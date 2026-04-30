Pohteen ikäneuvolaan kutsutaan 68 vuotta täyttäneet

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Pohjois-Pohjanmaalla ikäneuvola on todettu vaikuttavaksi ja toimivaksi keinoksi vastata tähän lakisääteiseen tehtävään. Kaikki ikäneuvolan toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta.

Asiakkaat saavat kirjepostilla henkilökohtaisen kutsun tapaamiseen. Kutsussa on ohjeet ajan varaamiseen puhelimella. Asiakkaita ohjataan vastaamaan ennakkokyselyyn joko netissä Omaolo-palvelussa tai paperisella lomakkeella. Hoitajan vastaanotto voidaan järjestää asiakkaan toiveiden mukaisesti joko etäyhteydellä tai lähitapaamisena.

Ikäneuvolassa tuetaan monipuolisesti ikäihmisen hyvinvointia

Hyvinvointitapaaminen on yksilöllinen, sen sisältö muotoutuu kunkin asiakkaan elämäntilanteen, tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Ikäneuvolan hoitaja antaa elintapaohjausta ja auttaa asiakasta tunnistamaan onko hänellä tarve muuttaa elintapojaan. Asiakas saa tietoa siitä mitä voi itse tehdä ja miten tukea omaa hyvinvointiaan. Kyse voi olla esimerkiksi liikuntatottumuksista, terveellisestä ravitsemuksesta tai neuvoista uniongelmiin.

Tapaamisen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma sekä sovitaan tarvittavasta jatko-ohjauksesta esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin, kuten lääkärin tutkimuksiin tai laboratoriokokeisiin.

Ikäneuvolasta voidaan ohjata esimerkiksi ravitsemus- ja liikuntaryhmiin. Myös aivoterveyteen saa tukea. Finger-elintapaohjelman avulla tuetaan muisti- ja ajattelutoimintoja ja ennaltaehkäistään muistihäiriöitä.

Omaishoitajien ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukseen on mahdollisuus osallistua kahden vuoden välein. Tarkastuksen tavoitteena on tukea heidän jaksamistaan arjessa ja käsitellä terveyteen, hyvinvointiin ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä asioita.

Lue lisää ja katso video ikäneuvolan toiminnasta.