Akseli-allianssi voitti rakennusalan Lean teko 2026 -palkinnon
5.5.2026 16:52:23 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Koskelan raitiovaunuvarikkohanketta toteuttavan Akseli-allianssin tavoitteisiin johtamisen malli on valittu LCI Finlandin rakennusalan vuoden 2026 rakentamisen Lean-teoksi. Palkinnon perusteena on hankkeessa systemaattisesti toteutettu tilaajan tavoitteisiin johtamisen malli, joka on tuonut tilaajan tahtotilan aidosti osaksi hankkeen päivittäistä tekemistä ja ohjannut koko projektia kohti mitattavaa, yhteistä päämäärää.
Palkinto myönnettiin hankkeen palveluntuottajalle Akseli-allianssille, johon kuuluvat päätoteuttajana Skanska, suunnitteluosapuolina Sweco, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT, kumppaneina Kreate ja Lujabetoni sekä tilaajana Kaupunkiliikenne Oy.
Valitsijaraati kuvailee mallia läpileikkaavaksi johtamistavaksi, joka yhdistää strategiset tavoitteet päivittäiseen tekemiseen. Vuoden 2026 rakennusalan lean-teon valinnan suoritti LCI Finlandin nimittämä raati: Jan Hellman, Antti Peltokorpi, Henri Jyrkkäranta, Minna Hurme ja Jouni Kekäle. Palkinto jaettiin Lean-rakentamisen päivillä tiistaina 5.5.2026.
Mallissa varikkohankkeen tavoitteet on johdettu yhdessä tilaajan tavoitteista, ja jokaiselle tavoitteelle on nimetty omistaja sekä tavoitetiimi. Tavoitteiden etenemistä johdetaan tavoitetiekartan, tilannekuva-alustan ja säännöllisen seurannan avulla viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla. Lisäksi henkilö- ja yritystason kannustimet on kytketty samoihin tavoitteisiin, jotta koko allianssi ohjautuu yhteiseen suuntaan.
Valitsijaraadin mukaan malli tekee tavoitteista näkyviä, mitattavia ja jatkuvasti ohjattavia. Näin päätöksenteko perustuu etenemiseen ja poikkeamiin eikä oletusten tai reaktiivisen ohjauksen varaan. Toimintatapa rakentaa aitoa sitoutumista ja jatkuvaa parantamista, ja sen arvioidaan olevan helposti monistettavissa koko toimialalle.
VDC-mallin mukaista tavoitejohtamista vaativassa hankkeessa
Koskelan varikkohanke on laaja ja vaativa allianssihanke, jossa tilaajan tavoitteet on nostettu hankkeen johtamisen keskiöön. Hankkeessa on hyödynnetty VDC‑toimintamallin (Virtual Design and Construction) mukaista tavoitejohtamista lähtökohdasta, että hanke on muutakin kuin rakentamista – se on tilaajalle arvoa tuottava kokonaisuus, jota tulee johtaa tavoitteellisesti alusta loppuun.
Rakennusalan Lean‑teko‑palkinto myönnettiin Akseli‑allianssille, koska toimintamalli tarjoaa konkreettisen ja toistettavan tavan varmistaa, että päivittäinen tekeminen tuottaa tilaajalle arvoa ja tukee sujuvaa ja ennustettavaa tuotantoa. Tavoitteiden pilkkominen hallittaviksi kokonaisuuksiksi, jatkuva seuranta ja henkilöstön osallistaminen vähentävät hukkaa, päällekkäistä työtä ja epäselvyyksiä.
Keskeinen menestystekijä on ollut myös yhteinen luottamus ja koko hankkeen henkilöstön osallistaminen tavoitteiden saavuttamiseen. Kun ihmiset itse määrittävät keinot tavoitteisiin pääsemiseksi ja näkevät työnsä vaikutuksen kokonaisuuteen, sitoutuminen, motivaatio ja vastuunotto vahvistuvat. Kyseessä on helposti skaalautuva toimintatapa, joka tarjoaa suomalaisille rakennushankkeille selkeän mallin yhdistää lean‑ajattelu, tavoitteellinen johtaminen ja tilaajalle tuotettava arvo.
Koskelan varikkoa rakennetaan kunnianhimoisin ympäristötavoittein, ja hankkeelle on myönnetty suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifikaatti. Uuden varikon on määrä valmistua loppuvuodesta 2028. Koskelan varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta Koski-LammiKaupunkiliikenne Oy, hankejohtajaPuh:050 412 3312lotta.koski-lammi@kaupunkiliikenne.fi
Antti LeskinenSkanska, allianssin projektipäällikköPuh:0400 907 952antti.leskinen@skanska.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
