Kokoomuksen Kaleva: Iranin demokratiakehitystä on tuettava iranilaisten omista lähtökohdista
5.5.2026 16:00:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskuntaan perustettu Vapaan Iranin tukiryhmä haluaa vahvistaa parlamentaarista tukea Iranin demokratia- ja ihmisoikeuskehitykselle. Tukiryhmän puheenjohtajaksi valitun kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan kestävää demokratiaa ei voida tuoda ulkoa, vaan sitä on rakennettava yhteistyössä niiden iranilaisten toimijoiden kanssa, jotka ajavat vapautta ja demokratiaa maan sisältä käsin.
Eduskuntaan perustettiin tänään Vapaan Iranin tukiryhmä, jonka tavoitteena on parlamentaarisin keinoin tukea Iranin demokratiakehitystä ja tehdä yhteistyötä sitä edistävien tahojen kanssa. Ryhmään kuuluu jäseniä kaikista eduskuntapuolueista.
̶ Eduskunnassa on jo ennestään eri valtioihin liittyviä virallisia ystävyysryhmiä. Meiltä on kuitenkin puuttunut epävirallinen tapa tehdä yhteistyötä ei-valtiollisten toimijoiden kanssa, kertoo tukiryhmän puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Atte Kaleva.
Monissa totalitaristisissa ja ei-demokraattisissa valtioissa opposition toimintamahdollisuudet ovat rajoitettuja, eikä tosiasiallista mahdollisuutta vallanvaihtoon demokraattisen prosessin kautta ole. Toisaalta ulkovaltojen tuella toteutettu vallanvaihtokaan ei välttämättä paranna tilannetta.
Kaleva nostaa esiin konflikteja, joissa länsimaat ovat eri tavoin pyrkineet vaikuttamaan totalitaristisen hallinnon kaatumiseen jossain maassa. Jos ilmeisiä demokratiaan sitoutuneita toimijoita ei ole ollut tarjolla, on jouduttu ojasta allikkoon ja tuettu pahimmassa tapauksessa uusien totalitarististen hallintojen syntyä.
̶ Demokratiaa ei edistetä julistuksilla, eikä demokratia ole kovin hyvä vientituote. Demokraattisen yhteiskunnan rakentaminen on järkevintä tehdä maan sisältä käsin. Siksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia kannattaakin tukea käymällä vuoropuhelua ja tekemällä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka haluavat maassaan demokratiaa ja vapautta edistää, Kaleva sanoo.
Iranin demokraattisen kehityksen tukeminen on tukiryhmän näkökulmasta tärkeää, koska Iranin vaikutus alueen kansainvälispoliittiseen tilanteeseen on merkittävä. Iranin poliittinen asemoituminen ja maassa tapahtuva kehitys voi vaikuttaa merkittävästi myös muihin Lähi-idän kriisin toimijoihin.
Vapaan Iranin tukiryhmä on eduskunnassa toimiva parlamentaarinen yhteistyöverkosto. Siihen saavat liittyä kaikki kansanedustajat ja muut eduskunnassa työskentelevät.
