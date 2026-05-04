Yhteistyö vauhdittaa vanhan keskussairaalan tilojen tyhjennystä – irtaimistoa uusiokäyttöön ja avuksi Ukrainaan

Kanta-Hämeen keskussairaalan käytöstä poistuneiden tilojen tyhjennys on käynnistynyt ja etenee vaiheittain kevään ja kesän aikana. Työ liittyy palveluiden siirtymiseen uusiin tiloihin ja kiinteistön tulevaan käyttöön.

Tyhjennys on laaja kokonaisuus, jossa käsitellään merkittävä määrä kalusteita ja laitteita. Osa irtaimistosta siirtyy hyvinvointialueen omien yksiköiden käyttöön, osa ohjataan lahjoituksiin ja osa myyntiin jatkokäyttöä varten.

Keskussairaalan tyhjennystä toteutetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Mukana ovat Oma Häme, Hämeenlinnan kaupunki sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunta. Seurakunnan kautta koordinoidaan vapaaehtoistyötä, jonka merkitys korostuu erityisesti lahjoitettavan materiaalin käsittelyssä.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen kiittelee sujuvaa yhteistyötä projektissa ja iloitsee siitä, että hyödyllistä irtaimistoa voidaan ohjata humanitaarisena avustuksena Ukrainaan. Kaupunki osallistuu esimerkiksi kuljetuskustannuksiin.

– Pidän erinomaisena sitä, että osa vanhan keskussairaalan irtaimistosta saadaan nyt hyödynnettyä alueella, jossa avun tarve on merkittävä. Yhteistyö Oma Hämeen, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja kaupungin välillä on sujuvaa, Parviainen toteaa.

Työ etenee rakennusosittain ja vaiheittain. Kevään aikana keskitytään materiaalin kartoitukseen, keräilyyn ja dokumentointiin. Kesällä edetään kuljetuksiin ja jatkokäsittelyyn. Tavoitteena on, että käyttökelpoinen irtaimisto saadaan ohjattua hallitusti eteenpäin ja tilat vapautuvat suunnitellussa aikataulussa. Kokonaisuus edellyttää tiivistä yhteistyötä ja tarkkaa koordinointia.

– Kyse on mittavasta kokonaisuudesta, jossa jokaisella toimijalla on oma roolinsa. On tärkeää, että työ etenee suunnitelmallisesti ja turvallisesti, jotta tilat saadaan tyhjennettyä aikataulussa ja käyttökelpoinen irtaimisto hyödynnettyä mahdollisimman hyvin, sanoo Oma Hämeen tilapalvelupäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

Keskussairaalan tilojen tyhjennys jatkuu kesän 2026 ajan.

Lisätietoja medialle:

tilapalvelupäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen, Oma Häme

eeva.rikkila-kettunen@omahame.fi

p. 040 621 1225

kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, Hämeenlinnan kaupunki

olli-poika.parviainen@hameenlinna.fi

p. 03 621 2900

kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

kimmo.reinikainen@evl.fi

p. 040 804 9330