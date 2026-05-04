Älä anna akun loppumisen pilata kesäpäivää – HONORin tekoäly tekee akusta älykkäämmän
5.5.2026 15:34:03 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Suuri akku ja älykäs virranhallinta takaavat, että puhelin kestää koko festariviikonlopun tai juhannuksen mökillä
Kesällä puhelimen akku on koetuksella, kun päivät pitenevät ja aikaa vietetään ulkona kaukana pistorasioista. HONOR vastaa tähän haasteeseen yhdistämällä suuren kapasiteetin ja älykkään tekoälyn. Uusi HONOR 600 -sarja sisältää massiivisen 6 400 mAh:n akun, jonka toimintaa ohjaa näkymätön moottori: tekoälypohjainen virranhallinta. Tuloksena on jopa kahden päivän akunkesto intensiivisessä käytössä.
Älyä ja kestävyyttä kesän menoihin
HONORin AI Battery Scheduling Engine -järjestelmä on kuin tehty Suomen kesää varten. Se ymmärtää, mitä teet, ja säätää virrankulutusta sen mukaan. Kun rentoudut riippumatossa ja selaat uutisia, tekoäly säästää virtaa. Kun haluat kuvata lasten polskintaa laiturinnokassa tai navigoida perille festarialueelle, järjestelmä antaa kameralle ja suorittimelle täyden tehon.
Puhelimen älykkyys toimii myös ilman verkkoyhteyttä. Laitteella itsessään toimiva tekoäly takaa, että voit muokata kuvia tai käyttää muita AI-ominaisuuksia luotettavasti, olitpa sitten saaressa tai syvällä metsässä. Suuresta akusta huolimatta HONOR 600 -sarja on onnistuttu pitämään muotoilultaan ohuena ja kevyenä, joten se kulkee huomaamattomasti mukana kesän seikkailuissa.
Tallenna kesän parhaat hetket
Akun teho ei olisi mitään ilman ominaisuuksia, jotka sitä hyödyntävät. Siksi HONOR 600 -sarjassa on panostettu erityisesti kameraan, jotta kesän parhaat hetket tallentuvat laadukkaina. Puhelimen 200 megapikselin pääkamera ja edistynyt yötila ikuistavat niin juhannuskokon hehkun kuin festivaalien valot hämärässäkin kirkkaina ja yksityiskohtaisina. HONORin oma kuvanvakautusjärjestelmä puolestaan varmistaa, että kuvat ja videot pysyvät terävinä vauhdikkaissakin tilanteissa, kuten veneillessä tai lasten leikeissä.
Luotettava kumppani vuosiksi eteenpäin
Hyvä akku ei ole vain yhden kesän ilo. HONOR 600:n akku on suunniteltu kestämään jopa 1 600 lataussykliä, mikä vastaa noin viiden vuoden käyttöä. Se säilyttää korkean kapasiteettinsa, joten puhelin pysyy luotettavana kumppanina useiden tulevien kesien ajan ja on valmiina uusiin seikkailuihin vuodesta toiseen.
Hinta ja saatavuus
HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulivat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).
HONOR 600
- Hinta ja muisti: 699 euroa (8+256 Gt)
- Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)
HONOR 600 Pro
- Hinta ja muisti: 1 099 euroa (12+512 Gt)
- Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)
Lanseerausedut
Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:
- Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro): HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta.
- HONOR Care+ -näyttöturva: Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.
- Google AI Pro -kokeilu: Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.
- HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi
luoda videoita tekoälyn avulla.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: https://www.youtube.com/@HONOR_finland
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Avainsanat
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONOR julkistaa uuden 600-sarjan – asettaa uuden standardin ylempään keskihintaluokkaan4.5.2026 18:03:10 EEST | Tiedote
HONOR 600 ja HONOR 600 Pro nostavat riman lippulaivatason tekoälykuvauksella ja erinomaisella kestävyydellä.
Seikkailuun ilman varavirtalähdettä – HONOR 60029.4.2026 09:25:51 EEST | Tiedote
HONOR 600 -sarjan poikkeuksellinen akunkesto ja monipuolinen kamerajärjestelmä varmistavat, että olet aina valmis uusiin elämyksiin.
Taide kohtaa tieteen: HONOR 600 -sarja yhdistää ensiluokkaisen muotoilun ja älykkään valokuvauksen24.4.2026 14:52:14 EEST | Tiedote
Globaalit älypuhelinmarkkinat ovat paineen alla. Tutkimusyhtiö Counterpoint Researchin mukaan toimitukset laskivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 6 %, ja komponenttien hintojen nousu on ajanut valmistajia nostamaan hintoja. Tässä ympäristössä menestyvät ne brändit, jotka pystyvät tarjoamaan selvää ja konkreettista arvoa kuluttajille. HONOR oli yksi vuosineljänneksen nopeimmin kasvavista brändeistä 25 %:n kasvullaan, mikä heijastaa markkinan siirtymää kohti puhelimia, joissa yhdistyvät innovaatio, käytännöllisyys ja saavutettava hinta. Juuri tähän ajatukseen perustuu uusi HONOR 600 -sarja. HONOR 600 ja HONOR 600 Pro yhdistävät premium-tason muotoilun, edistyneen mobiilivalokuvauksen ja älykkäät tekoälyominaisuudet saumattomaksi kokonaisuudeksi. Muotoilun taidonnäyte HONOR 600 -sarjan muotokieli on minimalistinen ja moderni. Hienostunut, yksirunkoinen rakenne, satiininsileä metallikehys ja läpikuultava, erittäin kestävä takapaneeli luovat kokonaisuuden, joka tuntuu kädessä ylel
HONOR 600 -sarja määrittelee uudelleen, mitä keskiluokan ja ylemmän keskiluokan älypuhelimet voivat olla vuonna 202623.4.2026 08:42:34 EEST | Tiedote
Älypuhelinten hintojen noustessa kuluttajat vaativat yhä enemmän vastinetta rahoilleen. Lippulaivaluokan ominaisuudet, kuten ammattitasoinen kamera ja tehokas akku, halutaan saada ilman huimaa hintalappua. Tähän kasvavaan kysyntään vastaa tuleva HONOR 600 -sarja.
Sennheiser julkaisee suljetut HD 480 PRO -kuulokkeet21.4.2026 11:01:02 EEST | Tiedote
Tarkka bassotoisto ja huippuluokan käyttömukavuus ammattimaiseen äänitykseen ja monitorointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme