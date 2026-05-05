Lisärahoitusta saanut TEHO-hanke pyrkii ehkäisemään nuorten huumekuolemia Pirkanmaalla

TEHO-hankkeessa kehitetään erilaisia toimintamalleja hyvinvointialueiden omissa palveluissa nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke alkoi lokakuussa 2025 ja päättyy 30.6.2027.

Yhteisten tavoitteiden etenemistä seuraa projektipäällikkö Jenna Makkonen.

– Nuorten huumekuolemat ovat olleet kansallisesti kasvussa. Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan Pirkanmaa nousee korkealle nuorten huumekuolemissa Suomessa, Jenna Makkonen sanoo.

Vuoden 2023 raportti kertoo, että Tampereella sattui Helsingin jälkeen toiseksi eniten nuorten huumekuolemia.

Tavoita, ehkäise, hoida: yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä

TEHO-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on luoda toimintamalleja päivystyksestä hoitoon ohjaukseen.

– Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa nousi esille, että kuolemaan johtavaa huumemyrkytystä edeltää usein aiempi yliannostustilanne, josta henkilö on selvinnyt hengissä. Yliannostusten jälkihoito tarjoaa mahdollisuuden tukea heitä, jotka kuuluvat huumeisiin liittyvien kuolemien riskiryhmään, Makkonen kertoo ja jatkaa:

– Tällä hetkellä jälkihoitoon ohjaavaa mallia pilotoidaan Tays Keskussairaalan päivystys Acutassa, josta potilaan voi ohjata huumausaineiden yliannostuksen jälkeen interventioon mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Interventioon on nyt koulutettu päihde- ja riippuvuussairauksien yksikkö Hapen ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin työntekijät. Interventio sisältää muun muassa terveysneuvontaa ja sen yhteydessä suunnitellaan jatkohoito.

Toimintamallin käytännöistä Acutassa vastaa TEHO-hankkeen projektisuunnittelija ja asiantuntijasairaanhoitaja Jaana Nieminen. Acutassa haasteena on ollut potilaiden onnistunut kiinnittäminen jatko-ohjaukseen.

– Potilaat ovat yleensä hyvin päihtyneitä ja sekavia tai fyysisesti huonossa kunnossa. Myös omatoimista kotiutumista tapahtuu, ennen kuin lupaa interventiolle voidaan edes kysyä. Lisäksi potilaat ohjautuvat usein Acutasta fyysisen voinnin seurantaan tarkkailuosastolle tai esimerkiksi sisätautipäivystykseen tai jopa tehohoitoon, Nieminen sanoo.

Hanke on otettu Acutassa hyvin vastaan ja tahtotila saada ohjauksia interventioihin on vahva. Päihtyneiden nuorten määrä on viimevuosina noussut ja auttamiskeinot päivystyksessä ovat rajalliset. Hanke mahdollistaa yhden reitin nuoren päihteettömyyteen tukemiseen.

Mukana ovat myös ensihoito ja poliisi

Pirkanmaan omina tavoitteina hankkeessa on ensihoidon ja poliisin tekemien ohjausten kehittäminen. Tarkoituksena on, että interventioon voitaisiin ohjata ensihoidosta sellaisia potilaita, jotka eivät päädy päivystykseen. Ensihoidon henkilöstölle on lisäksi kehitteillä koulutusta päihteitä käyttävän ihmisen kohtaamisesta. Ensihoidon kokonaisuutta suunnittelee pitkään ensihoitajana toiminut projektisuunnittelija Henri Backman.

– Henkilöstön koulutuksen tarkoituksena on saada entistä useampi päihteitä käyttävä ihminen hakeutumaan avun piiriin ja tätä kautta pääsemään irti päihteistä. On todettu, että motivoivalla haastattelulla sekä asiallisella kohtaamisella on vaikutusta hoitoon hakeutumisessa ja sitoutumisessa, Backman sanoo.

Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö perustuu kokemusasiantuntijan ja selviämishoitoaseman toimintaan. Kevään aikana on tarkoitus palkata kokemusasiantuntija, joka olisi vastaanottamassa poliisin tuomia nuoria selviämishoitoasemalla.

– Selviämishoitoaseman henkilökuntaa koulutetaan interventioon toukokuun alussa, jonka jälkeen poliisilla on mahdollisuus ohjata päihteillä oireilevia nuoria selviämishoitoaseman interventioon, Jenna Makkonen kertoo.

Hanke sai lisää rahoitusta

Pirkanmaan hyvinvointialueelle myönnettiin hankkeeseen lisää rahoitusta vuosille 2026–2027, minkä myötä interventioon osallistumisesta on mahdollista jakaa nuorille 20 euron lahjakortti.

– Lahjakortin avulla on tarkoitus saada mahdollisimman monta nuorta tulemaan interventioon ja kiinnittymään hoitoon, Jenna Makkonen sanoo.

TEHO-hankkeessa pyritään myös opettamaan huumeita käyttäville ensiaputaitoja. Hankkeen työntekijät jalkautuvat Tampereen terveysneuvontapiste Nerviin opettamaan erityisesti huumausaineiden yliannostuksen tunnistamiseen sekä hoitamiseen liittyvää ensiapua. Lisäksi hankkeessa opastetaan avohuumehoidon toimipisteiden asiakkaita hätänumeroon soittamisessa.

– Kynnys hätäensiavun soittamiselle on tutkimusten mukaan hyvin korkea. Ohjauksella ja opastamisella pyrimme välittämään viestiä, että jokaisen henki on tärkeä ja apua on saatavilla, Makkonen toteaa.