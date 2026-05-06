Robottikirurgia 15 vuotta OYSissa
7.5.2026 09:01:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Oulun yliopistollisessa sairaalassa tulee tänä vuonna kuluneeksi 15 vuotta robottiavusteisten leikkausten aloittamisesta. Vuonna 2011 käynnistynyt toiminta on vakiinnuttanut asemansa keskeisenä osana OYSin leikkaustoimintaa.
Vuoden 2026 alusta robottikirurgiaa on tehty kolmessa leikkaussalissa viiden erikoisalan yhteistyönä. Kolmannen leikkausrobotin käyttöönotto vahvistaa OYSin asemaa valtakunnallisena robottikirurgian keskuksena ja mahdollistaa entistä laajemman ja sujuvamman hoidon alueen potilaille.
Ensimmäinen leikkausrobotti, Da Vinci Si, otettiin käyttöön maaliskuussa 2011 urologian, gynekologian ja gastrokirurgian tarpeisiin. Sittemmin toiminta on laajentunut useille eri erikoisaloille. Tällä hetkellä käytössä on kaksi Da Vinci Xi -leikkausrobottia ja yksi Da Vinci X -robotti, ja robottiavusteisia leikkauksia tehdään joka arkipäivä kolmessa leikkaussalissa.
Valtaosa robottiavusteisista toimenpiteistä on syöpäkirurgiaa. Robottiteknologiaa hyödynnetään muun muassa eturauhasen, munuaisten, virtsarakon, kohdun, peräsuolen, ruokatorven, mahalaukun, keuhkojen ja nielun alueen syöpien leikkaushoidossa. Robottiavusteinen kirurgia on mini-invasiivista tähystyskirurgiaa, joka tukee potilaiden nopeampaa toipumista ja vähentää komplikaatioiden riskiä.
Robottikirurgiaa hyödynnetään myös hyvänlaatuisten sairauksien hoidossa, kuten endometrioosi- ja tyräkirurgiassa. Kolmannen leikkausrobotin myötä käyttöä voidaan jatkossa laajentaa entisestään esimerkiksi haima- ja paksusuolisyöpien kirurgiseen hoitoon.
– Tavoitteenamme on hyödyntää robottikirurgiaa yhä laajemmin ja kehittää hoitoa niin, että potilaat toipuvat entistä nopeammin ja hoitoajat lyhenevät, kertoo robottikirurgian vastuukirurgi, ylilääkäri Tero Rautio.
Avoin tilaisuus robottikirurgian kehityksestä
Viidentoista vuoden merkkipaalun kunniaksi OYSissa järjestetään avoin yleisötilaisuus torstaina 21.5.2026 klo 9–12.
Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja robottikirurgian kehityksestä, eri erikoisalojen näkökulmista, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä potilaiden kokemuksista. Tilaisuudessa kuullaan myös Thelma Mäkikyrön säätiön sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiön eli Terttu-säätiön edustajien puheenvuorot robottikirurgian kehittämisen tukemisesta sekä lahjoitustoiminnan ajankohtaisista teemoista.
Esillä on OYSissa käytössä olevia leikkausrobotteja, ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua niiden toimintaan käytännössä.
Ilmoittautuminen 18.5.2026 klo 16 mennessä
Tilaisuuden tiedot
Aika: Torstai 21.5.2026 kello 9–12
Paikka: OYS, luentosali 8 sekä luentosalin aulatila
Osoite: Kajaanintie 50 / S-sisäänkäynti, 2. kerros, 90220 Oulu
Ohjelma: Ennen yleisöluentoa sekä sen jälkeen on mahdollista tutustua leikkausrobotteihin luentosalin aulatilassa. Paikalla on robottikirurgeja sekä edustajia esittelemässä robottien toimintaperiaatteita ja kertomassa kokemuksista niiden käytöstä.
Yleisöluennon aikataulu:
klo 10.00–10.05 Tilaisuuden avaus, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma
klo 10.05–10.15 Robotti mahdollistaa lähes mahdottomat tähystysleikkaukset, Tero Rautio (tilaisuuden puheenjohtaja)
klo 10.15–10.20 Robotista etua eturauhassyöpäleikkaukseen, Ville Virta
klo 10.20–10.25 Näin robotti auttaa vaikeassa kohtusyöpäleikkauksessa, Marja Simojoki
klo 10.25–10.30 Robotilla eroon endometrioosista, Sari Koivurova
klo 10.30–10.35 Keuhkosyöpäkasvaimet pois robotilla, Fredrik Yannopoulos
klo 10.35–10.40 Robotti auttaa ruokatorvisyövän leikkauksessa, Olli Helminen
klo 10.40–10.45 Nielun tuumorit poistetaan robotilla suun kautta, Tero Rautio
klo 10.45–10.50 Robottisalin nukkumatin puheenvuoro, Nina Rotko
klo 10.50–10.55 Robottikirurgiaa tehdään tiiminä, Sanna Koponen
Klo 10.55–11.15 Lahjoitukset robottikirurgiseen toimintaan ja uuden robotin nimeäminen, Ville Kestilä/Thelma Mäkikyrön säätiö sr ja Miia Turpeinen/Terttu-säätiö
klo 11.15–11.30 Keskustelua
Tero RautioYlilääkäri, robottikirurgian vastuukirurgiOulun yliopistollinen sairaalaPuh:050 579 4118tero.rautio@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
