Vallila esittelee Rallihullut-malliston, joka on kunnianosoitus suomalaiselle rallikansalle

RFSU:n kondomien hintoja ei nosteta toistaiseksi 23.4.2026 | Tiedote

Kansainväliset kondomivalmistajat suunnittelevat kondomien hinnankorotuksia Iranin sodan seurauksena. Tällä hetkellä RFSU:n kondomituotantoon ei kuitenkaan ole vaikutusta. “Olemme hyvin varautuneita, eikä meidän suomalaisina tarvitse säästää kondomien käytössä. Se on kustannustehokkain keino, joka meillä on ei-toivottujen raskauksien ja seksitautien ehkäisyyn”, sanoo Maria Uusi-Rauva, Suomen RFSU Oy:n tuotepäällikkö. Tiistaina 21.4.2026 levisi uutinen, että kondomivalmistaja Karex aikoo nostaa kondomien hintoja jopa 30 prosenttia muun muassa raaka-aineiden kallistumisen vuoksi. Pohjoismaiden markkinajohtaja RFSU AB ei ole vielä joutunut tekemään vastaavia hinnankorotuksia. “Olemme testanneet ja valmistaneet kondomeja yli 50 vuoden ajan, ja meillä on vakiintuneet toimitusketjut, jotka varmistavat kondomien saatavuuden Pohjoismaissa”, kertoo Anette Otterström, RFSU AB:n viestintäpäällikkö. Globaali kustannustilanne on kuitenkin edelleen kireä, ja muun muassa energian, kuljetusten ja tuot