahvan taiteellisen identiteettinsä ansiosta.

Itsenäinen ääni

Maija Kaunismaan neljän albumin kokonaisuus on toiveikas ja iloinen esimerkki nykyajan artistista, joka säveltää ja tuottaa omat levynsä ja rakentaa pitkäjänteisesti omaa taiteellista maailmaansa ilman ulkopuolista markkinavetoista ohjausta. Kevään 2026 julkaisut muodostavat sekä sisällöllisesti että tuotannollisesti merkittävän kokonaisuuden, jossa korostuvat Kaunismaan oma taiteellinen näkökulma, tarinallisuus sekä musiikillinen korkeatasoisuus.



Maija Kaunismaa on tehnyt uransa aikana yhteistyötä teatterin, musiikin ja visuaalisten taiteiden kentillä. Hänen aiempiin julkaisuihin kuuluvat muun muassa albumit En Morgon Vid Havet (2022) Claes Anderssonin runoihin, The Pine House Songs (2020) Kaunismaan omiin teksteihin, The Origins: Fragments of the Hunt (2020) The Origins-elokuvan soundtrack, Liian lyhyt hame & Kertomuksia keittiöstä (MuFarang, 2011) Sofi Oksasen lauluteksteihin sekä Uppo-Nalle Orkesteri: Valtion miehet (Megamania, 2000) sekä Valtion miehet -nuottikirja (Love / Johanna-Kustannus, 2000) Elina Karjalaisen Uppo-Nalle-runoihin.

Maija Kaunismaan kevään 2026 levyt Spotifyssä ja YouTubessa

Kanteletar https://open.spotify.com/album/29kHA3TiCmAKJKZtWQfvRo?si=OPb1xL4uT3KWxV5JywRp7w

Kanteletar https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k754We_d3dByeGwFFicfl3JGtwY2zZ1AM&si=4ZZdnyBsX-MUYqh6

The Kanteletar https://open.spotify.com/album/44XFPXksfvfK4oeeTXVpDB?si=qNeyrQ8rTJuo9ZECotFlTw

The Kanteletar https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mWGXP6a3mG5ps_-vOd_C-Ohqg84iyDj1o&si=HMVjoLPtG0Cw_XCM

Tässä ajassa https://open.spotify.com/album/6DaSoV32JLkfwJZhegvt9G?si=-1FompKsSlqNEdat7nPMHQ

Tässä ajassa https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lrAKMoA596Snx5w8yXu5Soe00z17sPAFU&si=-e7g4HdhP4kUEXIJ

Every Woman's Songbook https://open.spotify.com/album/71TzOxtXQ5o4LC6GNNX14I?si=61b6DC7fSp-yiNqzgzYo2Q

Every Woman’s Songbook https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m9mYTZZEeYfTiDMhCJ4-1hvz6rEbYy324&si=nfcdrwQLdwPHaIdC

Musiikkivideot Tässä ajassa-albumilta

Musta aamu -musiikkivideo https://youtu.be/bx6RldkIJ0U

Jostain molekyyliarvosta -musiikkivideo https://youtu.be/ILlQXO9Xj_o