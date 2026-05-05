Saariston rengastie täyttää 30 vuotta – suosittu matkailureitti avautuu perjantaina
5.5.2026 14:30:00 EEST | Paraisten kaupunki | Tiedote
Suomen suosituimpiin matkailureitteihin kuuluva Saariston Rengastie avautuu tämän viikon perjantaina ja se on avoinna aina 13. syyskuuta asti. Rengastie täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Saariston rengastie on 250 kilometriä pitkä luonnon, kulttuurin ja historian halki kymmenen eri alueen kautta Suomen rannikolla kulkeva reitti; Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö, Kustavi, Taivassalo, Vehmaa, Mynämäki ja Naantali. Rengastie avautuu kokonaisuudessaan kierrettäväksi perjantaina 8. toukokuuta ja se on avoinna aina 13. syyskuuta asti.
Myös Saariston Pieni Rengastie avautuu samaan aikaan. Pieni Rengastie kulkee Manner-Naantalista Rymättylän Hankaan, josta yhteysalus M/S Östern liikennöi Nauvoon, Seilin historiallisen saaren kautta. Pieni Rengastie on erittäin suosittu myös pyöräilyreittinä.
- Odotamme vilkasta ja ennen kaikkea sujuvaa kesäsesonkia! Paraisilla, reitin varrella olevan parin uuden, upean sillan rakennustyöt ovat valmistuneet, samoin Nauvon Prostvikin lauttarannasta Nauvon suuntaan on avattu noin kolme kilometriä pitkä, uusi kevyen liikenteen väylä, sanoo Paraisten vt. elinkeinopäällikkö Peter Lindgren.
Tarinoiden Rengastie esittelee 20 kohdetta
Saariston Rengastie täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlavuoden ja avaamisen yhteydessä käynnistyy “Tarinoiden rengastie” -kokonaisuus, jossa kävijät voivat tutustua noin 20 kohteeseen rengastien varrella olevien QR-koodien avulla. Jokainen kohde tarjoaa oman tarinansa digitaalisesti saavutettavassa ja modernissa muodossa, omaan tahtiin koettavaksi. Kokonaisuus yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja digitaaliset ratkaisut, tarjoten elämyksiä niin paikallisille kuin matkailijoille.
Juhlavuosi startataan, kun Houtskarin ja Iniön välinen lautta aloittaa liikennöinnin perjantaina 8.5. Pyöreitä vuosia juhlistetaan 8.–9.5. reitillä Mossala–Dalen (Houtskari–Iniö) juhlavassa tunnelmassa, kahvin ja pienten yllätysten kera. Lautalla toteutettavan tapahtuman järjestää Paraisten kaupunki yhteistyössä Finferriesin kanssa. Itse tapahtuma on maksuton, mutta lauttamatka on maksullinen Finferriesin hinnaston mukaisesti. Aikataulu ja hinnasto: www.finferries.fi. Muut Saariston rengastien ylitykset ovat maksuttomia.
Osana juhlavuoden tapahtumia Kaarinassa järjestetään maanantaina 25.5. inspiroiva yleisöluento, kun kokenut saaristo-opas Magnus Sundman johdattaa kuulijat saariston kiehtovaan maailmaan ja tarinoihin. Sundman jakaa luennolla vuosien varrella kertyneitä kokemuksiaan ja muistoja saariston elämästä, historiasta ja ilmiöistä. Luvassa on kiinnostavia näkökulmia, jotka avaavat saariston ainutlaatuista kulttuuria ja luontoa uudella tavalla.
Juhlavuoden valokuvapankki ja logot:
https://visitparainen.fi/imagebank/index.php?/category/6
https://visitparainen.fi/imagebank/index.php?/category/116
(Huom: kuvia käytettäessä mainittava kuvaaja ja hankerahoittaja)
Lisäinfoa:
visitnaantali.com
visitparainen.fi
saaristo.fi
Viveca Smeds-AaltoParaisten kaupungin markkinointikoordinaattoriPuh:0404886022viveca.smeds-aalto@pargas.fi
