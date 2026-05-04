Älä anna akun loppumisen pilata kesäpäivää – HONORin tekoäly tekee akusta älykkäämmän

Kesällä puhelimen akku on koetuksella, kun päivät pitenevät ja aikaa vietetään ulkona kaukana pistorasioista. HONOR vastaa tähän haasteeseen yhdistämällä suuren kapasiteetin ja älykkään tekoälyn. Uusi HONOR 600 -sarja sisältää massiivisen 6 400 mAh:n akun, jonka toimintaa ohjaa näkymätön moottori: tekoälypohjainen virranhallinta. Tuloksena on jopa kahden päivän akunkesto intensiivisessä käytössä.

Älyä ja kestävyyttä kesän menoihin

HONORin AI Battery Scheduling Engine -järjestelmä on kuin tehty Suomen kesää varten. Se ymmärtää, mitä teet, ja säätää virrankulutusta sen mukaan. Kun rentoudut riippumatossa ja selaat uutisia, tekoäly säästää virtaa. Kun haluat kuvata lasten polskintaa laiturinnokassa tai navigoida perille festarialueelle, järjestelmä antaa kameralle ja suorittimelle täyden tehon.

Puhelimen älykkyys toimii myös ilman verkkoyhteyttä. Laitteella itsessään toimiva tekoäly takaa, että voit muokata kuvia tai käyttää muita AI-ominaisuuksia luotettavasti, olitpa sitten saaressa tai syvällä metsässä. Suuresta akusta huolimatta HONOR 600 -sarja on onnistuttu pitämään muotoilultaan ohuena ja kevyenä, joten se kulkee huomaamattomasti mukana kesän seikkailuissa.

Tallenna kesän parhaat hetket

Akun teho ei olisi mitään ilman ominaisuuksia, jotka sitä hyödyntävät. Siksi HONOR 600 -sarjassa on panostettu erityisesti kameraan, jotta kesän parhaat hetket tallentuvat laadukkaina. Puhelimen 200 megapikselin pääkamera ja edistynyt yötila ikuistavat niin juhannuskokon hehkun kuin festivaalien valot hämärässäkin kirkkaina ja yksityiskohtaisina. HONORin oma kuvanvakautusjärjestelmä puolestaan varmistaa, että kuvat ja videot pysyvät terävinä vauhdikkaissakin tilanteissa, kuten veneillessä tai lasten leikeissä.

Luotettava kumppani vuosiksi eteenpäin

Hyvä akku ei ole vain yhden kesän ilo. HONOR 600:n akku on suunniteltu kestämään jopa 1 600 lataussykliä, mikä vastaa noin viiden vuoden käyttöä. Se säilyttää korkean kapasiteettinsa, joten puhelin pysyy luotettavana kumppanina useiden tulevien kesien ajan ja on valmiina uusiin seikkailuihin vuodesta toiseen.

Hinta ja saatavuus

HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulivat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).

HONOR 600

Hinta ja muisti : 699 euroa (8+256 Gt)

: 699 euroa (8+256 Gt) Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)

HONOR 600 Pro

Hinta ja muisti : 1 099 euroa (12+512 Gt)

: 1 099 euroa (12+512 Gt) Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)

Lanseerausedut

Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:

Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro) : HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta.

: HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta. HONOR Care+ -näyttöturva : Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.

: Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta. Google AI Pro -kokeilu : Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.

: Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun. HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi

luoda videoita tekoälyn avulla.



