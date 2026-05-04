Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20.4. alkaen
5.5.2026 14:11:15 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ilmoittanut Parkinmäen palvelutalolle 20.4.2026, että hyvinvointialue ei sijoita sinne uusia asiakkaita. Tämä perustuu helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa toteutettujen suunnitelmallisten valvontakäyntien tuloksiin.
Ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus on ensisijalla kaikessa hyvinvointialueen toiminnassa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneitä asiakkaita asuu palvelutalossa tällä hetkellä 101, ja lisäksi saman palveluntuottajan yhteisöllisessä asumisessa 13 asukasta. On ymmärrettävää, että tilanne saattaa herättää läheisissä huolta.
Havaittujen poikkeamien vuoksi palvelutalo on Varhan valvontakeskuksen jatkovalvonnassa. Tämä merkitsee sitä, että hyvinvointialue varmistaa poikkeamien korjaantumisen sekä asiakasturvallisuuden toteutumisen palveluntuottajan toiminnassa. Lisäksi hyvinvointialue valmistelee palveluntuottajalle reklamaatiota.
Hyvinvointialueen tehtävänä on ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvia yksityisiä palveluita. Palveluntuottajien ennakoivasta, toiminnan aikaisesta suunnitelmallisesta ja reaktiivisesta valvonnasta vastaavat yhteistyössä tulosalueet sekä Varhan valvontakeskus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva-Sirkku PöyhönenTulosaluejohtaja, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 538 2101eeva-sirkku.poyhonen@varha.fi
Karolina OlinKumppanuuspäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 4381 772karolina.olin@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
På ÅUCS Tallbackens sjukhus öppnades en ny Akutgeriatrisk avdelning4.5.2026 08:15:00 EEST | Pressmeddelande
På ÅUCS Tallbackens sjukhus öppnades den 4 maj 2026 för allmänmedicinens serviceområde inom ansvarsområdet för geriatri en ny Akutgeriatrisk sjukhusavdelning. Avdelningen är inriktad på vård av geriatriska patienter, som behöver kortvarig sjukhusvård.
Tyks Mäntymäen sairaalaan avattiin uusi Akuutti geriatrinen osasto4.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Tyks Mäntymäen sairaalassa avautui 4.5.2026 yleislääketieteen palvelualueen geriatrian vastuualueella uusi Akuutti geriatrinen sairaalaosasto. Osasto on suunnattu ikääntyneille potilaille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista sairaalahoitoa.
Varha erbjuder sommarjobb till 60 unga30.4.2026 13:57:46 EEST | Pressmeddelande
Varha anställer unga från Egentliga Finland som är födda åren 2008–2010 till olika sommarjobb. Sammanlagt finns cirka 60 sommarjobb runt om i Egentliga Finland inom boendetjänster för äldre, institutionsvård samt i assisterande uppgifter inom räddnings- och prehospital akutsjukvård.
Varha tarjoaa kesätyön 60:lle nuorelle30.4.2026 13:57:46 EEST | Tiedote
Varha ottaa kesätöihin vuosina 2008-2010 syntyneitä varsinaissuomalaisia nuoria. Nuorten kesätyöpaikkoja on kaikkiaan noin 60 eri puolilla Varsinais-Suomea ikääntyneiden asumispalvelujen, laitoshuollon sekä pelastus- ja ensihoidon avustavissa tehtävissä.
Välfärdsområdesfullmäktige i Varha korrigerade beslutet om kundavgifter29.4.2026 21:10:44 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) hörde en rapport om aktuella ärenden, sänkte kundavgiften för en vårddag som ingår i en rehabiliterande bedömningsperiod och godkände permittering av välfärdsområdesdirektören.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme