Väkivaltarikos on vankien yleisin päärikos – tilastollinen vuosikirja 2025 on julkaistu
5.5.2026 10:01:55 EEST | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote
Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2025 tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien päärikokset, rangaistusten pituudet ja seuraamuksia suorittavien määriin vaikuttaneet trendit.
Vuoden 2025 lopussa koko maassa oli 27 vankilaa ja 7 yhdyskuntaseuraamustoimistoa, joissa oli 23 toimipaikkaa. Vankipaikoista oli suljetuissa vankiloissa 67 prosenttia ja avovankiloissa tai avovankilaosastoissa 33 prosenttia. Tilanne on säilynyt muuttumattomana vuoden 2025 jälkeen.
Vankimäärä kasvaa edelleen
Vuonna 2025 vankiloissa oli keskimäärin 3 545 vankia, eli 189 vankia enemmän kuin edellisvuonna. Vankimäärän kasvu oli siten 5,6 %, ja sen odotetaan tänä vuonna kasvavan edelleen yli viisi prosenttia.
Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä nousi viime vuonna uuteen ennätykseen (839 vankia), jossa kasvua edellisvuoteen on peräti 22 prosenttia. Ulkomaalaisia vankeja oli kaiken kaikkiaan 78 eri kansalaisuudesta. Naisvankeja vuonna 2025 oli keskimäärin 283, joka on 8,0 prosenttia vangeista.
Ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavia vankeja oli viime vuonna keskimäärin 2 578 henkilöä. Vankeusrangaistusta suorittavien lisäksi vankiloissa oli viime vuonna keskimäärin 874 tutkintavankia ja 93 sakkovankia. Erityisesti tutkintavankien määrä on kasvanut viime vuosina yli 10 prosenttia vuodessa.
Yhdyskuntaseuraamukseen tuomittuja oli viime vuonna keskimäärin 3 839 henkilöä. Eniten tuomittuja oli yhdyskuntapalvelussa (1 565 henkilöä) ja ehdonalaiseen vapauteen päästetyn valvonnassa (1 471 henkilöä). Ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvontoja oli keskimäärin 820 henkilöä. Yhdyskuntaseuraamukseen tuomittujen määrä laski hieman edellisvuodesta.
Väkivaltarikos on vankien yleisin päärikos
Väkivaltarikos oli viime vuonna yleisin vankeusrangaistusta suorittavien päärikos lähes kolmanneksen osuudella (32,6 %). Sekä henkirikoksesta että muista väkivaltarikoksista, kuten pahoinpitelyistä, tuomittujen vankien määrä on kuitenkin laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vielä vuonna 2016 väkivaltarikos oli päärikoksena lähes tuhannella vangilla, viime vuonna enää noin 850 vangilla.
Toiseksi yleisimmäksi vankien päärikokseksi on noussut huumausainerikos noin neljänneksen osuudella (24,4 %). Huumausainerikoksista vankeusrangaistusta suorittavien määrä ylitti viime vuonna 600 vangin rajan ja ohitti samalla omaisuusrikoksista tuomittujen määrän. Omaisuusrikos oli päärikoksena 23,8 % vangeista. Omaisuusrikoksista ryöstöjen osuus on kasvanut, mutta muiden omaisuusrikosten, kuten varkauksien ja petosten, osuus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Seksuaalirikos on noussut neljänneksi suurimmaksi päärikokseksi runsaan kymmenen prosentin osuudella (11,3 %), kun taas liikennejuopumusten määrä vankeusrangaistusta suorittavien joukossa on vähentynyt enää muutamaan prosenttiin (3,3 %). Seksuaalirikos oli viime vuonna päärikos vajaalla 300 vankeusrangaistusta suorittavalla vangilla ja liikennejuopumus vajaalla 100 vangilla.
Ulkomaalaisilla korostuvat huumausainerikokset
Huumausainerikokset ovat erityisen yleisiä ulkomaalaisilla vankeusrangaistusta suorittavilla. Lähes puolella ulkomaalaisista (49,1 %) oli huumausainerikos päärikoksena. Toiseksi yleisin päärikos ulkomaalaisilla oli seksuaalirikos runsaan viidenneksen osuudella (20,6 %). Väkivaltarikosten ja omaisuusrikosten osuudet olivat alle 15 %.
Yhdyskuntaseuraamukseen tuomituilla yleisimmät päärikokset olivat henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset sekä omaisuusrikokset. Liikennejuopumus oli kuitenkin yleisin yhdyskuntapalvelua ja valvontarangaistusta suorittavilla.
tuomo.halmeenmaki@om.fi
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
