Lapin tulvatilanne etenee hitaasti
5.5.2026 10:04:57 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Vapun ajan lämmin sää sai vesistöjen virtaamat nousuun. Kuluvalle viikolle ennustettu kylmähkö sää hidastaa jäljellä olevan lumen sulamista ja hillitsee virtaamien nousua. Tänä keväänä tulva voi vähäisen lumimäärän ja pitkän lumen sulamisjakson seurauksena jäädä paikoitellen jopa ennätyksellisen pieneksi.
Vapun lämpimän sään vuoksi lumen sulaminen Lapin alueella jatkui ja vesistöjen vedenkorkeudet kääntyivät nousuun koko Lapin alueella. Kuluvalle viikolle ennustettu kylmä sää hidastaa kuitenkin jälleen lumen sulamista ja vedenkorkeuksien nousua. Suurimmassa osassa Lapin jokivesistöjä vedenkorkeuksien ennustetaan olevan huipussaan toukokuun loppupuolella. Usealla vesistöllä huippu on tänä vuonna jäämässä keskimääräistä matalammaksi.
Tulvavirtaamat ovat ennusteissa jäämässä keskimääräistä pienemmäksi, koska lunta on tavanomaista vähemmän ja lumen sulaminen ajoittuu pitkälle aikavälille. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet voivat vielä vaikuttaa siihen, millaisena tulvat lopulta toteutuvat. Nopea sään lämpeneminen ja runsaat vesisateet kasvattavat tulvia.
Lapin suurista jokivesistöistä jäät ovat jo monin paikoin lähteneet. Muonionjoen, Ounasjoen ja Ivalojoen yläosilla sekä Tenojoella on vielä jäitä paikoillaan. Jäljellä olevista jäistä ei arvioida enää aiheutuvan merkittävää jääpatoriskiä.
Muonionjoki
Muonionjoki on toistaiseksi ainoa Lapin alueen iso joki, jossa tulvahuipusta ennustetaan muodostuvan keskimääräisen kevättulvan suuruinen. Tulvahuipun suuruudessa on kuitenkin ennusteissa vielä suurta hajontaa. Virtaaman ennustetaan olevan huipussaan toukokuun loppupuolella. Muonionjoen valuma-alueella lumen vesiarvon maksimi oli pitkän ajan keskiarvon tasolla ja lumen sulaminen on vasta käynnistynyt.
Tornionjoki
Tornionjoella virtaaman ennustetaan nousevan hiljalleen toukokuun alun aikana ja nousevan huippuunsa toukokuun loppupuolella. Tornionjoen tulva on jäämässä viime vuoden tulvaa pienemmäksi. Tulva voi Tornionjoella jäädä jopa ennätyksellisen pieneksi. Karungissa keskimääräinen tulvaennuste on tällä hetkellä 1240 m3/s. Karungissa vuodesta 1911 alkavan havaintosarjan pienin havaittu kevättulvavirtaama on 1049 m3/s vuodelta 1954.
Tengeliönjoen vesistössä säännösteltyjen järvien Raanujärven ja Iso-Vietosen vedenkorkeudet ovat nousseet tavanomaisten kesävedenkorkeuksien tuntumaan.
Ounasjoki
Ounasjoella tulvasta ennustetaan muodostuvan kaksihuippuinen. Kuluvan viikon aikana virtaaman ennustetaan kääntyvän laskuun ja nousevan jälleen toiseen huippuun toukokuun puolivälin jälkeen. Ounasjoen tulvahuipun ennustetaan jäävän keskimääräistä pienemmäksi. Kittilässä tulvahuippu on jäämässä selvästi vahinkorajan alapuolelle.
Kemijoki
Kemijoen yläosalla Kemihaarassa tulvahuippu voi jakautua kahteen tai useampaan huippuun ja suurin huippu on jäämässä selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Tulvan ennustetaan olevan suurimmillaan toukokuun puolivälin jälkeen. Myös ennätyksellisen pieni kevättulvahuippu on mahdollinen sekä joen ylä- että alaosalla. Kemihaarassa keskimääräinen tulvaennuste on tällä hetkellä 420 m3/s. Kemihaarassa vuodesta 1921 alkavan havaintosarjan pienin havaittu kevättulvahuippu 405 m3/s on vuodelta 1938.
Kemijärven vedenkorkeus on nousussa ja järven ennustetaan saavuttavan kesäajan vedenkorkeuden kuun puolivälin jälkeen. Myös muissa vesistöalueen säännöstellyissä järvissä vedenkorkeudet ovat nousussa.
Ivalojoki
Ivalojoen Pajakoskella virtaaman ennustetaan olevan huipussaan toukokuun puolivälin jälkeen. Tulvahuipun ennustetaan jäävän keskimääräistä tulvahuippua pienemmäksi. Inarijärven vedenkorkeus on kääntymässä hiljalleen nousuun. Kesäajan vedenkorkeus ennustetaan saavutettavan kesäkuun alkupuolella. Inarijärven vedenkorkeus jäi mm. aikaisen kevään alkamisen vuoksi noin 15 cm ylemmäs verrattuna kevään alimpiin vedenkorkeuksiin 2000-luvulla.
Tenojoki
Tenojoella virtaama on ollut nousussa, mutta nousu hidastuu kylmän sään vuoksi lähiviikkojen aikana. Tulvasta voi muodostua kaksi tai useampihuippuinen. Tulvahuippu saavutetaan ennusteiden mukaan toukokuun puolivälin jälkeen. Huippu on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi.
Tulvatilanteisiin kannattaa varautua
Riippumatta siitä, tuleeko kevään tulvasta suuri vai pieni, kiinteistöjen omistajien on syytä seurata tulvatilanteen kehittymistä ja varautua oman kiinteistön osalta mahdolliseen tulvatilanteeseen. Varautumisessa kannattaa ottaa huomioon, että tulva voi aiheutua myös jääpadosta. Jääpatoja voi muodostua ennalta arvaamattomiin paikkoihin, ja tulvavesi voi levitä nopeasti sekä tavanomaisesta poikkeavasti. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Ennen tulvia on syytä siirtää pois alavilta rannoilta veneet ja muut irtaimet rakenteet. Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesi.fi-palvelussa.
Seuraava viranomaisten tulvakokous on 18.5.2026, jonka jälkeen julkaistaan tulvatiedote.
Yhteyshenkilöt
Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Ari Koistinen (tulvaennusteet), puh. 0295 251 287, etunimi.sukunimi@syke.fi
Lapin elinvoimakeskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
