OAJ:ltä lakkovaroitus Vaasan ammattikorkeakoululle – ensimmäinen lakko Pohjanmaalla
5.5.2026 13:31:36 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään uuden lakkovaroituksen ammattikorkeakouluja koskevassa työriidassa. Lakkoon mennään Vaasan ammattikorkeakoulussa 20.5., ellei uutta sopimusta sitä ennen synny. Lakoilla OAJ puolustaa jokaisen ammattikorkeakoulussa työskentelevän etua.
Ammattikorkeakoulujen lakkoaalto rantautuu keskiviikkona 20.5. ensimmäistä kertaa Vaasaan ja Pohjanmaalle. Samalla viikolla lakossa ollaan myös Hämeen ammattikorkeakoulussa (19.5.) ja Lapin ammattikorkeakoulussa (21.5.). Kukin lakko kestää vuorokauden.
– Tämä on nyt ensimmäinen ammattikorkeakoulujen lakko Pohjanmaalla. Hienoa, että pääsemme näyttämään, kuinka pienemmätkin ammattikorkeakoulut voivat olla yhtä lailla sisukkaasti mukana puolustamassa reiluja työehtoja ja oikeudenmukaista palkkausta, sanoo OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio.
Vaasan ammattikorkeakoulua koskeva lakkovaroitus on kokonaisuudessaan jo seitsemästoista, jonka OAJ on tänä keväänä antanut ammattikorkeakoulujen historiallisissa lakoissa.
Työriita koskee kaikkien palkkoja ja työehtoja
Työnantajapuoli Sivista on halunnut päättyneissä sopimusneuvotteluissa heikentää henkilöstön työsuhteen ehtoja ja esittänyt palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.
OAJ näkee, että palkkoja tulee yhdenmukaistaa vähimmäispalkkoja korottamalla – ei korkeimpia palkkoja laskemalla, kuten Sivista on julkisuudessakin esittänyt. Kysymys palkoista ei siis koske ainoastaan tekniikan ja liikenteen alaa, vaan kaikkien ammattikorkeakoulun opettajien palkkoja.
Ratkaisun hakemista jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla sovittelussa.
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
OAJ varslar om strejk vid Vasa yrkeshögskola5.5.2026 13:31:58 EEST | Pressmeddelande
OAJ gav i dag ett nytt strejkvarsel i arbetstvisten som gäller yrkeshögskolorna. En strejk pågår vid Vasa yrkeshögskola (VAMK) den 20 maj om inget nytt avtal nås innan dess. Med strejkerna försvarar OAJ intressena för alla som arbetar vid yrkeshögskolorna.
