Talentia: Sote-alan ammattihenkilölain aikalisä oli oikea ratkaisu

Päätös tarkoittaa, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeja yhdistetä tällä vaalikaudella. Sosiaalityöntekijän, sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammatit säilyvät jatkossakin laillistettavina, eikä ammattioikeuksia koskevaan sääntelyyn tule tässä vaiheessa muutoksia.

– Asiakasturvallisuudelle ja työn laadulle on tärkeää, että sosiaalihuollon ammattien laillistettu asema säilyy. Tämän eteen Talentia on tehnyt ja tekee hartiavoimin vaikuttamistyötä koko lakiuudistuksen valmistelun ajan. On hyvä, että ammattihenkilölakien yhdistämiseen otettiin nyt aikalisä. Näin iso uudistus pitää tehdä huolella ajan kanssa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistuksen kaksi vuotta sitten. Ministeriöstä kerrottiin viime viikolla, että voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin tehdään tässä vaiheessa vain rajattuja muutoksia.

Kokonaisuudistus kytketään jatkossa osaksi hyvinvointialueiden kehittämistä, jota valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä.

Valmistelussa on edelleen muutoksia muun muassa ammattihenkilöiden kielitaitovaatimuksiin sekä tilapäisesti laillistettujen ammattihenkilöiden tehtävissä toimimisen sääntelyn yhdenmukaistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Näitä rajattuja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeihin odotetaan lausuntokierrokselle kesäkuun lopussa.

Talentia seuraa valmistelua tiiviisti ja antaa lausunnon esityksistä kesän aikana.