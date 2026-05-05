Vauvojen värikylpy® -kurssi alkaa Kuntsilla

Vauvojen värikylpy® on kuvataiteellinen työpaja, jossa vauva ja aikuinen pääsevät tutkimaan värejä, valoa ja erilaisia materiaaleja kaikilla aisteilla. Ensin katsellaan ja kokeillaan, ja siitä edetään pikkuhiljaa omaan tekemiseen – aina lapsen kehitysvaihe huomioiden. Menetelmän on kehittänyt Porissa toimiva Lastenkulttuurikeskus Kruunupää, ja toiminta käynnistyi vuonna 2003 Kruunupään ja Porin taidemuseon yhteistyönä.

Kurssia ohjaa taiteilija ja värikylpyohjaaja® Ann‑Maj Granstubb. Työpajat järjestetään Kuntsin modernin taiteen museon työpajatila Studiossa. Ryhmät ovat kaksikielisiä (suomi–ruotsi).

- Vaasan kaupunki tarjoaa mahdollisuuden vauvojen värikylpyyn nyt kolmatta kertaa. Viime vuonna värikylpyjä on järjestetty keväällä Vauvalätäkön yhteydessä ja syksyllä kurssimuotoisesti. Nyt kyseessä on neljän kerran kurssi, joten osallistujat pääsevät nauttimaan taiteilusta enemmän, kertoo kulttuuripäällikkö Jenni Niemi.

Ilmoittaudu 15.5. mennessä

Ryhmät tapaavat neljänä peräkkäisenä torstaina: 21.5., 28.5., 4.6. ja 11.6.

4–11 kuukauden ikäisten ryhmä klo 10.30

12–24 kuukauden ikäisten ryhmä klo 13.00

Materiaalimaksu on 25 euroa per vauva. Mukaan mahtuu enintään kahdeksan vauvaa huoltajineen per ryhmä.

Ilmoittaudu mukaan 15.5. mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset sähköpostitse: maja@malakta.fi.