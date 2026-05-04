Vienti tukee Kiinan talouden kasvua tänä vuonna

BOFIT arvioi todellisen talouskasvun olleen virallisia lukuja hitaampaa ja kasvuvauhdin hidastuvan edelleen ennustejaksolla.

Vuonna 2026 todellisen kasvun odotetaan yltävän noin 4 prosenttiin viennin yhä tukiessa kasvua. Tämän jälkeen viennin vetoapu hiipuu, eikä kotimaiseen kysyntään odoteta merkittävää piristymistä. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan noin 3½ prosenttiin vuonna 2027 ja edelleen noin 3 prosenttiin vuonna 2028.

Kiinan talouskasvu on herkkä maailmantalouden kysynnän muutoksille

”Vaikka Kiina on maailman suurimpana öljyn tuojana suojautunut suhteellisen hyvin energiakriisin vaikutuksilta, maailmantalouden kasvun hidastuminen heijastuisi myös Kiinan kysyntään ja kasvuun”, vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen BOFITista arvioi.

Talouspolitiikan painopiste on edelleen viennin ja teollisuuden tukemisessa. Teollisuuspolitiikkaa on vahvistettu, omavaraisuutta lisätty keskeisillä aloilla ja korkea teknologia on nyt alkaneen viisivuotiskauden keskeinen tavoite. Heikko valuuttakurssi on osaltaan tukenut vientiä. Maailma on hyötynyt Kiinan edullisesta tuotannosta ja yhä kehittyneemmästä teknologiasta, mutta samalla kilpailu kiinalaisyritysten kanssa on kiristynyt.

Työllisyysnäkymien heikentyminen ja pitkittynyt kiinteistömarkkinoiden alamäki ovat pitäneet kotimaisen kysynnän vaimeana ja lisänneet kotitalouksien säästämistä. Kiina tuottaa selvästi enemmän kuin kuluttaa, ja talouden epätasapainot ovat kasvaneet. Julkisen talouden alijäämä pysyy hyvin suurena.

”Kiinan kauppataseen ylijäämän arvioidaan pysyvän suurena myös ennustejaksolla. Osa parantuneesta kilpailukyvystä on saavutettu kilpailua vääristävin keinoin, kuten kiinalaisyrityksille myönnettyjen valtiontukien avulla. Tämä kiristää suhteita Kiinan ja sen kauppakumppanien välillä.” Nuutilainen sanoo.

Epävarmuudet varjostavat talouden kehitystä

Kotimaisen kysynnän vahvistamiseksi ja talouden riskien vähentämiseksi ei ole tehty riittäviä uudistuksia. Kotimaan talouskehitykseen liittyvä epävarmuus pysyy suurena. Tilastojen puutteet ja sensuuri hankaloittavat talouden todellisen tilanteen arviointia ja ennustamista. Lisäksi ulkoiset epävarmuudet ovat kasvaneet geopoliittisten jännitteiden lisääntyessä.

