Pohteen ikäneuvolaan kutsutaan 68 vuotta täyttäneet
5.5.2026 09:55:58 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ikäneuvolat tarjoaa ikäihmisille terveyttä tukevia palveluja ja neuvontaa. Ikäneuvola kutsuu hyvinvointitapaamiseen 68 vuotta täyttäneitä, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Myös yli 65-vuotiaat omaishoitajat ja perhehoitajat saavat tukea ikäneuvolasta.
Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Pohjois-Pohjanmaalla ikäneuvola on todettu vaikuttavaksi ja toimivaksi keinoksi vastata tähän lakisääteiseen tehtävään. Kaikki ikäneuvolan toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta.
Asiakkaat saavat kirjepostilla henkilökohtaisen kutsun tapaamiseen. Kutsussa on ohjeet ajan varaamiseen puhelimella. Asiakkaita ohjataan vastaamaan ennakkokyselyyn joko netissä Omaolo-palvelussa tai paperisella lomakkeella. Hoitajan vastaanotto voidaan järjestää asiakkaan toiveiden mukaisesti joko etäyhteydellä tai lähitapaamisena.
Ikäneuvolassa tuetaan monipuolisesti ikäihmisen hyvinvointia
Hyvinvointitapaaminen on yksilöllinen, sen sisältö muotoutuu kunkin asiakkaan elämäntilanteen, tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Ikäneuvolan hoitaja antaa elintapaohjausta ja auttaa asiakasta tunnistamaan onko hänellä tarve muuttaa elintapojaan. Asiakas saa tietoa siitä mitä voi itse tehdä ja miten tukea omaa hyvinvointiaan. Kyse voi olla esimerkiksi liikuntatottumuksista, terveellisestä ravitsemuksesta tai neuvoista uniongelmiin.
Tapaamisen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma sekä sovitaan tarvittavasta jatko-ohjauksesta esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin, kuten lääkärin tutkimuksiin tai laboratoriokokeisiin.
Ikäneuvolasta voidaan ohjata esimerkiksi ravitsemus- ja liikuntaryhmiin. Myös aivoterveyteen saa tukea. Finger-elintapaohjelman avulla tuetaan muisti- ja ajattelutoimintoja ja ennaltaehkäistään muistihäiriöitä.
Omaishoitajien ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukseen on mahdollisuus osallistua kahden vuoden välein. Tarkastuksen tavoitteena on tukea heidän jaksamistaan arjessa ja käsitellä terveyteen, hyvinvointiin ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä asioita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko Niiranen, vastuualuepäällikkö
puh. 044 759 1276
marko.niiranen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde suunnittelee OYSin PS1-rakennuksen osastojen muuttoa sisäilmaongelmien takia30.4.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Työterveyslääkäri arvioi, että Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) PS1-rakennuksessa oleskelun terveysriski on merkittävä. Pohde pyrkii löytämään korvaavat tilat ensisijaisesti OYSin kantasairaalan ja muiden psykiatrian osastojen läheltä.
Pohde ottaa käyttöön puheterapian palvelusetelin28.4.2026 13:59:40 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 28.4.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti puheterapian palvelusetelin arvoista.
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu28.4.2026 10:15:47 EEST | Tiedote
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu maanantaina 11.5.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 4500. Numero on toiminut tähän asti Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona. Jatkossa se toimii myös Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona.
Pohde vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla28.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää uutta toimintamallia, joka vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla. Toimintamallia pilotoidaan Iissä, Kärsämäellä ja Vaalassa.
Päivystysapu osaksi Pohdetta27.4.2026 15:59:29 EEST | Tiedote
Päivystysapu-palvelu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen omaksi toiminnaksi 28.4.2026 alkaen. Yhteydenotto ei muutu ja asiakas toimii jatkossakin entiseen tapaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme