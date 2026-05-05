OAJ:ltä lakkovaroitus Vaasan ammattikorkeakoululle – ensimmäinen lakko Pohjanmaalla

Ammattikorkeakoulujen lakkoaalto rantautuu keskiviikkona 20.5. ensimmäistä kertaa Vaasaan ja Pohjanmaalle. Samalla viikolla lakossa ollaan myös Hämeen ammattikorkeakoulussa (19.5.) ja Lapin ammattikorkeakoulussa (21.5.). Kukin lakko kestää vuorokauden.

– Tämä on nyt ensimmäinen ammattikorkeakoulujen lakko Pohjanmaalla. Hienoa, että pääsemme näyttämään, kuinka pienemmätkin ammattikorkeakoulut voivat olla yhtä lailla sisukkaasti mukana puolustamassa reiluja työehtoja ja oikeudenmukaista palkkausta, sanoo OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio.

Vaasan ammattikorkeakoulua koskeva lakkovaroitus on kokonaisuudessaan jo seitsemästoista, jonka OAJ on tänä keväänä antanut ammattikorkeakoulujen historiallisissa lakoissa.

Työriita koskee kaikkien palkkoja ja työehtoja

Työnantajapuoli Sivista on halunnut päättyneissä sopimusneuvotteluissa heikentää henkilöstön työsuhteen ehtoja ja esittänyt palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

OAJ näkee, että palkkoja tulee yhdenmukaistaa vähimmäispalkkoja korottamalla – ei korkeimpia palkkoja laskemalla, kuten Sivista on julkisuudessakin esittänyt. Kysymys palkoista ei siis koske ainoastaan tekniikan ja liikenteen alaa, vaan kaikkien ammattikorkeakoulun opettajien palkkoja.

Ratkaisun hakemista jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla sovittelussa.