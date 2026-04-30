Jatkuvan oppimisen raportti luovutettiin ministerille – Kuntaliitto: koulutus on kohdennettava osaajapulaan ja työllisyyden tueksi
5.5.2026 15:15:00 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Jatkuvan oppimisen työryhmä esittää muutoksia ammatilliseen koulutukseen ja tutkintorakenteeseen.
Kuntaliitto korostaa, että koulutusta on suunnattava osaajapula-aloille ja työttömyyden vähentämiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen työryhmä on luovuttanut raporttinsa opetusministeri Anders Adlercreutzille 5. toukokuuta 2026. Työryhmä on tarkastellut erityisesti tutkintoa lyhyempien koulutusten lisäämistä, ammatillisen tutkintorakenteen kehittämistä sekä koulutuksen rahoituksen ja markkinaehtoisuuden rajan selkeyttämistä.
Raportissa linjataan, että jokaisella suomalaisella on oikeus maksuttomaan koulutukseen niin pitkälle kuin hänen kykynsä riittävät. Oppivelvollisuus kannustaa toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, ja myös ilman tutkintoa oleville turvataan jatkossakin mahdollisuus ammatilliseen perustutkintoon. Lisäksi osaamiskokonaisuuksien suorittamista halutaan vahvistaa työvoiman osaamistason nostamiseksi.
Kuntaliitto pitää työryhmän linjauksia oikeansuuntaisina.
“Erityisen tärkeää on, että raportissa tunnistetaan ammatillisen koulutuksen kasvava rooli työllisyyden hoidossa, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyivät kunnille vuoden 2025 alussa."
"Koulutusta on kohdennettava osaajapula- ja kasvualoille sekä työttömien ja työttömyysuhan alla olevien osaamisen vahvistamiseen, jotta työttömyysjaksoja voidaan lyhentää”, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela.
Työryhmä esittää myös ammatillisten perustutkintojen uudistamista laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on mahdollistaa joustavammat opintopolut ja paremmin työelämän tarpeisiin vastaavat osaamisprofiilit. Samalla yhteiset tutkinnon osat erotettaisiin nykyistä selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen.
“Tutkintojärjestelmän kehittäminen on erittäin tärkeää. Laaja-alaisemmat tutkinnot voivat parantaa koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta eri puolilla Suomea”, sanoo Kuntaliiton projektipäällikkö Emma Holsti.
Työryhmä tarkasteli myös koulutuksen järjestäjien rahoituspohjan laajentamista muun muassa parantamalla edellytyksiä liiketaloudelliseen täydennyskoulutukseen ja osaamispalveluiden markkinoiden syntymiseen. Kuntaliitto korostaa, että on tärkeää tunnistaa kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvan vos-rahoitteisen ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisen koulutuksen ja markkinoilla tapahtuvan koulutuksen keskeiset erot.
Rahoituspohjan laajentaminen ei saa vaikuttaa kansalliseen koulutusjärjestelmään, jota ei ole kansallisella eikä EU-oikeudellisella tasolla katsottu taloudelliseksi toiminnaksi korostaa Maarit Kallio-Savela
Työryhmän toimikausi on ollut 1.1.2025-31.3.2026. Työryhmässä Kuntaliittoa on edustanut kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela. Työryhmästä tarkemmin: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM012:00/2025
Lisätietoja
kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela, maarit.kallio-savela@kuntaliitto.fi, p. 050 437 0045
projektipäällikkö Emma Holsti, emma.holsti@kuntaliitto.fi, p. 040 410 8814
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija Ruohoviestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 340 3541maija.ruoho@kuntaliitto.fi
Kuntaliiton mediapalvelupuhelin
Kuntaliiton viestintätiimi palvelee median edustajia mediapalvelupuhelinnumerossa arkisin kello 9-16.
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Utredning: Arbetskraftsinvandringen koncentreras till ett fåtal regioner – insatser behövs för att fler ska stanna i Finland30.4.2026 11:04:07 EEST | Pressmeddelande
Arbetskraftsinvandringen i Finland koncentreras till några få kommuner och landskap, visar en utredning som Kommunförbundet har låtit göra. Det är första gången arbetskraftsinvandringen granskas på kommun- och landskapsnivå.
Selvitys: Työperusteinen maahanmuutto keskittyy vain harvoille alueille – osaajien jäämistä tuettava30.4.2026 10:52:40 EEST | Tiedote
Työperusteinen maahanmuutto keskittyy Suomessa harvoihin kuntiin ja maakuntiin, selviää Kuntaliiton teettämästä selvityksestä, joka tarkastelee ensimmäistä kertaa työperusteista maahanmuuttoa kunta- ja aluetasolla.
Kommunförbundet: Kunskapsgarantin inom den grundläggande utbildningen måste uppfyllas29.4.2026 12:30:00 EEST | Pressmeddelande
Kommunförbundet kräver målmedvetna åtgärder för att stoppa försämringen av inlärningsresultaten i den grundläggande utbildningen. Kunskapsgarantin får inte stanna vid en reform av bedömningen. Undervisningens innehåll behöver förtydligas och det krävs en tillräcklig finansiering och ett brett samhällsengagemang.
Kuntaliitto: Perusopetuksen osaamistakuussa on onnistuttava29.4.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Perusopetuksen osaamistakuu ei saa jäädä pelkäksi arvioinnin uudistamiseksi, korostaa Kuntaliitto. Osaamisen vahvistaminen edellyttää myös opetussuunnitelman uudistamista, oppiaineiden sisältöjen selkeyttämistä sekä sitä, että oppilaan osaamisen kehittymisestä muodostuu nykyistä realistisempi kuva. ”Osaamistakuussa on onnistuttava. Se ei saa jäädä pelkäksi arvioinnin täsmentämiseksi lakitasolla”, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström. "Jos oppimistulosten kehitystä pohditaan laajalti, tarvitaan toimia, jolla hyvän osaamisen oppilaat pääsevät etenemään kohti erinomaista osaamista. Meidän pitäisi kokonaisvaltaisesti vaikuttaa oppimistuloksiin ja näin myös arvosanainflaatioon”, jatkaa Sjöström.
Kuntavaalitrendit: Kuntapolitiikka on yhä harvenevan ja ikääntyvän väestön käsissä27.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Kuntavaalit nojaavat yhä harvempaan ja iäkkäämpään joukkoon ehdokkaita ja äänestäjiä, ilmenee kuntatutkijoiden tuoreesta Kuntavaalitrendit 2025 -raportista. Kuntaliiton, Kunnallisalan kehittämissäätiön, Åbo Akademin ja Tampereen yliopiston tutkijoiden mukaan äänestysaktiivisuus on pitkään jatkuneessa laskussa ja jäi kevään 2025 vaaleissa 54,3 prosenttiin, samalla kun ehdokasmäärä on pudonnut alle puoleen 1980-luvun huippuvuosista. Kehitys eriyttää kuntademokratiaa alueellisesti ja sosiaalisesti sekä korostaa vanhempien ikäryhmien roolia paikallisessa päätöksenteossa. Aihetta käsitellään maanantaina 27.4. klo 10 webinaarissa, jossa esitellään raportin keskeiset tulokset ja pohditaan niiden merkitystä kuntademokratian tulevaisuudelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme