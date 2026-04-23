Bucket Agency

Vallila esittelee Rallihullut-malliston, joka on kunnianosoitus suomalaiselle rallikansalle

5.5.2026 15:34:10 EEST | Bucket Agency | Tiedote

Jaa

Vallila lanseeraa kesäkuussa 2026 uuden Rallihullut-malliston, joka juhlistaa suomalaista autourheilua ja sen syvälle juurtunutta kulttuuria. Mallisto on toteutettu yhteistyössä AKK Sportsin kanssa, joka vastaa Jyväskylässä ajettavan Suomen MM-rallin järjestämisestä.

Vallilan Rallihullut-mallisto
Vallilan Rallihullut-mallisto

Suomi on rallihullua kansaa, mutta mistä se oikeastaan johtuu? Tätä kysymystä Vallila lähti tutkimaan designin keinoin. Lopputuloksena syntyi kuosi,  joka tiivistää rallihulluuden ytimen yhteen visuaalisesti rikkaaseen kokonaisuuteen.

“Lähdimme tutkimaan rallihulluutemme peruja yhdessä maailmankuuluja Suomen MM-ralleja järjestävän AKK Sportsin kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt mallisto vilisee legendaarisia ralliautoja sekä vilauksia maamme loputtomista metsistä ja hiekkateistä”, kertoo Jukka Kurttila, Vallilan liiketoimintajohtaja.

Lisäksi mallisto on kunnianosoitus suomalaisille rallikuljettajille, joiden menestys on vuosikymmenten ajan rakentanut vahvaa kansallisylpeyttä. Heidän ansiostaan pienestä maasta on kasvanut yksi rallimaailman suurvalloista – eikä olekaan ihme, että olemme rallihullua kansaa.

Rallihullut-mallisto puhuttelee erityisesti nuorempaa sukupolvea ja autourheilun ystäviä tuomalla ikonisen ilmiön osaksi arkea uudella, oivaltavalla ja visuaalisesti leikkisällä tavalla. Malliston lanseeraus ajoittuu Suomen Jyväskylän MM-rallien yhteyteen, joissa Vallila on vahvasti mukana. Brändi näkyy sekä omassa pop up -myymälässä Jyväskylässä että tapahtuman virallisissa markkinointimateriaaleissa, tuoden designin osaksi yhtä kesän seuratuimmista urheilutapahtumista

”Luodaan yhdessä uutta ja viedään brändit ja Suomi Secto Rally Finlandin kautta maailmankartalle. MM-ralli avaa designille täysin uusia yleisöjä, myös kansainvälisesti. Yhdessä rakennamme elämyksiä, hurmaamme uusia faneja ja nostamme suomalaista osaamista ja luovuutta näyttävästi esille”, kertoo Paula Paappanen, Akk Sportsin Kaupallinen johtaja.

Ralli on enemmän kuin kuosi

Kaikkialta, mistä löytyy syrjäinen hiekkatie, löytyy myös kuski, jonka sydämen asiana on selvittää, kuinka nopeasti tuon tien mutkat saa taltutettua. Antti Bergmanin käsialaa oleva vauhdikas ja nostalginen Ralli-kuosi vilisee legendaarisia ralliautoja sekä vilauksia maamme loputtomista metsistä ja hiekkateistä. Ralli on enemmän kuin kuosi – se on tarina vauhdista, metsistä ja suomalaisuudesta.

Mallisto lanseerataan 11.6.2026. Malliston kuvat löydät tästä linkistä.

Avainsanat

vallilarallirallihullutuutuussisustusakk sportskuosijyväskylän mm-rallimoottoriurheilu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa

Liitteet

Vallila

Vallila on suomalainen tekstiilibrändi, joka on tuonut väriä ja tarinoita koteihin jo vuodesta 1935. Yli 90 vuoden aikana Vallila on kasvanut pienestä kutomosta designin edelläkävijäksi, jonka kuosit tunnetaan rohkeudesta, omaleimaisuudesta ja ajattomasta kauneudesta. Vallilan suunnittelufilosofia yhdistää taiteellisen ilmaisun ja käytännöllisyyden, luoden tuotteita, jotka sykähdyttävät sukupolvia ja tuovat kodikkuutta arkeen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Bucket Agency

RFSU:n kondomien hintoja ei nosteta toistaiseksi23.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Kansainväliset kondomivalmistajat suunnittelevat kondomien hinnankorotuksia Iranin sodan seurauksena. Tällä hetkellä RFSU:n kondomituotantoon ei kuitenkaan ole vaikutusta. “Olemme hyvin varautuneita, eikä meidän suomalaisina tarvitse säästää kondomien käytössä. Se on kustannustehokkain keino, joka meillä on ei-toivottujen raskauksien ja seksitautien ehkäisyyn”, sanoo Maria Uusi-Rauva, Suomen RFSU Oy:n tuotepäällikkö. Tiistaina 21.4.2026 levisi uutinen, että kondomivalmistaja Karex aikoo nostaa kondomien hintoja jopa 30 prosenttia muun muassa raaka-aineiden kallistumisen vuoksi. Pohjoismaiden markkinajohtaja RFSU AB ei ole vielä joutunut tekemään vastaavia hinnankorotuksia. “Olemme testanneet ja valmistaneet kondomeja yli 50 vuoden ajan, ja meillä on vakiintuneet toimitusketjut, jotka varmistavat kondomien saatavuuden Pohjoismaissa”, kertoo Anette Otterström, RFSU AB:n viestintäpäällikkö. Globaali kustannustilanne on kuitenkin edelleen kireä, ja muun muassa energian, kuljetusten ja tuot

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye