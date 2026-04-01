Digitaalinen kiinteistökauppa kasvaa, asunto-osakekauppa rauhallista
5.5.2026 09:29:47 EEST | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote
Keväisen asuntomarkkinan varovaisuus näkyy nyt myös digitaalisessa asuntokaupassa, jossa alkuvuoden kasvutahti hidastui huhtikuussa. Digitaalisten kiinteistökauppojen määrä kasvoi yhä selvästi viime vuoteen verrattuna, mutta asunto-osakekauppa sujuu vaimeasti.
Huhtikuussa asuntomarkkinan hiljaisuus heijastui alkuvuotta selvemmin myös sähköiseen kaupankäyntiin. Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla tehtiin huhtikuussa yhteensä 2 543 digitaalista asuntokauppaa: 2 020 asunto-osakekauppaa ja 523 kiinteistökauppaa.
Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna digitaalisten kauppojen kokonaismäärä kasvoi maltilliset 8 prosenttia. Kasvu syntyi lähes kokonaan kiinteistökaupasta, joka lisääntyi 28 prosenttia, kun taas asunto-osakekauppa pysyi lähes viime vuoden tasolla.
“Markkinatilanne näkyy myös digitaalisen asuntokaupan kauppaluvuissa. Ostajien varovaisuuden huomaa erityisesti osakeasuntojen kaupoissa. Kiinteistökaupassa sen sijaan näkyy patoutunutta kysyntää ja liikkeelle lähteneitä elämäntilannepäätöksiä, ja talo- ja tonttikaupat halutaan solmia entistä useammin sähköisesti”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.
“Alkuvuosi on ollut kokonaisuutena vaimeaa aikaa asuntokaupoilla, mutta digitaalisten asuntokauppojen määrä lisääntyi kuitenkin tammi–maaliskuussa selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Digitaalisen asuntokaupan osuus kaikesta kaupanteosta kasvaa markkinatilanteesta huolimatta, koska se tuo helppoutta ja joustavuutta prosessiin”, Ursin jatkaa.
Niilo UrsinLiiketoimintajohtajaDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358405398902niilo.ursin@dias.fi
DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.
