SDP:n Suhonen: Duunarinkin on saatava lounasedulla sapuskaa ja päästävä virkistysedulla saunaan

Verohallinnon tarkennetun ohjeistuksen mukaan lounasedulla ei voi maksaa enää monia kaupoissa myytäviä valmisruokia tai paistopistetuotteita.

– Onhan se hullua, että jos lähdet iltavuoroon, voi lähikaupan lämminruokatiski olla jo suljettu, jos sellaista edes pikkukaupassa on, ja et voi ostaa lounasedulla vaikkapa paikallisen tuottajan maukasta kalakukkoa evääksi, Suhonen hämmästelee.

– Sitten kun duunari tulee töistä ja haluaisi mennä avantouinnille ja saunomaan, on verottaja linjannut, että saunominen ei kuulu virkistysedun piiriin, vaikka avantouinnilla ja saunalla on tutkitusti erinomaisia terveysvaikutuksia ja suomalainen saunaperinne on valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

– Eli tässäpä hallitukselle yksi ehdotus lisää: jatkakaa norminpurkua kerrankin järkevästä päästä. Lounasedun ja virkistysedun turhat rajoitukset on poistettava, Suhonen kehottaa.

– Hallitushan teki juuri kehysriihessä päätöksen, jolla työnantajan tarjoama virikeseteli laajenee kattamaan myös metsästys- ja kalastusharrastuksia nopealla aikataululla vielä tämän vuoden puolella. Tämmöistä politiikkaa toivon lisää Orpon hallitukselta.