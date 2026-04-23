Talentia: Sote-alan ammattihenkilölain aikalisä oli oikea ratkaisu
5.5.2026 15:38:05 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistus jatkuu yli vaalikauden. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää ratkaisua tärkeänä sosiaalihuollon ammattilaisten ja asiakkaiden kannalta.
Päätös tarkoittaa, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeja yhdistetä tällä vaalikaudella. Sosiaalityöntekijän, sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammatit säilyvät jatkossakin laillistettavina, eikä ammattioikeuksia koskevaan sääntelyyn tule tässä vaiheessa muutoksia.
– Asiakasturvallisuudelle ja työn laadulle on tärkeää, että sosiaalihuollon ammattien laillistettu asema säilyy. Tämän eteen Talentia on tehnyt ja tekee hartiavoimin vaikuttamistyötä koko lakiuudistuksen valmistelun ajan. On hyvä, että ammattihenkilölakien yhdistämiseen otettiin nyt aikalisä. Näin iso uudistus pitää tehdä huolella ajan kanssa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistuksen kaksi vuotta sitten. Ministeriöstä kerrottiin viime viikolla, että voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin tehdään tässä vaiheessa vain rajattuja muutoksia.
Kokonaisuudistus kytketään jatkossa osaksi hyvinvointialueiden kehittämistä, jota valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä.
Valmistelussa on edelleen muutoksia muun muassa ammattihenkilöiden kielitaitovaatimuksiin sekä tilapäisesti laillistettujen ammattihenkilöiden tehtävissä toimimisen sääntelyn yhdenmukaistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Näitä rajattuja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeihin odotetaan lausuntokierrokselle kesäkuun lopussa.
Talentia seuraa valmistelua tiiviisti ja antaa lausunnon esityksistä kesän aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia: Kehysriihi betonoi haavoittuvassa asemassa olevien auttamistyön alasajon23.4.2026 11:10:15 EEST | Tiedote
Hallituksen eilen päättynyt kehysriihi vahvisti vuosien 2027–2030 julkisen talouden suunnitelmaan sosiaalihuollon 100 miljoonan euron säästöt. Lausunnolle lähteneen sosiaalihuoltolain muutoksista seuraa hyvinvointialueiden rahoituksen merkittävä vähentäminen, joka tarkoittaa sosiaalialan työpaikkojen vähentämistä.
Sakset seis! Sosiaalipalvelujen puolustajat osoittivat mieltä Helsingissä21.4.2026 12:02:54 EEST | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 21.4. Helsingissä koordinoimaan sosiaalipalveluita puolustavaan mielenilmaukseen osallistui yli 20 järjestöä, alan työntekijöitä, sosiaalipalvelujen käyttäjiä sekä muita huolestuneita kansalaisia. Poliisin arvion mukaan paikalla oli 500–600 mielenosoittajaa.
MUISTUTUS: Mielenilmaus sosiaalipalvelujen puolesta tänään klo 8–11 Helsingissä21.4.2026 06:02:00 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee noin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalipalveluihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry järjestää SOSTEn mielenosoituksen kanssa samaan aikaan 21.4. klo 8–11 Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumat koordinoidaan yhdessä, ja niissä kuullaan yhteisiä puheenvuoroja.
Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla – mielenilmaus sosiaalipalvelujen puolesta 21.4. Helsingissä20.4.2026 11:25:13 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee noin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalipalveluihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry järjestää SOSTEn mielenosoituksen kanssa samaan aikaan 21.4. klo 8–11 Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumat koordinoidaan yhdessä, ja niissä kuullaan yhteisiä puheenvuoroja.
Talentian ensireaktio hallituksen sosiaalihuoltolain luonnoksesta: Kiitämme asiakasmitoituksesta, mutta vakavasti varoitamme sosiaalihuollon laadun ja yhdenvertaisuuden heikkenemisestä17.4.2026 16:38:12 EEST | Tiedote
Hallituksen esitysluonnos sosiaalihuoltolain uudistamisesta pitää sisällään Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tavoitteiden mukaisia muutoksia. Talentian ajama asiakasmitoitus sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkaisiin toteutuisi esityksessä erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden osalta 47 asiakkaan mitoituksella, lastensuojelun asiakasmitoituksen säilyessä ennallaan 30 asiakkaassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme