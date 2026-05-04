Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20.4. alkaen

5.5.2026 14:11:15 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ilmoittanut Parkinmäen palvelutalolle 20.4.2026, että hyvinvointialue ei sijoita sinne uusia asiakkaita. Tämä perustuu helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa toteutettujen suunnitelmallisten valvontakäyntien tuloksiin.  

Ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus on ensisijalla kaikessa hyvinvointialueen toiminnassa.  

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneitä asiakkaita asuu palvelutalossa tällä hetkellä 101, ja lisäksi saman palveluntuottajan yhteisöllisessä asumisessa 13 asukasta. On ymmärrettävää, että tilanne saattaa herättää läheisissä huolta. 

Havaittujen poikkeamien vuoksi palvelutalo on Varhan valvontakeskuksen jatkovalvonnassa. Tämä merkitsee sitä, että hyvinvointialue varmistaa poikkeamien korjaantumisen sekä asiakasturvallisuuden toteutumisen palveluntuottajan toiminnassa. Lisäksi hyvinvointialue valmistelee palveluntuottajalle reklamaatiota.  

Hyvinvointialueen tehtävänä on ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvia yksityisiä palveluita. Palveluntuottajien ennakoivasta, toiminnan aikaisesta suunnitelmallisesta ja reaktiivisesta valvonnasta vastaavat yhteistyössä tulosalueet sekä Varhan valvontakeskus. 

