Akseli-allianssi voitti rakennusalan Lean teko 2026 -palkinnon

Palkinto myönnettiin hankkeen palveluntuottajalle Akseli-allianssille, johon kuuluvat päätoteuttajana Skanska, suunnitteluosapuolina Sweco, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT, kumppaneina Kreate ja Lujabetoni sekä tilaajana Kaupunkiliikenne Oy.

Valitsijaraati kuvailee mallia läpileikkaavaksi johtamistavaksi, joka yhdistää strategiset tavoitteet päivittäiseen tekemiseen. Vuoden 2026 rakennusalan lean-teon valinnan suoritti LCI Finlandin nimittämä raati: Jan Hellman, Antti Peltokorpi, Henri Jyrkkäranta, Minna Hurme ja Jouni Kekäle. Palkinto jaettiin Lean-rakentamisen päivillä tiistaina 5.5.2026.

Mallissa varikkohankkeen tavoitteet on johdettu yhdessä tilaajan tavoitteista, ja jokaiselle tavoitteelle on nimetty omistaja sekä tavoitetiimi. Tavoitteiden etenemistä johdetaan tavoitetiekartan, tilannekuva-alustan ja säännöllisen seurannan avulla viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla. Lisäksi henkilö- ja yritystason kannustimet on kytketty samoihin tavoitteisiin, jotta koko allianssi ohjautuu yhteiseen suuntaan.

Valitsijaraadin mukaan malli tekee tavoitteista näkyviä, mitattavia ja jatkuvasti ohjattavia. Näin päätöksenteko perustuu etenemiseen ja poikkeamiin eikä oletusten tai reaktiivisen ohjauksen varaan. Toimintatapa rakentaa aitoa sitoutumista ja jatkuvaa parantamista, ja sen arvioidaan olevan helposti monistettavissa koko toimialalle.

VDC-mallin mukaista tavoitejohtamista vaativassa hankkeessa

Koskelan varikkohanke on laaja ja vaativa allianssihanke, jossa tilaajan tavoitteet on nostettu hankkeen johtamisen keskiöön. Hankkeessa on hyödynnetty VDC‑toimintamallin (Virtual Design and Construction) mukaista tavoitejohtamista lähtökohdasta, että hanke on muutakin kuin rakentamista – se on tilaajalle arvoa tuottava kokonaisuus, jota tulee johtaa tavoitteellisesti alusta loppuun.

Rakennusalan Lean‑teko‑palkinto myönnettiin Akseli‑allianssille, koska toimintamalli tarjoaa konkreettisen ja toistettavan tavan varmistaa, että päivittäinen tekeminen tuottaa tilaajalle arvoa ja tukee sujuvaa ja ennustettavaa tuotantoa. Tavoitteiden pilkkominen hallittaviksi kokonaisuuksiksi, jatkuva seuranta ja henkilöstön osallistaminen vähentävät hukkaa, päällekkäistä työtä ja epäselvyyksiä.

Keskeinen menestystekijä on ollut myös yhteinen luottamus ja koko hankkeen henkilöstön osallistaminen tavoitteiden saavuttamiseen. Kun ihmiset itse määrittävät keinot tavoitteisiin pääsemiseksi ja näkevät työnsä vaikutuksen kokonaisuuteen, sitoutuminen, motivaatio ja vastuunotto vahvistuvat. Kyseessä on helposti skaalautuva toimintatapa, joka tarjoaa suomalaisille rakennushankkeille selkeän mallin yhdistää lean‑ajattelu, tavoitteellinen johtaminen ja tilaajalle tuotettava arvo.

Koskelan varikkoa rakennetaan kunnianhimoisin ympäristötavoittein, ja hankkeelle on myönnetty suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifikaatti. Uuden varikon on määrä valmistua loppuvuodesta 2028. Koskelan varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella.