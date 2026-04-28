Kari Hukkilan polttavan ajankohtainen uutuusromaani tarkastelee historiallisten konfliktien paluuta nykypäivään
8.5.2026 09:38:00 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Teidän musiikkinne on kunnianhimoinen esseeromaani, joka havainnoi Euroopan lähihistoriaa yksilön kokemuksen, musiikin ja historiallisten vastakkainasetteluiden kautta. Kirja on arvosteluvapaa maanantaina 11.5.
Kari Hukkilan Teidän musiikkinne on romaani siitä, mitä Euroopassa on tapahtunut kylmän sodan päättymisen jälkeen. Berliinin muurin murtuminen vuonna 1989 symboloi liberaalin demokratian voittoa. Puhuttiin historian loppumisesta ja uuden aikakauden alusta. Pian Euroopan vanhat ristiriidat kuitenkin palasivat: Balkanin sodat, etniset puhdistukset ja tiettyihin väestöryhmiin kohdistuva epäluulo voimistivat vastakkainasetteluja eri puolilla mannerta.
”Historia ei päättynytkään, se heräsi”, Hukkila sanoo.
2000-luvulla erityisesti pakolais- ja maahanmuuttokysymykset ovat lisänneet jännitteitä ja vastakkainasettelua. Teidän musiikkinne tarkastelee sitä, miten historialliset konfliktit ovat palanneet uudella voimalla nykypäivään. Ajankohtaisuudestaan huolimatta romaani ei pyri vain kommentoimaan nykyhetkeä, vaan kuvaamaan, miltä Euroopan viime vuosikymmenet ovat tuntuneet yksilön tasolla.
”Olen halunnut välittää kokemuksen näistä aiheista ja tapahtumista. En vain historiallisista hetkistä, vaan yksittäisistä ihmisistä, läheltä ja suoraan”, Hukkila kertoo.
”Kun ryhdyin työhön, minulla ei ollut mitään pyrkimystä ajankohtaisuuteen, mutta nyt romaani on sitä aivan polttavasti.”
Romaani käynnistyy, kun ”Suomen epäviralliseen edustussaunaan” kutsuttu kertoja törmää lauteilla vanhoihin tuttaviinsa, joita ei haluaisi tavata. Edessä on välienselvittely, joka kasvaa matkaksi paitsi omaan elämään myös Euroopan menneisyyteen ja nykyisyyteen.
Kirja kuljettaa lukijaa halki Euroopan: Itä-Helsingin Kontulasta Normandian maihinnousurannoille, Porkkalanniemeltä Itä-Bosniaan, algerialaisen ystävän luokse Ranskaan ja Italian Palestrinaan.
Romaanin keskeisenä viitekehyksenä toimii Faust-myytti modernissa muodossaan. Hukkila purkaa Thomas Mannin Tohtori Faustus -romaania ja kysyy, mitä romaanin "sopimus paholaisen kanssa" tarkottaisi tänään.
"Meidän aikanamme kaikki tekisivät sopimuksen paholaisen kanssa, jos vain sellaisen löytäisivät.”
Musiikki toimii romaanissa keskeisenä ajattelun ja kokemisen välineenä. Teos käsittelee eurooppalaisen taidemusiikin perintöä ja historiallisia murroskohtia erityisesti Gustav Mahlerin ja Ludwig van Beethovenin kautta.
Faktan ja fiktion yhdistelmä
Teidän musiikkinne on itsenäinen jatko-osa Hukkilan aiemmalle romaanille Tuhat ja yksi, joka sai kansainvälistä huomiota ja kiitosta tavastaan uudistaa romaanimuotoa innovatiivisesti, yli lajityypin rajojen.
Tuhat ja yksi -romaanin tavoin myös Teidän musiikkinne yhdistelee faktoja ja fiktiota.
”Tällainen tapa kirjoittaa teettää todella paljon työtä, mutta siihen liittyy myös toive siitä, että romaanimuoto voisi entistä laajemmin törmätä todellisuuteen ja hahmottaa sitä", Hukkila sanoo.
Kirjailijan pitkäaikaiset yhteydet Ranskassa asuviin algerialaistaustaisiin henkilöihin ovat vaikuttaneet voimakkaasti romaanin näkökulmiin. Hukkila kuitenkin korostaa, ettei teos ole autofiktiota, vaikka sen taustalla on vahva kokemusperäinen suhde käsiteltyihin aiheisiin.
Teidän musiikkinne on arvosteluvapaa maanantaina 11.5.
Kirjan kaikille avoin julkistustilaisuus järjestetään kirjakauppa Rosebud Postitalossa (Postikatu 1, Helsinki) keskiviikkona 3.6. Tervetuloa!
Tekijästä
Kansainvälisesti arvostettu dramaatikko, kirjailija ja esseisti Kari Hukkila on kirjoittanut viitisenkymmentä draamatekstiä sekä esseitä kuvataiteesta ja kirjallisuudesta. Hänen romaaninsa Tuhat ja yksi sai Claes Anderssonin valitsemana Helmet-palkinnon vuonna 2018. Teos ilmestyi englanniksi Yhdysvalloissa vuonna 2023 newyorkilaisen Contra Mundum -kustantamon julkaisemana. Saksaksi se ilmestyy vuonna 2026 Droschl Verlagin kustantamana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
Teoksen Baabel-sarjan uutuudet: Nobel-voittaja László Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla ja Robert Walserin Ryöväri28.4.2026 14:51:14 EEST | Tiedote
Teoksen arvostetussa Baabel-sarjassa ilmestyy tänään, tiistaina 28.4., kaksi merkittävää käännösromaania. Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla -romaanin on suomentanut Minnamari Sinisalo ja Walserin Ryövärin Erkki Vainikkala.
Vaietun historian jäljillä – Marjo Katriina Saarisen romaani Poispyyhityt rivit tarkastelee muistia ja juurettomuutta27.4.2026 12:42:56 EEST | Tiedote
Kirjailija tutki fiktion keinoin omaa latvialaista sukutaustaansa, jota on leimannut puhumattomuuden kulttuuri. Poispyyhityt rivit ilmestyy ja on arvosteluvapaa keskiviikkona 29.4.
Hyttynen on paljon muutakin kuin kesäiltojen kiusankappale – uusi tietokirja paljastaa inisijöiden yllättävän maailman22.4.2026 13:55:18 EEST | Tiedote
Inisijät – Hyttyskirja pistetyille ja pistämättömille on yleistajuinen ja upeasti kuvitettu tietokirja, joka paljastaa kaiken, mitä et ehkä tiennyt haluavasi tietää hyttysistä. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa lauantaina 25.4.
Teoksen kevään uutuusruokakirjat johdattavat Japaniin ja fermentoinnin maailmaan16.4.2026 11:43:30 EEST | Tiedote
Heikki Valkaman Okawari – lisää japanilaista kotiruokaa ja Jouni Toivasen Fermentointikirja kutsuvat kotikokit tutkimaan uusia makuja mutkattomalla ja innostavalla otteella.
Dialogi sodan keskeltä – Poikkeuksellinen kirja israelilaisen ja palestiinalaisen opiskelijan kirjeenvaihdosta ilmestyy 24.4.15.4.2026 12:20:37 EEST | Tiedote
Sydämellisin terveisin – Gazalaisen ja israelilaisen opiskelijan kirjeenvaihto avaa inhimillisen näkymän sodan runtelemaan Lähi-idän alueeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme