Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus Suomen kirjastoille

Kirjastot mahdollistavat maksuttoman pääsyn tietoon, kulttuuriin ja oppimiseen koko maassa. Toiminnallaan suomalainen kirjastolaitos ja kirjastot rakentavat myös kriisinkestävyyttä ja vahvistavat toivoa, joita yhteiskunta tarvitsee.

– Kirjastot edistävät yhdenvertaisuutta ja vahvistavat ihmisten hyvinvointia eli juuri niitä asioita, jotka ovat Suomen Punaisen Ristin toiminnan ydintä. Lukutaito on yksi tärkeimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä, ja kirjastot ovat sen keskeinen vahvistaja. Kirjastot ovat arjen humanitaarinen teko, perustelee tunnustusta Suomen Punaisen Ristin hallituksen puheenjohtaja Elli Aaltonen.

– Kaikki ihmiset ovat tervetulleita kirjastoon taustasta riippumatta. Kirjastot tarjoavat pääsyn lukutaidon, tiedon ja kulttuurin äärelle. Ihmiset pitävät kirjastoja tärkeinä, mikä näkyy niiden käyttäjämäärissä, sanoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen.

Lukutaidon edistämisen lisäksi kirjastot tarjoavat pääsyn luotettavaan tietoon ja neuvontaa digituen kaltaisissa asioissa.

– Kirjastojen tehtävänä on jatkossakin edistää lukutaitoa ja innostaa sen pariin. Kirjastot tarjoavat luotettavaa tietoa ja tiloja, joissa tietoa voi etsiä, arvioida ja tutkia. Tämän merkitys voi korostua entisestään, kun tekoälyn käyttö yleistyy ja muuttaa tapoja käyttää ja käsitellä tietoa, sanoo Finlands svenska biblioteksföreningin hallituksen puheenjohtaja Anneli Haapaharju.

Kirjastot tuovat ihmiset yhteen

Kirjastot vahvistavat demokratiaa mahdollistamalla keskustelutilaisuuksia ja vahvistamalla kansalaisten osallistumista. Henkilökunnan lisäksi niissä toimii paljon vapaaehtoisia, esimerkiksi Punaisen Ristin Läksyhelppi-toiminnassa. Kirjastoilla on myös merkittävä rooli kohtaamisten mahdollistajana ja yksinäisyyden kokemusten vähentäjänä.

– Kirjastot voivat toimia positiivisena vastavoimana yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteille. Kirjastoon voi tulla yksin ja tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin, vaikkei puhuisi kenellekään. Kirjastojen henkilökunta kautta maan tekee työtä paikallisten yhteisöjen tukemiseksi, Juha Manninen toteaa.

Suomen Punainen Risti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Tunnustus luovutetaan joka vuosi Punaisen Ristin viikolla toukokuun alussa. Tunnustus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.

