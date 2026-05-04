Jan Blomberg Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston päälliköksi

Ylijohtaja Ari Niiranen on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Jan Blombergin Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi ajalle 1.6.2026-31.5.2031. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäällikön virkaan haki 19 henkilöä. Blomberg on toiminut aiemmin Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana 1.3.2023 alkaen ja sekä vuodesta 2015 lukien yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä. Hän on hoitanut 1.1.2026 alkaen osastopäällikön väliaikaista tehtävää.

Elinkeinot ja osaaminen -osastopäällikkö johtaa osastolle määriteltyjen tehtävien hoitamista. Nämä tehtävät liittyvät muun muassa yritystoiminnan kestävään kasvuun ja kansainvälistymiseen, TKI-toimintaan, alueelliseen työllisyyteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, kulttuurin edistämiseen, työperusteiseen maahanmuuttoon sekä alueiden kehittämiseen ja elinkeinotoiminnan edistämiseen. Osastopäällikkö johtaa lisäksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus- ja maksatustoimintaa Itä-Suomen alueella.

"Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osastolla on keskeinen rooli alueen kasvun, osaamisen ja uudistumisen vahvistamisessa. Olemme vahva kumppani, jonka toiminta rakentuu asiakaslähtöisen työn ja henkilöstön vahvan osaamisen varaan. Yhdessä kolmen maakunnan kumppaneidemme kanssa voimme vahvistaa Itä-Suomen elinvoimaa, uudistumiskykyä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Haluamme tukea yritysten kasvua, osaamisen vahvistamista ja sellaisten ratkaisujen rakentamista, jotka auttavat yrityksiä ja Itä-Suomea menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä", Jan Blomberg sanoo.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa on kolme osastoa. Maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston ja liikenneosaston päälliköiden valinnat valmistuvat lähiaikoina. Osastopäälliköt vastaavat osastojen toiminnan tuloksellisuudesta ylijohtajalle sekä johtavat ja kehittävät osastojen operatiivista toimintaa osana elinvoimakeskuksen vaikuttavuutta.