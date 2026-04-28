Kari Hukkilan polttavan ajankohtainen uutuusromaani tarkastelee historiallisten konfliktien paluuta nykypäivään

Kari Hukkilan Teidän musiikkinne on romaani siitä, mitä Euroopassa on tapahtunut kylmän sodan päättymisen jälkeen. Berliinin muurin murtuminen vuonna 1989 symboloi liberaalin demokratian voittoa. Puhuttiin historian loppumisesta ja uuden aikakauden alusta. Pian Euroopan vanhat ristiriidat kuitenkin palasivat: Balkanin sodat, etniset puhdistukset ja tiettyihin väestöryhmiin kohdistuva epäluulo voimistivat vastakkainasetteluja eri puolilla mannerta.

”Historia ei päättynytkään, se heräsi”, Hukkila sanoo.

2000-luvulla erityisesti pakolais- ja maahanmuuttokysymykset ovat lisänneet jännitteitä ja vastakkainasettelua. Teidän musiikkinne tarkastelee sitä, miten historialliset konfliktit ovat palanneet uudella voimalla nykypäivään. Ajankohtaisuudestaan huolimatta romaani ei pyri vain kommentoimaan nykyhetkeä, vaan kuvaamaan, miltä Euroopan viime vuosikymmenet ovat tuntuneet yksilön tasolla.

”Olen halunnut välittää kokemuksen näistä aiheista ja tapahtumista. En vain historiallisista hetkistä, vaan yksittäisistä ihmisistä, läheltä ja suoraan”, Hukkila kertoo.

”Kun ryhdyin työhön, minulla ei ollut mitään pyrkimystä ajankohtaisuuteen, mutta nyt romaani on sitä aivan polttavasti.”

Romaani käynnistyy, kun ”Suomen epäviralliseen edustussaunaan” kutsuttu kertoja törmää lauteilla vanhoihin tuttaviinsa, joita ei haluaisi tavata. Edessä on välienselvittely, joka kasvaa matkaksi paitsi omaan elämään myös Euroopan menneisyyteen ja nykyisyyteen.

Kirja kuljettaa lukijaa halki Euroopan: Itä-Helsingin Kontulasta Normandian maihinnousurannoille, Porkkalanniemeltä Itä-Bosniaan, algerialaisen ystävän luokse Ranskaan ja Italian Palestrinaan.

Romaanin keskeisenä viitekehyksenä toimii Faust-myytti modernissa muodossaan. Hukkila purkaa Thomas Mannin Tohtori Faustus -romaania ja kysyy, mitä romaanin "sopimus paholaisen kanssa" tarkottaisi tänään.

"Meidän aikanamme kaikki tekisivät sopimuksen paholaisen kanssa, jos vain sellaisen löytäisivät.”

Musiikki toimii romaanissa keskeisenä ajattelun ja kokemisen välineenä. Teos käsittelee eurooppalaisen taidemusiikin perintöä ja historiallisia murroskohtia erityisesti Gustav Mahlerin ja Ludwig van Beethovenin kautta.

Faktan ja fiktion yhdistelmä

Teidän musiikkinne on itsenäinen jatko-osa Hukkilan aiemmalle romaanille Tuhat ja yksi, joka sai kansainvälistä huomiota ja kiitosta tavastaan uudistaa romaanimuotoa innovatiivisesti, yli lajityypin rajojen.

Tuhat ja yksi -romaanin tavoin myös Teidän musiikkinne yhdistelee faktoja ja fiktiota.

”Tällainen tapa kirjoittaa teettää todella paljon työtä, mutta siihen liittyy myös toive siitä, että romaanimuoto voisi entistä laajemmin törmätä todellisuuteen ja hahmottaa sitä", Hukkila sanoo.

Kirjailijan pitkäaikaiset yhteydet Ranskassa asuviin algerialaistaustaisiin henkilöihin ovat vaikuttaneet voimakkaasti romaanin näkökulmiin. Hukkila kuitenkin korostaa, ettei teos ole autofiktiota, vaikka sen taustalla on vahva kokemusperäinen suhde käsiteltyihin aiheisiin.

Tekijästä

Kansainvälisesti arvostettu dramaatikko, kirjailija ja esseisti Kari Hukkila on kirjoittanut viitisenkymmentä draamatekstiä sekä esseitä kuvataiteesta ja kirjallisuudesta. Hänen romaaninsa Tuhat ja yksi sai Claes Anderssonin valitsemana Helmet-palkinnon vuonna 2018. Teos ilmestyi englanniksi Yhdysvalloissa vuonna 2023 newyorkilaisen Contra Mundum -kustantamon julkaisemana. Saksaksi se ilmestyy vuonna 2026 Droschl Verlagin kustantamana.