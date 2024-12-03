Medita vahvistaa asiakkaiden tekoälynäkyvyyttä yhdessä Brandi AI:n kanssa
6.5.2026 13:00:00 EEST | Viestintätoimisto Medita Oy | Tiedote
Viestintätoimisto Medita liittyy ensimmäisenä suomalaistoimistona Brandi AI:n kansainväliseen toimistokumppaniohjelmaan vahvistamaan viestinnän keinoin asiakkaidensa luotettavuutta, tunnettuutta ja näkyvyyttä generatiivisen tekoälyn alustoilla.
Teknologia- ja asiantuntija-alojen sisältömarkkinointiin keskittynyt Viestintätoimisto Medita sekä tekoälynäkyvyyden hallintaan erikoistunut Brandi AI™ ovat aloittaneet yhteistyön. Medita on ensimmäisenä suomalaistoimistona liittynyt Brandi Agency Partnership Program -ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa alan toimistoja vahvistamaan asiakkaidensa läsnäoloa ja asiantuntija-asemaa tekoälypalveluiden vastauksissa.
Uuden kumppanuuden ansiosta Medita voi tuottaa toimeksiantajilleen entistä enemmän arvoa auttamalla näitä ymmärtämään, mittaamaan ja parantamaan näkyvyyttään tekoälyn tarjoamissa vastauksissa ChatGPT:n, Geminin, Clauden ja Perplexityn palveluissa.
Brandi AI™ on alansa kattavin, älykkääseen dataan perustuva alusta yritysten tekoälynäkyvyyden ja GEO-optimoinnin (Generative Engine Optimization) hallintaan.
Yleisiin kielimalleihin perustuva tekoäly muuttaa tapaa, jolla yleisöt löytävät ja arvioivat brändejä. Siksi viestintätoimistoilla on uusi vastuu varmistaa, että asiakkaat näkyvät luotettavina tietolähteinä siellä, mistä tiedonhaku ja ostopäätökset yhä useammin alkavat. Brandi AI -kumppanuuden kautta Medita auttaa asiakkaitaan ymmärtämään, miten heidän brändinsä näyttäytyvät eri tekoälyalustoilla. Tämä auttaa heitä tunnistamaan mahdollisuuksia vahvistaa omaan uskottavuuttaan ja rakentamaan siltä pohjalta pitkäjänteistä markkinaluottamusta.
”Kumppaniohjelma on meille hieno tilaisuus päästä tutkimaan ja hyödyntämään uutta teknologiaa asiakkaidemme hyväksi etenkin omalla kielialueellamme, mutta myös yli rajojen. Brandi AI:n avulla voimme havainnollistaa, miltä he tällä hetkellä näyttävät tekoälyn vastauksissa. Yhtä tärkeää sekä meidän että asiakkaan on ymmärtää, miksi he näkyvät tai eivät näy niissä”, sanoo johtava neuvonantaja ja yksi Meditan perustajista Mika Särkijärvi.
Särkijärven mukaan Brandi AI paljastaa, mitkä tekijät puuttuvasta kontekstista heikkoihin luottamussignaaleihin vaikuttavat näkyvyyteen ChatGPT:n ja Clauden kaltaisissa palveluissa.
”Näin voimme tehdä selkeitä toimia datan pohjalta. Se tuo brändeille näkyvyyttä ja kontrollia tekoälypohjaisen tiedonhaun tasolla, mistä ostopäätökset yhä useammin alkavat, mutta mitä ei aiemmin ole voitu mitata.”
Brandi AI tukee esimerkiksi markkinointijohtajia markkinoinnin kategoriastrategian ja sisällön määrittelyssä sekä viestintäjohtoa suhdetoiminnan, SEO:n ja digitaalisen markkinoinnin tiimejä näkyvyyden kasvattamisessa.
”Brandi AI:n kanssa yhteistyötä tekevät toimistot muuttavat brändien arvonluonnin pelisääntöjä tekoälyn aikakaudella”, Brandi AI:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja Leah Nurik sanoo.
”Yhdessä autamme asiakkaita aidosti ymmärtämään, miten tekoäly näkee, mainitsee ja pitää heidän brändiään luotettavana. Nämä oivallukset voidaan muuttaa vahvemmaksi ja aidommaksi näkyvyydeksi tekoälyvetoisessa tiedonhaussa.”
Mika Särkijärvijohtava neuvonantaja, osakasViestintätoimisto Medita OyPuh:+358408301822mika@medita.fi
Viestintätoimisto Medita Oy
Viestintätoimisto Medita Oy on teknologia- ja asiantuntija-alojen sisältö- ja digimarkkinointiin keskittynyt toimisto. Tiedejournalismista aloittanut asiantuntijayritys on perustamisestaan 1997 lähtien keskittynyt vaativaan sisällöntuotantoon, median tuntemukseen ja vastuullisuuteen. Tämä on luonut vahvan perustan sidosryhmäsuhteisiin, digitaaliseen markkinointiin ja maineenhallintaan.
Medita kuuluu maailmanlaajuiseen itsenäisten, yrittäjävetoisten PR- ja viestintätoimistojen yhteistyöorganisaatioon, Worldcom Public Relations Groupiin, joka yhdistää 115 yrittäjävetoista PR- ja viestintätoimistoa 39 maassa eri puolilla maailmaa.
Medita on yritysvastuuverkosto FIBS:n ja Marketing Finlandin jäsen.
Tietoa Brandi AI:sta
Brandi AI™ on johtava alusta yritysten tekoälynäkyvyyden ja GEO-optimoinnin (Generative Engine Optimizationin) hallintaan. Vahvaan älykkääseen analytiikkakerrokseen perustuva Brandi auttaa organisaatioita säilyttämään näkyvyytensä, kun verkkohaku siirtyy perinteisistä hakukoneista tekoälypohjaisiin vastauskoneisiin, kuten ChatGPT:hen, Google AI Overviewsiin ja Perplexityyn. Se paljastaa, miten brändit sijoittuvat uudessa ympäristössä. Brandi seuraa ostajien tekoälylle tekemiä korkean aikomuksen kysymyksiä ja näyttää, mainitaanko tai siteerataanko brändiä tekoälyn tuottamissa vastauksissa — ja millä tavalla. Tämän pohjalta Brandi tarjoaa dataan perustuvaa ohjausta ja optimointityökaluja. Niiden avulla markkinoijat voivat kehittää olemassa olevaa verkkosisältöä ja luoda uutta, tekoälyvalmista sisältöä, joka kasvattaa brändimainintoja ja -viittauksia tekoälyvastauksissa. Ratkaisua käyttävät Fortune 500 -yritykset, globaalit toimistot sekä keskisuuret yritykset B2C- ja B2B-sektoreilla. Brandi tukee markkinointijohtajia ja tuotemarkkinoijia kategoriastrategian ja sisällön määrittelyssä sekä PR-, SEO- ja digitaalisen markkinoinnin tiimejä näkyvyyden kasvattamisessa.
