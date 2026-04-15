Viinilehti valitsi Vuoden hanaviinit 2026
13.5.2026 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote
Viinilehden vuoden punainen hanaviini 2026 on tummasävytteisen mehevä portugalilainen LAB Reserva 2024. Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2026 on eloisan hedelmäinen ja kesäisen raikas sauvignon blanc Ranskasta.
Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2026
LAB Reserva 2024 hanapakkaus
Casa Santos Lima, Vinho Regional Lisboa, Lisboa, Portugali, 936858
Kypsän marjainen, paahteinen ja maanläheinen tuoksu, josta löytyy karhunvatukkaa ja luumua. Runsas maku seuraa tummasävytteistä tuoksua. Viinissä on reilusti kypsää marjaisuutta. Pehmeät tanniinit ryhdittävät miellyttävästi suutuntumaa ja marjaiset hedelmähapot nostavat veden kielelle. Nielua lämmittävä, pitkä jälkivaikutelma on melko napakka, vivahteikkaan mehevä ja mausteinen.
Ruokasuositus: Monikäyttöinen liharuokien kumppani. Myös kovat, kypsytetyt juustot.
Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta–laatu.
Hinta: 37,98 € (3 l)
Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
LAB Reserva 2024 hanapakkaus
Casa Santos Lima, Vinho Regional Lisboa, Lisboa, Portugali, 936858
Hopeaa:
Bons Ventos 2024 hanapakkaus
Casa Santos Lima, IG Lisboa, Lisboa, Portugali, 944095
Pronssia:
Tommasi Graticcio Appassionato 2023 hanapakkaus
Tommasi Viticoltori, Vino Rosso, Veneto, Italia, 448608
Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2026
Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 2025 hanapakkaus
François Lurton, Vin de France, Ranska, 560638
Melko intensiivisestä ja aromikkaasta tuoksusta löytyy valkoherukkaa, litsiä, greippiä ja tuoretta minttua. Kuivassa, hedelmäisessä maussa on myös sitruunaisia ja raikkaan omenaisia sävyjä. Tuntuva hapokkuus ryhdittää makua ja nostaa veden kielelle. Pitkä jälkimaku on mineraalisen sorainen ja greippinen.
Ruokasuositus: Aromikkaat kala- ja äyriäisruoat. Myös hyvä aperitiivi.
Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta–laatu.
Hinta: 39,99 € (3 l)
Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 2025 hanapakkaus
François Lurton, Vin de France, Ranska, 560638
Hopeaa:
Deep Roots Riesling Trocken 2025 hanapakkaus
Drei Winzer, Qualitätswein Rheinhessen, Rheinhessen, Saksa, 510238
Pronssia:
Lynx Chardonnay Barrel-Aged 2024 hanapakkaus
House of Big Wines, Kalifornia, Yhdysvallat, 949261
Yksittäiset kuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).
Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: Viinilehden Vuoden hanaviinit 2026 – Tonkkien tähdet
Tuomariston kommentti kilpailusta
Tuomaristo valitsi Vuoden punaiseksi hanaviiniksi portugalilaisen LAB Reserva 2024 -sekoiteviinin, joka on valmistettu kolmesta rypälelajikkeesta (Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional). Mehukkaan tummasävytteisessä ja maanläheisen aromikkaassa viinissä yhdistyvät kypsä marjaisuus, paahteisuus, maanläheinen muhevuus ja eloisa mausteisuus. Myös hopeamitali meni Portugaliin, kolmesta paikallislajikkeesta (Castelão, Tinta Miúda, Touriga Nacional) valmistetulle Bons Ventos 2024 -viinille. Pronssia nappasi vivahteikkaan mausteinen ja luonteikas venetolainen Tommasi Graticcio Appassionato 2023.
Viinilehden Vuoden valkoiseksi hanaviiniksi nousi maineikkaan ranskalaisviinintekijän François Lurtonin Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 2025. Sen kypsän hedelmäinen, erittäin raikas ja eloisa luonne ihastutti tuomariston. Hopeaa sai Saksan Rheinhessenissä tuotettu Deep Roots Riesling 2025. Pronssia otti leveän hedelmäinen, paahteinen, kermainen ja lähes eksoottinen Lynx Chardonnay Barrel-Aged 2024.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden punaisen ja valkoisen hanaviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) arvioi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman hanaviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Hanaviineissä ei kilpailunäytteille ollut asetettu hintarajaa. Tuomaristo arvioi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoon 14 punaviiniä ja 16 valkoviiniä. Ilmoitimme mitalisteille valinnoista viikolla 18.
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
