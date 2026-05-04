Kenon puolimiljonääri kertoo elämästään: ”Pakko sanoa, että ostin Rolexin”
5.5.2026 15:04:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Maaliskuun alussa kankaanpäälänen mies voitti Kenosta puoli miljoonaa euroa. Kaksi kuukautta voiton jälkeen mies kertoi, että voitto on tuonut mielenrauhaa.
Kenon 8.3. päiväarvonnassa osui puolen miljoonan euron voitto kankaanpääläiselle miehelle. Vuoden toistaiseksi suurin Kenon voitto tuli euron panoksella 10-tason täysosumalla KunkkuKertoimilla. Voitto pelattiin veikkaus.fi:ssä voittajan sanoin koneen arpomilla numeroilla.
- Ei mahtunut päähäni, että sellainen voitto tuli ja seuraavana aamuna rahat olivatkin jo pankkitilillä. Stressi lähti kuitenkin pois kertaheitolla, kertoi mies pian voiton jälkeen.
Kaksi kuukautta voiton jälkeen kankaanpääläinen mies kertoi uudemman kerran kuulumisiaan.
- Hyvät on tunnelmat edelleen. Sitä luuli, että se raha vaikuttaisi jotenkin elämään, mutta ei se arki ole muuttunut yhtään. On vain yksi huoli vähemmän, siis tämä rahahuoli. Kesäsuunnitelmia on enemmän ja varmasti reissataan enemmän.
Yhden asian voitto on kuitenkin matkustelussa muuttanut.
- Hintoja toki seuraan tarkasti edelleen, mutta halvinta hotellihuonetta ei enää tarvitse ottaa. Nyt päätöksen tekeminen on helpompaa, kun ei ole 50 tai 100 eurosta kiinni.
Vaikka voittaja kertoo, että arki ei ole muuttunut, on voitolla ollut kuitenkin merkitystä henkisellä tasolla.
- Samoilla askelmerkeillä mennään. Tietysti se vaikuttaa henkisellä tasolla, kun sai luotot maksettua pois. Se toi itselleni hengähdystaukoa tuollaisista asioista.
Voiton jälkeen erikoisin hankinta tehtiin myös hintatietoisesti.
- No nyt on pakko sanoa, että Rolexin ostin. Siitä olen aina haaveillut, mutta pihinä miehenä sitäkin tässä kuukauden päivät etsin ja ostin käytettynä edullisesti huutokaupasta.
Tällä viikolla Kenossa luvassa tavallista suurempia voittoja
Tämän vuoden toistaiseksi suurin Kenon voitto tuli KunkkuKertoimilla, joka nosti kankaanpääläisen voittajan voittosumman puoleen miljoonaan euroon.
- Tällä viikolla Kenossa vietetään korotettujen voittojen viikkoa, joka tarkoittaa sitä, että Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Jäämme jännityksellä odottamaan, meneekö tämän vuoden ennätysvoitto kertaheitolla uusiksi, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
|
Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
Kenon korotettujen voittojen viikkoa vietetään 4.-10.5. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
