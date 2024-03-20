Naantalin Kaivohuoneella huippunimiä läpi kesän

Kaivohuoneen kesäkausi käynnistyy tuttuun tapaan samaan aikaan Naantalin Venemessut -tapahtuman kanssa. Keikkakesän avaa lauantaina 23. toukokuuta Venemessujen virallisissa jatkobileissä Pauli Hanhiniemen luotsaama legendaarinen suomirockyhtye Kolmas Nainen.

Koulujen päätösviikonloppuna, lauantaina 30. toukokuuta, lavalle nousee yksi kotimaisen hip hopin kirkkaimmista nimistä, Averagekidluke. Juhannusaattoa Naantalin rannassa juhlitaan puolestaan Ellinooran hittien tahdissa.

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Suomen eturivin viihdyttäjiin lukeutuva rap-kokoonpano Teflon Brothers saapuu Kaivohuoneelle tähdittämään Saaristo Poker Runin jatkobileitä.

Naantalin Kaivohuoneen ohjelmisto rakennetaan vuosittain asiakastoiveiden pohjalta.

– Viime syksynä toteutimme laajan asiakaskyselyn, johon saimme yli 400 vastausta. Esiin nousi erityisesti toive stand up -illoista sekä istuvista keikoista, ja tänä kesänä vastaamme molempiin. Myös keikkojen aikaisemmat alkamisajankohdat olivat vastaajien toiveissa, ja tämäkin on huomioitu ohjelmistossa, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen.

Tunnelmallisia live-iltoja heinäkuussa

Heinäkuun torstai-illat pyhitetään intiimeille, istuville klubikeikoille. Ensimmäisen klubikeikan saapuu vetämään torstaina 9. heinäkuuta lämminhenkisistä keikoistaan tunnettu Younghearted.

Torstai-iltaa 16. heinäkuuta tähdittää UMK:ssa koko kansan tietoisuuteen noussut ja Takatukka-hitillään niin kotimaan yleisön kuin kansainväliset Euroviisufanit hurmannut hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Torstaina 23. heinäkuuta iltaa vietetään puolestaan indie-tunnelmissa, kun kotimaisen indie-kentän eturiviin kuuluva Antti Autio saapuu Kaivohuoneelle. Illan avaa musiikkikentän kiinnostavimpiin tulokkaisiin lukeutuva helmi marleena.

Heinäkuun viimeiselle klubikeikalle 30. heinäkuuta saapuu rockin, popin ja jazzin rajapinnoilla seikkaileva,tasaisesti suosiotaan kasvattava Josèn Pimeä Puoli.

Uutuutena komediaklubit

Myös paljon odotettu komedia saa vahvan roolin heinäkuun ohjelmistossa. Kaivohuoneen Komediaklubit käynnistyvät keskiviikkona 8. heinäkuuta, ja ensimmäisenä lavan ottavat haltuun Heli Sutela ja Krisse Salminen.

Keskiviikkona 15. heinäkuuta estradille nousevat pitkän uran tehneet viihdyttäjät, laulaja Joel Hallikainen sekä koomikko-imitaattori Heikki Hilander. Kaksikon show on suunnattu erityisesti yli kuusikymppisille, mutta esitys sopii mainiosti kaikenikäisille komedian ystäville.

Keskiviikkona 22. heinäkuuta komediaklubin esiintymisvuorossa ovat Laura Haimila, Fabe, Anna Rimpelä sekä André Wickström. Heinäkuun viimeisellä viikolla, tiistaina 28. heinäkuuta, lavalle nousevat puolestaan kokeneet konkarit Ali Jahangiri, Ilari Johansson ja Niko Kivelä.

Ysärisuosikin odotettu paluu

Unikeonpäivä 27. heinäkuuta osuu tänä vuonna maanantaille, mikä ei luultavasti menoa haittaa, sillä Kaivohuoneen perinteisiä Unikeonpäivän iltabileitä tähdittää tämän hetken ilmiö, huumoriryhmä KAJ.

Keikkakesän huipentaa 22. elokuuta 1990-luvun suosituimpiin poikabändeihin lukeutuvan XL5:n odotettu paluukeikka.

– Tänäkin kesänä tavoitteenamme on palvella paikallisia mahdollisimman hyvin monipuolisella ohjelmistolla sekä vahvistaa keikoilla käymisen kulttuuria myös nuoremman sukupolven keskuudessa. Samalla huomioimme matkailijat tuomalla Naantaliin sekä nosteessa olevia että tämän hetken kuumimpia artisteja. Lipunmyynti on käynnistynyt hyvin, ja osa illoista tulee myymään jo ennakkoon loppuun, joten suosittelen hankkimaan liput ajoissa, Hakkarainen vinkkaa.

Kaivohuoneen kesäohjelmisto 2026:

la 23.5. Kolmas Nainen

la 30.5. Averagekidluke

pe 19.6. Kaivon juhannus: Ellinoora

la 27.6. Teflon Brothers

ke 8.7. Kaivon Komediaklubi: Sutela ja Salminen: Stand Uppia!

to 9.7. Younghearted

ke 15.7. Kaivon Komediaklubi: Kielletty alle 60-vuotiailta – Joel Hallikainen & Heikki Hilander Show

to 16.7. Antti Paalanen

ke 22.7. Kaivon Komediaklubi: Laura Haimila, Fabe, Anna Rimpelä ja André Wickström

to 23.7. Antti Autio, helmi marleena

ma 27.7. Unikeonpäivä: KAJ

ti 28.7. Kaivon Komediaklubi: Ilari Johansson, Ali Jahangiri ja Niko Kivelä

to 30.7. Josèn Pimeä Puoli

la 22.8. XL 5

Liput keikoille ovat nyt myynnissä lippu.fi:ssä.



