Vienti tukee Kiinan talouden kasvua tänä vuonna
5.5.2026 16:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Kiinan talous kasvoi viime vuonna sekä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä virallisten tilastojen mukaan 5 % vuoden takaa. Kasvu on nojannut vahvasti vientiin, kun kotimainen kulutus sekä investoinnit ovat kehittyneet vaimeasti.
BOFIT arvioi todellisen talouskasvun olleen virallisia lukuja hitaampaa ja kasvuvauhdin hidastuvan edelleen ennustejaksolla.
Vuonna 2026 todellisen kasvun odotetaan yltävän noin 4 prosenttiin viennin yhä tukiessa kasvua. Tämän jälkeen viennin vetoapu hiipuu, eikä kotimaiseen kysyntään odoteta merkittävää piristymistä. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan noin 3½ prosenttiin vuonna 2027 ja edelleen noin 3 prosenttiin vuonna 2028.
Kiinan talouskasvu on herkkä maailmantalouden kysynnän muutoksille
”Vaikka Kiina on maailman suurimpana öljyn tuojana suojautunut suhteellisen hyvin energiakriisin vaikutuksilta, maailmantalouden kasvun hidastuminen heijastuisi myös Kiinan kysyntään ja kasvuun”, vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen BOFITista arvioi.
Talouspolitiikan painopiste on edelleen viennin ja teollisuuden tukemisessa. Teollisuuspolitiikkaa on vahvistettu, omavaraisuutta lisätty keskeisillä aloilla ja korkea teknologia on nyt alkaneen viisivuotiskauden keskeinen tavoite. Heikko valuuttakurssi on osaltaan tukenut vientiä. Maailma on hyötynyt Kiinan edullisesta tuotannosta ja yhä kehittyneemmästä teknologiasta, mutta samalla kilpailu kiinalaisyritysten kanssa on kiristynyt.
Työllisyysnäkymien heikentyminen ja pitkittynyt kiinteistömarkkinoiden alamäki ovat pitäneet kotimaisen kysynnän vaimeana ja lisänneet kotitalouksien säästämistä. Kiina tuottaa selvästi enemmän kuin kuluttaa, ja talouden epätasapainot ovat kasvaneet. Julkisen talouden alijäämä pysyy hyvin suurena.
”Kiinan kauppataseen ylijäämän arvioidaan pysyvän suurena myös ennustejaksolla. Osa parantuneesta kilpailukyvystä on saavutettu kilpailua vääristävin keinoin, kuten kiinalaisyrityksille myönnettyjen valtiontukien avulla. Tämä kiristää suhteita Kiinan ja sen kauppakumppanien välillä.” Nuutilainen sanoo.
Epävarmuudet varjostavat talouden kehitystä
Kotimaisen kysynnän vahvistamiseksi ja talouden riskien vähentämiseksi ei ole tehty riittäviä uudistuksia. Kotimaan talouskehitykseen liittyvä epävarmuus pysyy suurena. Tilastojen puutteet ja sensuuri hankaloittavat talouden todellisen tilanteen arviointia ja ennustamista. Lisäksi ulkoiset epävarmuudet ovat kasvaneet geopoliittisten jännitteiden lisääntyessä.
Ennusteteksti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.
Iikka KorhonenTutkimuspäällikköPuh:+358 9 183 2272iikka.korhonen@bof.fi
Riikka NuutilainenVanhempi ekonomistiPuh:+358 9 183 2518riikka.nuutilainen@bof.fi
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Riksdagens bankfullmäktige reser till USA4.5.2026 11:15:00 EEST | Pressmeddelande
Bankfullmäktige reser till Washington D.C. och New York den 3–8 maj 2026. Under resan träffar bankfullmäktige den högsta ledningen för amerikanska centralbanken Federal Reserve och dess regionala bank i New York samt för Internationella valutafonden (IMF). Under dessa besök informerar sig bankfullmäktige om bland annat framtidsutsikterna för den amerikanska ekonomin och den globala ekonomin, USA:s penning- och finanspolitik samt den senaste utvecklingen inom den finansiella sektorn och det internationella finansiella systemet.
Eduskunnan pankkivaltuusto matkustaa Yhdysvaltoihin4.5.2026 11:15:00 EEST | Tiedote
Pankkivaltuusto matkustaa Washington D.C:hen ja New Yorkiin 3.–8.5.2026. Matkan aikana pankkivaltuusto tapaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän ja sen New Yorkin aluepankin sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ylintä johtoa. Pankkivaltuusto perehtyy näissä tapaamisissa muun muassa Yhdysvaltain ja globaalin talouden näkymiin, Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikkaan sekä rahoitussektorin ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän viimeaikaiseen kehitykseen.
Parliamentary Supervisory Council to visit the United States4.5.2026 11:15:00 EEST | Press release
The Parliamentary Supervisory Council will visit Washington D.C. and New York on 3–8 May 2026. During the visit, the Council will meet with senior management of the Federal Reserve System (Fed), the Federal Reserve Bank of New York and the International Monetary Fund (IMF). In these meetings, the Council will review, among other things, the outlook for the US and global economies, US monetary and fiscal policy, and recent trends in the financial sector and the international financial system.
Eurosystemets penningpolitiska beslut30.4.2026 15:24:43 EEST | Beslut
ECB-rådet beslutar om penningpolitiken i euroområdet. ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade.
EKP:n rahapoliittisia päätöksiä30.4.2026 15:24:43 EEST | Päätös
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.
