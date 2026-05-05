Vauvojen värikylpy® -kurssi alkaa Kuntsilla
5.5.2026 09:36:52 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Millainen on vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja museoympäristössä? Kuntsin modernin taiteen museossa alkaa toukokuussa Vauvojen värikylpy® -kurssi vauvaperheille.
Vauvojen värikylpy® on kuvataiteellinen työpaja, jossa vauva ja aikuinen pääsevät tutkimaan värejä, valoa ja erilaisia materiaaleja kaikilla aisteilla. Ensin katsellaan ja kokeillaan, ja siitä edetään pikkuhiljaa omaan tekemiseen – aina lapsen kehitysvaihe huomioiden. Menetelmän on kehittänyt Porissa toimiva Lastenkulttuurikeskus Kruunupää, ja toiminta käynnistyi vuonna 2003 Kruunupään ja Porin taidemuseon yhteistyönä.
Kurssia ohjaa taiteilija ja värikylpyohjaaja® Ann‑Maj Granstubb. Työpajat järjestetään Kuntsin modernin taiteen museon työpajatila Studiossa. Ryhmät ovat kaksikielisiä (suomi–ruotsi).
- Vaasan kaupunki tarjoaa mahdollisuuden vauvojen värikylpyyn nyt kolmatta kertaa. Viime vuonna värikylpyjä on järjestetty keväällä Vauvalätäkön yhteydessä ja syksyllä kurssimuotoisesti. Nyt kyseessä on neljän kerran kurssi, joten osallistujat pääsevät nauttimaan taiteilusta enemmän, kertoo kulttuuripäällikkö Jenni Niemi.
Ilmoittaudu 15.5. mennessä
Ryhmät tapaavat neljänä peräkkäisenä torstaina: 21.5., 28.5., 4.6. ja 11.6.
- 4–11 kuukauden ikäisten ryhmä klo 10.30
- 12–24 kuukauden ikäisten ryhmä klo 13.00
Materiaalimaksu on 25 euroa per vauva. Mukaan mahtuu enintään kahdeksan vauvaa huoltajineen per ryhmä.
Ilmoittaudu mukaan 15.5. mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset sähköpostitse: maja@malakta.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni NiemiKulttuuripäällikköPuh:+358406289347jenni.niemi@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Nu startar kursen Färgbad för bebisar på Kuntsi5.5.2026 09:36:57 EEST | Pressmeddelande
Vad innebär en konstworkshop i museimiljö för bebisfamiljer? I Kuntsis museum för modern konst startar i maj kursen Färgbad för bebisfamiljer.
Reparationsarbeten i trafikljuskorsningar i Vasa från 4.530.4.2026 15:10:09 EEST | Pressmeddelande
På Vasa stads område repareras trafikljusens detektorer under sommaren 4.5–7.8.2026. Arbetet utförs vardagar nattetid klockan 20–06 för att det ska störa trafiken så lite som möjligt. Dagtid fungerar trafikljusen normalt.
Vaasan liikennevaloristeyksissä korjaustöitä 4.5. alkaen30.4.2026 15:09:56 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin alueella korjataan liikennevalojen ilmaisimia kesän ajan 4.5.–7.8.2026. Töitä tehdään arkisin yöaikaan kello 20–06, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen. Päivisin liikennevalot toimivat normaalisti.
Gymnastiksalen i Onkilahden yhtenäiskoulus V-fastighet ur bruk30.4.2026 10:20:20 EEST | Pressmeddelande
Gymnastiksalen med omklädningsrum i Onkilahden yhtenäiskoulus V-fastighet är ur bruk från 1.6 på grund av fuktskador. Beslutet har fattats av skolans arbetsgrupp för inomhusklimat.
Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistön liikuntasali pois käytöstä30.4.2026 10:19:52 EEST | Tiedote
Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistön liikuntasali pukutiloineen on pois käytöstä 1.6. alkaen kosteusvaurioiden vuoksi. Päätöksen on tehnyt koulun sisäilmastotyöryhmä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme