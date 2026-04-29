SuPerin Inberg: On tärkeää, että lähihoitaja pysyy jatkossakin nimikesuojattuna ammattihenkilönä

Työnantajat sekä yksityishenkilöt voivat tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä.

– On tärkeää, että esimerkiksi lääkehoitoa toteuttaa ammattihenkilö sote-palveluissa, päiväkodissa tai koulussa. Tätä lähihoitajien työkentän laajuutta ja vastuullisuutta olemme tuoneet esille ja olemme tyytyväisiä siihen, että viestimme on kuultu, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg toteaa.

Inberg pitää hyvänä, että kokonaisuudistuksen valmisteluun käytetään riittävästi aikaa yli vaalikauden.

– Lähdemme siitä, että valmistelu jatkuu yhteistyössä ja lähihoitajat pysyvät jatkossakin nimikesuojattuina ammattihenkilöinä.