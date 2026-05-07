Tähdet, tähdet -äitienpäiväjaksossa vieraileva tuomari presidentti Tarja Halonen arvioi rakkauslauluja: ”Upea baritoni saa meidät hyvälle rakastavalle mielelle”

Sunnuntain jakson teema on rakkauslaulut. Luvassa on äideille omistettuja kappaleita ja koskettava esityksiä jousikvartetin säestäessä. Myös kilpailu kauden voitosta jatkuu.

Illan aloittaa oopperalaulaja Aarne Pelkonen, joka esittää Fredin Niin paljon kuuluu rakkauteen -klassikon. Presidentti Tarja Halonen kehuu Pelkosta esityksen jälkeen.

– Upea baritoni saa meidät hyvälle rakastavalle mielelle, presidentti Halonen arvioi illan ensimmäisen esityksen.

Ennen kappaleita kilpailijat saavat henkilökohtaiset videotervehdykset eri puolilta maailmaa ja kuulevat tarinoita äidinrakkaudesta sotien ja kriisien keskellä. Illan koskettavimpia hetkiä koetaan, kun ukrainalainen Kseniia (nimi muutettu) kertoo, millaista on kasvattaa lapsiaan sodan runtelemassa maassa.

– On todella vaikeaa olla äiti Ukrainassa nyt. On tärkeää puhua lapselle. Hänen pitää osata turvallisuusohjeet, kun hän on yksin kotona: mihin piiloutua räjähdyksen tullessa, on tiedettävä ensiavun alkeet. Lapsemme tietää, mikä on kiristysside, hän osaa piiloutua kahden seinän taakse ilmaiskun aikana, Kseniia sanoo.

Ukrainassa tuhannet koulut ovat tuhoutuneet tai vaurioituneet sodan aikana. Monet koulut tarjoavat opetusta ainoastaan netissä, koska kouluissa ei ole turvallisia pommisuojia. Kseniian tytär opiskeli etänä 5. luokalle asti.

– Lapset eivät ole oppineet kommunikoimaan toistensa kanssa. Se osoittautui tragediaksi. He eivät tiedä, miten käyttäytyä luokassa tai ryhmissä. Se on iso haaste, Kseniia kertoo.

Pelastakaa Lapset kunnostaa kouluja ja pommisuojia, jotta lapset voivat palata kouluun turvallisesti. Myös Kseniian tytär on viimein päässyt kouluun.

Jakson vieraileva tuomari, presidentti Tarja Halonen, on Pelastakaa Lasten pitkäaikainen tukija. Presidentti Halosen mukaan lasten auttaminen on tärkeää.

– He ovat pieniä ihmisiä tänään, heitä tulee auttaa siksi, että he ovat kaikkein haavoittuvimpia. He ovat myös maailman tulevaisuus, ja siinä mielessä rakennamme heidän avullaan toivottavasti parempaa tulevaisuutta.

Tähdet, tähdet Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina klo 19.30.

