SuPerin Inberg: On tärkeää, että lähihoitaja pysyy jatkossakin nimikesuojattuna ammattihenkilönä
5.5.2026 15:38:42 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltava ammattihenkilölainsäädännön uudistus jatkuu yli vaalikauden. SuPerille on uudistuksessa välttämätöntä, että asiakas- ja potilastyötä tekevien lähihoitajien ja perustason ensihoitajien rekisteröinti sekä nimikesuoja säilyvät. SuPer on vaikuttanut asiaan aktiivisesti koko valmistelun ajan.
Työnantajat sekä yksityishenkilöt voivat tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä.
– On tärkeää, että esimerkiksi lääkehoitoa toteuttaa ammattihenkilö sote-palveluissa, päiväkodissa tai koulussa. Tätä lähihoitajien työkentän laajuutta ja vastuullisuutta olemme tuoneet esille ja olemme tyytyväisiä siihen, että viestimme on kuultu, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg toteaa.
Inberg pitää hyvänä, että kokonaisuudistuksen valmisteluun käytetään riittävästi aikaa yli vaalikauden.
– Lähdemme siitä, että valmistelu jatkuu yhteistyössä ja lähihoitajat pysyvät jatkossakin nimikesuojattuina ammattihenkilöinä.
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
